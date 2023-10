La escasez de oferta de vivienda eleva los precios y mantiene 'vivo' el inmobiliario

El precio de la vivienda en España continúa en aumentando a pesar de que el resto de países de la eurozona han suavizado el encarecimiento de las propiedades o incluso han logrado revertir la tendencia al alza de los precios en el último año. Ni la escalada general de precios ni el encarecimiento de la financiación por las subidas de tipos frenan la demanda en el mercado inmobiliario español, y este desequilibrio con la escasez de oferta presiona los precios hacia arriba.

Al cerrar agosto, el precio medio de la vivienda en España era un 3,6% superior al registrado el año anterior, según los datos publicados por el Instituto Oficial de Estadística (INE). En Europa, sin embargo, el encarecimiento medio ha sido de tan solo de un 1,7%, llegando algunos países, como Alemania, a reducir el coste de compra de una propiedad hasta en un 9,9%, según Eurostat.

Entre agosto de 2022 y el mismo mes de este año, el precio medio de la vivienda ha ascendido hasta los 1.952 euros por metro cuadrado, la cifra más alta desde finales de 2008, cuando el mercado inmobiliario sufría el efecto de la gran crisis financiera. El aumento del precio se ha visto reflejado en un descenso en el número de las operaciones de compraventa realizadas, que fue un 7,3% menor en el segundo trimestre de este año que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por el Colegio de Registradores en su segundo informe trimestral del año.

La demanda se mantiene fuerte

A pesar de que sí se observa menos actividad en el mercado inmobiliario, la bajada en el número de compras de propiedades no es tan pronunciada como cabría esperar en una época en la que los precios están alcanzando máximos históricos. La demanda inmobiliaria española es especialmente resiliente en comparación con otros países de la zona euro, en parte por un ascenso en la cantidad de familias gracias al crecimiento poblacional y la inmigración, pero también por la evolución económica del país en los últimos años.

Un crecimiento del PIB que se espera que sea de entre el 2% y el 2,5% en 2023, lejos del 0,5% de media en la eurozona, se suma al descenso en la tasa de desempleo y el acercamiento a la regulación de la inflación y hace que el poder adquisitivo medio de los hogares españoles repunte. Además, el aumento del salario nominal y el ahorro acumulado durante los meses de pandemia han supuesto una mayor disponibilidad de renta para muchas familias, que han querido aprovechar el momento económico para adquirir su primera vivienda.

Además, la compra de vivienda en territorio español por parte de extranjeros se ha recuperado del desplome visto en los meses de pandemia, cuando se dio un descenso relevante en la compra de segundas propiedades para fines vacacionales por no residentes. Después de que se levantaran las restricciones a la movilidad internacional, la demanda extranjera recobró fuerza en el mercado y ha alcanzado su máximo histórico este primer semestre, al suponer un 21,4% de todas las operaciones de compraventa inmobiliarias.

La falta de oferta provoca escasez

La fortaleza de la demanda no ha sido compensada por la oferta, que lleva creciendo a muy bajos ritmos desde hace años, provocando una situación de escasez que impulsa la subida de precios. La caída de la demanda durante la pandemia ayudó al mercado español a acercarse al equilibrio, pero el número de hogares disponibles no ha mantenido las mismas tasas de crecimiento que el número de demandantes durante los últimos tres años.

La construcción de nuevos inmuebles se paralizó durante la pandemia por las restricciones a ciertas actividades laborales y la incertidumbre en el mercado, y ha continuado a la baja debido a las subidas de tipos y el aumento de costes, según indica un informe divulgado por ING Think. Se prevé que la construcción continúe en cifras inferiores a las anteriores de la pandemia, ya que el Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado que no planea una bajada de tipos de interés y la inflación, a pesar de haberse moderado en la eurozona, no muestra indicios de caídas. Esto podría agravar la situación de escasez de oferta en España, llevando a todavía más tensiones que podrían disparar los precios.

Más del 30% del salario para pagar la hipoteca

Aunque las marcadas diferencias en las tasas de crecimiento del precio medio pueda parecer indicarlo, el mercado español se muestra menos sobrecalentado que otras economías europeas. Según el BCE, el índice de sobrevaloración de la vivienda en el primer trimestre de 2023 se encontraba en un 10,3% para España frente al 12,8% de la media de la región. De hecho, ajustado a la inflación, la subida del precio nominal de vivienda no ha supuesto un aumento en el precio real en los últimos años, ni se prevé que lo haga en 2024.

Sin embargo, el encarecimiento de la vivienda si que ha supuesto una subida en porcentaje de los ingresos que los españoles necesitan invertir en la financiación de su casa. En el segundo trimestre de 2023, un ciudadano medio ha gastado un 32,8% en pagar la cuota mensual de su hipoteca, cerca de sobrepasar el límite del 30-35% que los expertos recomiendan utilizar para este fin.

El aumento del euríbor ha causado un ascenso en los intereses a pagar por la financiación del hogar, que alcanzó una media del 4,1% en septiembre año frente al más moderado 2,15% que marcaba en el verano pasado pasado, encareciendo la cuota media a pagar hasta el entorno de los 700 euros. Este encarecimiento ha impulsado también la compra de vivienda sin financiación, que ha llegado a máximos desde 2014, con un 38,4% de las operaciones no cubiertas por hipotecas.