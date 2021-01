EEUU rechaza la 'tasa Google' y abre la puerta a posibles sanciones a España

La 'tasa Google' aprobada por el Gobierno de España y que entrará en vigor este mismo sábado discrimina a las empresas estadounidenses, es inconsistente con los principios de la fiscalidad internacional y restringe el comercio exterior de Estados Unidos. Ésta es la demoledora conclusión a la que ha llegado el informe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos sobre el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales aprobado por España, al que ha tenido acceso La Información, en el marco de la investigación abierta hace unos meses contra esta figura impositiva y otras similares aprobadas en siete países de la Unión Europea y de otras áreas económicas.

Al contrario de lo que ocurriera con Francia, a la que Estados Unidos amenazó con imponer tasas y aranceles a sus productos por valor de 2.200 millones de euros, Washington no tomará en primera instancia ninguna acción punitiva en el terreno comercial contra España, si bien la resolución de la Oficina Comercial advierte de que la Administración estadounidense "continuará evaluando todos las opciones disponibles", lo que deja la puerta abierta a actuaciones posteriores en función del modo en que el Gobierno de España reciba esta resolución.

"La imposición de compañías involucradas en el comercio internacional de bienes y servicios es una cuestión de gran relevancia", sostiene el representante comercial de EEUU, Robert E. Lighthizer, en un comunicado emitido este jueves por su Oficina. "La mejor solución sería que las naciones consensuaran de forma conjunta una solución". Y a eso se agarra también el Ministerio de Hacienda a la hora de valorar la decisión adoptadas por la Administración americana. "Siempre hemos dicho que el impuesto se modificará en el momento en que exista un acuerdo internacional, ya sea en el ámbito de la Unión Europea o de la OCDE, para adaptarlo a los estándares que en ese acuerdo se establezcan", aseguran fuentes del Ministerio.

En Hacienda confían en que la evaluación negativa de la Administración estadounidense sobre la 'Tasa Google' española no irá más allá de un pequeño rapapolvo diplomático y no se traducirá en sanciones comerciales a los productos españoles. Recuerdan que más allá de lo que ocurrió con Francia, Washington ha resuelto todas las discrepancias en torno a las figuras impositivas que han ido surgiendo en diferentes países para sacar provecho fiscal de la actividad de las grandes gigantes tecnológicos estadounidenses en sus territorios sin adoptar sanción comercial alguna. "El impuesto español sobre determinados servicios digitales no es discriminatorio, trata a todas las empresas por igual, no distingue si éstas son de un país o de otro", remachan desde Hacienda.