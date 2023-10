La exportación española de armas marca máximos desde que hay registros en 2022

La invasión a Ucrania ha hecho despegar la inflación, la compra de Gas Natural Licuado y los beneficios de las compañías armamentísticas. La exportación de armas desde España en 2022 rompió todos los registros, ya que según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el año pasado se vendieron armas al extranjero por valor de 549.036.018 euros, los ingresos más altos desde que comienza la serie de Industria en 1995 y un 7,5% más que el anterior récord de 2021.

La cifra va camino de quedarse corta. En el primer semestre del año (de enero a julio) España ha incrementado casi un 35% las exportaciones. Si en la primera mitad del año pasado se vendieron fuera de las fronteras españolas armas valoradas de 340,3 millones de euros, en el primer semestre de 2023 esa cifra ha subido hasta los 459,2 millones de euros.

Las importaciones de productos armamentísticos también ha superado todos los registros históricos y aumentó un 2,12% en cuestión de un año hasta los 224 millones de euros el año pasado. En la primera mitad del año, España ha comprado armas por un valor de 144,3 millones de euros.

El producto que más España a terceros países en 2022 han sido explosivos (bombas, granadas, torpedos, misiles...) por valor de 324,5 millones de euros y con un volumen que superó las 26.000 toneladas. Las otras dos grandes exportaciones en materia militar fueron partes y accesorios, con una venta superior a los 71 millones de euros; y escopetas y rifles de caza, de los que se traspasaron casi 47 millones de euros.

En lo que llevamos de año, el ránking de exportación de productos se ha mantenido inalterable, aunque con crecimientos del 13,5% en el caso de los explosivos y del 15,4% en el de las partes y accesorios.

Principales mercados

También ha habido cambios entre los principales mercados de venta de armas. Algunos países como Irlanda, Omán y Ucrania no estaban entre los 10 primeros países compradores de material armamentístico procedente de España. Kiev, por ejemplo, ocupaba en 2021 la posición 30, pero el año pasado multiplicó por siete veces y media sus compras a Madrid hasta adquirir 24 millones de euros en productos de guerra.

Arabia Saudí, aunque se mantiene como uno de los grandes clientes de las armas españolas, ha reducido su flujo de compra en un 60% y en 2022 tan solo se hizo con 34 millones de euros en material, si bien en esa cuenta pesan los pagos de las grandes compras, como las cinco fragatas de guerra, que ha realizado y están en su fase final.

Israel no es un mercado significativo para España. La venta de armas españolas hacia el país en conflicto no llega a los 500.000 euros. No obstante, el país semita es el quinto vendedor de armas a Madrid y el año pasado envió un total de 11 millones de euros en equipos.

Los presupuestos de defensa europeos al alza

Tras el estallido de la guerra en el Este de Europa, la mayoría de los países europeos se comprometieron a cumplir el objetivo de gasto militar del 2% del Producto Interior Bruto (PIB), una de las reclamaciones históricas de la OTAN -mayormente, de EEUU-. España era uno de los países que menos recursos dedicaba a la defensa en relación con su PIB -por debajo del 1% hasta el año 2019, según los datos del organismo internacional-.

PP y PSOE suscribieron un acuerdo para alcanzar esa marca antes del final de la década. Un compromiso que, según destaco la propia ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, se llevará a cabo al margen de los resultados electorales.

Esto supondría que, con los datos disponibles de la OTAN, España debería incrementar prácticamente 0,8 puntos del PIB su inversión militar. Un incremento que supone pasar de un gasto de 19.179 millones de euros en 2023 a 30.520 millones de euros en 2030, según los datos de la organización militar.