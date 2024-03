Los costes laborales en España fueron casi un 31% menores a la media de la Eurozona. 

Los costes laborales medios por hora en España en 2023 se estiman en 24,6 euros, lo que supone un aumento del 5,7% respecto al dato de 2022 -cuando se situaban en 23,3 euros-, una cifra que se encuentra un 22,65% por debajo de la media de la UE (31,8 euros) y que es un 30,9% inferior a la de la eurozona (35,6 euros), según recogen los datos de la oficina estadística comunitaria Eurostat.

Esta media oculta importantes diferencias entre los Estados miembro de la UE, ya que los costes laborales horarios más bajos se registraron en Bulgaria (9,3 euros), Rumanía (11,0 euros) y Hungría (12,8 euros), y los más altos en Luxemburgo (53,9 euros), Dinamarca (48,1 euros) y Bélgica (47,1 euros).

Los dos principales componentes de los costes laborales son, por un lado, los sueldos y salarios y por otro, costes no salariales como las cotizaciones sociales a cargo de los empresarios. La proporción de los costes no salariales en el conjunto de la economía en 2023 fue del 24,7% en la UE y del 25,5% en la zona euro, mientras que en España alcanzaron el 26%, lo que convierte al país en el sexto Estado miembro con mayor cuota de costes no salariales por detrás de Suecia (32,2%), Francia (31,9%), Italia (27,9%), Eslovaquia (27,2%) y Austria (26,7%).

En cuanto a la división por sectores, los costes laborales por hora más altos de la UE se registraron en la economía no empresarial, excluida la administración pública (32,4 euros), y los más bajos en el sector de la construcción (28,5 euros). Las diferencias fueron mayores en la eurozona, donde la industria era el sector que más pagaba (38,0 euros por hora) y la construcción el que menos (31,9 euros por hora).

Sectores con los costes más altos

Por su parte, España registró los costes más elevados en el sector industrial (26,5 euros), seguido de la economía no empresarial (26,4 euros), mientras que el sector de la construcción tuvo, al igual que en la media de la UE y la zona euro, los costes más bajos (22,2).

Componentes salariales

En el caso concreto de España, el componente salarial supone casi un 74% del coste medio laboral, es decir, que 18,2 euros de los 24,6 euros por hora van a parar a los sueldos de los trabajadores, mientras que los 6,4 euros restantes corresponden a gastos no salariales.

Esta cuota salarial en el coste medio por hora es un 24,17% inferior a la media del conjunto de la UE (5,8 euros menos por hora) y está un 31,32% por debajo de la media de los países de la eurozona (8,3 euros menos).

Aumento de los costes laborales

Entre 2022 y 2023, los costes laborales por hora en el conjunto de la economía aumentaron un 5,3% en la UE y un 4,8% en la zona del euro, mientras que España superó ambos datos con un incremento en los costes del 5,7%. Dentro de la zona del euro, los costes laborales por hora aumentaron en todos los Estados miembro de la UE y las mayores subidas se registraron en Croacia (+14,2%), Lituania (+12,4%) y Estonia (+11,7%).

En los Estados miembro de la UE fuera de la Eurozona, los costes laborales por hora expresados en moneda nacional también aumentaron en todos los países, registrándose las mayores variaciones en Hungría (+17,0%), Rumanía (+16,5%), Bulgaria (+14,0%) y Polonia (+12,4%). Por contra, el país en el que menos aumentaron fue en Dinamarca (+2,7%).