El Gobierno agiliza de urgencia el cobro del ingreso mínimo vital ante el colapso

El Gobierno ha decidido agilizar con carácter de urgencia los requisitos y plazos para cobrar el ingreso mínimo vital ante el colapso en la tramitación de los expedientes en las oficinas de la Seguridad Social. Según ha podido confirmar La Información el Consejo de Ministros de este martes va a dar luz verde a nuevas medidas con el objetivo de simplificar el proceso y que la prestación llegue lo antes posible a los demandantes.

Fuentes del Gobierno aseguran que la decisión se tomó anoche, a última hora, tras la reunión con los agentes sociales para acordar la nueva ley del teletrabajo. De hecho, las nuevas medidas sobre el ingreso mínimo estarán incluidas en el mismo real decreto ley que alumbrará el Consejo de Ministros sobre el trabajo a distancia. El texto fue modificado a petición del vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Entre las medidas para agilizar la renta mínima se encuentra la ampliación de los plazos para el cobro retroactivo y la modificación de requisitos como estar inscrito como demandante de empleo. Ambas cuestiones las avanzó el ministro Escrivá hace unos días y serán aprobadas en la jornada de hoy para su entrada en vigor inmediata, según ha podido confirmar este medio.

En lo que se refiere al cobro retroactivo, la intención es que todo aquel que solicite el IMV y tenga derecho a cobrar la prestación antes de que acabe el año recibirá retroactivamente sus nóminas mensuales desde el mes de junio. Por otro lado, hasta ahora uno de los requisitos imprescindibles para solicitar la ayuda era estar inscrito como demandante de empleo, pero a partir de ahora se pretende eliminar esta condición para convertirse en una obligación a posteriori.

El propio Iglesias había avanzado esta misma mañana en una entrevista en La Hora de TVE que el Ejecutivo impulsaría este martes cambios en el Ingreso Mínimo Vital para resolver sus "deficiencias técnicas". El vicepresidente segundo asegurí que su departamento ha trabajado junto al ministro de Seguridad Social e Inclusiones, José Luis Escrivá, para "acelerar los trámites" y corregir el "cuello de botella" con unas medidas que se van a aprobar hoy.

"Somos perfectamente conscientes de que quien necesita el IMV no puede esperar, necesita llenar la nevera ya y los suministros básicos y que su gobierno tiene que correr", dijo.

Preguntado sobre si se precipitaron al aprobar la normativa, ha dicho que "al contrario" porque, a su juicio, "estaríamos mucho peor" si no se hubiera reconocido el derecho. Por otro lado, Iglesias ha ensalzado el acuerdo sobre el trabajo a distancia alcanzado entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los agentes sociales, "el quinto en muy poquitos meses", que reconoce que "teletrabajo no puede ser esclavitud" y que "estar trabajando desde casa no quiere decir estar disponible las 24 horas".