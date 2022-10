El plus de Escrivá a las largas carreras de cotización solo llega a 99.000 jubilados.

La reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y capitaneada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José María Escrivá, que busca asegurar la viabilidad del sistema público de reparto y garantizar prestaciones dignas y justas, ha incidido en asuntos como la prolongación de la vida laboral, con la penalización de las jubilaciones anticipadas y los incentivos al retraso del despido. Además, contempla medidas como el aumento de las prestaciones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC), que benefician a los actuales pensionistas, y promoverá medidas que pueden generar el recorte de las prestaciones de la generación del 'baby boom', la más numerosa y que se ha ganado una prestación de retiro elevada.

Sin embargo, el proyecto del Ejecutivo ha dejado a un lado a los trabajadores con largas carreras de cotización y ha contemplado solo de forma muy superficial grandes esfuerzos laborales con pluses, que gratifican a los que aportaron a la Seguridad Social parte de su nómina durante más de 44 y medio, algo excepcional, o los que con 40 años de cotización les ha quedado una pensión inferior a 900 euros. En este contexto y con muy pocos datos facilitados por parte del Gobierno acerca de los años cotizados por los trabajadores para obtener la pensión, los beneficiarios de los pluses y estadísticas que hagan referencias a estas circunstancias, hay que acudir a preguntas parlamentarias para conocer parte de la realidad.

Asociaciones como Asjubi40, cuyo objetivo es que valore la sobrecotización y no se penalice a la hora de jubilarse anticipadamente, trabajan para que se reconozca, de alguna forma a estos trabajadores, pero hasta ahora las respuestas del Ejecutivo, según reconoce el portavoz Santiago Menchero, están muy lejos de las demandas de los pensionistas y futuros pensionistas con largas carreras laborales. Los datos de diferentes fuentes muestran que si bien el número de pensionistas con (muy) largas carreras que podían beneficiarse por sus singularidades de los pequeños bonos de Escrivá ronda los 237.000, no todos pueden obtener las primas, ya que 24.000 cobraban la pensión máxima.

Los padres de los 'baby boom' son los principales perjudicados. Empezaron a trabajar a los 17-18 años y con 58 años ya habían cotizado cuatro décadas

Según Asjubi40, apenas 99.000 recibieron notificación de que cobrarían el complemento, lo que significa que el resto puede haber sido excluido por otros motivos o que sus expedientes siguen estudiándose. De estas situaciones, los padres de los 'baby boom' son los principales perjudicados, ya que empezaron a trabajar en numerosos casos a los 17-18 años y ahora no encuentran una gratificación. Eso implica que con apenas 58 años, a siete de la jubilación ordinaria, ya acreditan más de cuatro décadas de cotización. El asunto incluso se ha llevado a Europa de la mano del despacho de abogados Navas & Cusí, especializado en Derecho de la Unión Europea.

Un dato que aporta la asociación de pensionistas es que hasta 770.000 jubilados actuales cuentan con 40 años o más cotizados y se retiraron antes de los 65, con importantes recortes de sus prestaciones. De estos, apenas los citados 99.000 verán compensado en parte de su dedicación y el Gobierno prevé 78 millones de euros para este proyecto, aunque hasta ahora solo ha desembolsado una mínima parte.

Cuántos pensionistas hay con más de 40 años cotizados

Al menos eso es lo que reconocía el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria fechada hace unas meses a una pregunta del senador Carles Mulet, perteneciente al Grupo de Izquierda Confederal. En la respuesta escrita se admite que hasta 769.778 pensionistas han cotizado cuatro décadas y en este este colectivo destacan los catalanes, que suponen uno de cada cinco. Mientras, los funcionarios y otros colectivos de trabajadores que por diferentes circunstancias no ven penalizada su jubilación son una excusa, más o menos argumentada, para defender determinadas jubilaciones sin penalización. En los últimos años de trabajo, y más tras 40 años activos, existen más riesgos de quedar incapacitado e, incluso, de mortalidad.

Qué pensión queda si se cotizan 40 años o más

En España, cotizar más de 40 años y menos de 44 y medio no supone un plus de cara a la jubilación y los trabajadores con largas carreras se enfrentan, si quieren retirarse anticipadamente, a las mismas penalizaciones que el resto. Si la jubilación es voluntaria, el trabajador podrá adelantarla un máximo de dos años con respecto a la edad ordinaria -65 años-. El requisito es tener un mínimo de 35 años cotizados y su pensión no puede ser menor a la mínima vigente. Existen tablas detalladas, pero teniendo en cuenta los meses que adelante el despido, la reducción de la pensión es de un 21% -si el retiro se produce dos años antes de la edad legal- y del 3,26%, si solo la adelanta un mes. Estos las penalizaciones en el caso de tener más de 35 años cotizados y menos de 38 años y medio.

A medida que se acreditan más años de aportaciones a la Seguridad Social, el 'castigo' económico en la pensión disminuye. Así, la reducción máxima si se han cotizado 38 años y seis meses pero menos de 41 años y seis meses oscila entre el 19% y el 3,11%, dependiendo del número de meses que se anticipa la jubilación. Mientras, la reducción de entre el 17% y el 2,96% en el caso de tener cotizados más de 41 años y seis meses pero menos de 44 años y seis meses y supone entre un 13% y un 2,81% en caso de tener más de 44 años y seis meses cotizados.

El plus contemplado en la reforma laboral para este último colectivo de largos cotizantes que hayan accedido a la pensión de jubilación anticipada de forma involuntaria como máximo cuatro años antes de alcanzar la edad ordinaria de retiro, tendrán derecho, con efecto de 1 de marzo de 2022, a "un complemento cuya cuantía vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía resultante de aplicar a la pensión inicial los coeficientes reductores previstos en esta norma y la pensión inicialmente reconocida", dejando fuera a los que le correspondería la pensión máxima.

Cómo se premian las largas carreras de cotización en Europa

En Europa existen varias referencias importantes sobre los premios a las largas carreras. En Portugal, un empleado puede jubilarse a los 60 años de edad o antes y cobrar la jubilación anticipada por haber tenido una vida laboral muy larga, siempre y cuando acredite un período mínimo de cotización y se demuestre que ha comenzado a trabajar muy joven. Por su parte, en Italia, existe un modelo muy interesante y, aparentemente, justo. Hace tres años entró en vigor la llamada 'cuota 100' que preveía la posibilidad de jubilarse cuando la suma de la edad del trabajador y los años de cotización sumasen al menos 100, con un requisito mínimo de edad -62- y cotización -38-. Ahora, esta apuesta por premiar la sobrecotización está evaluándose y ya está sobre la mesa la 'couta 102', que prevé 64 años de eda y 38 cotizados.