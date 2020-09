El Eurogrupo sigue alerta y no retirará las medidas anticrisis a corto plazo. 

Se mantienen por el momento... y siempre alerta El presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, aseguró este viernes que hay un amplio "consenso" en el bloque para no retirar de golpe ni a corto plazo las medidas económicas para amortiguar las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus. Donohoe anunció, además, en la rueda de prensa que siguió a una reunión informal del Eurogrupo, en Berlín, que los límites de déficit seguirán suspendidos y que la estabilidad presupuestaria seguirá temporalmente supeditada al afianzamiento de la recuperación.

"No habrá un final concreto ni abrupto de las medidas y, en general, la política fiscal seguirá apoyando la economía", aseguró el presidente del eurogrupo y ministro de Finanzas de Irlanda. Evitó, asimismo, dar una fecha concreta a este respecto debido a la incertidumbre y pidió el "máximo cuidado" a los países para no dañar la recuperación. No obstante, recalcó que todos los miembros del euro consideran "imperativo" regresar a la "sostenibilidad" presupuestaria, pero "en el momento adecuado".

En este sentido el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, afirmó que es "más peligroso" retirar los apoyos a la empresas y empleos "demasiado pronto" que "demasiado tarde", porque eso lastraría a la economía del bloque. "La transición de este estado excepcional a la nueva normalidad es un reto que precisa buena gestión", agregó.

A juicio de Gentiloni, la vuelta a los límites de déficit no llegará en 2021: "El año que viene seguiremos apoyando las decisiones fiscales". Compartió esta opinión el director gerente del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), Klaus Regling, que indicó que, a su juicio, "2021 no es el momento para volver al pacto fiscal".

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que abogó por una retirada gradual de los estímulos, advirtió a los países del bloque que deben actuar, ya que la "política monetaria acomodaticia" que está llevando a cabo la autoridad monetaria para asegurar la transmisión de la liquidez en el eurosistema no basta y precisa a su vez "política fiscal" por parte de los estados.