Bélgica introduce en su reforma laboral la jornada de 4 días, pero con 'trampa'.

El Gobierno belga ha llegado a un acuerdo para la reforma del mercado laboral, que incluye la posibilidad de concentrar la semana de trabajo en cuatro días o flexibilizar los horarios para dar más libertad a los trabajadores. El comité ministerial que reúne al primer ministro belga, Alexander De Croo, y a sus viceprimeros ministros alcanzó el acuerdo, que persigue el objetivo de flexibilizar el mercado de trabajo para que Bélgica llegue a una tasa de empleo del 80% de aquí a 2030. Actualmente, la tasa de empleo se sitúa en el 71% en Bélgica, con fuertes disparidades regionales.

Bélgica se une a iniciativas y pruebas piloto en Alemania, Islandia, Reino Unido, España o Australia, países en los que empresas de todos los tamaños diferentes están implementando medidas, que contemplan reducciones salariales, aunque no en la misma proporción que la reducción de jornada, como en Telefónica o Desigual. El primer ministro explicó que han tenido en cuenta las lecciones aprendidas durante la pandemia, en la que el teletrabajo ha sido obligatorio o ha estado fuertemente recomendado y ha llevado a los empleados a nuevas situaciones de conciliación. La propuesta no genera consenso ni entre la patronal y los sindicatos. Los críticas se centran en el hecho de que aumentaría la carga de trabajo diaria al alargar la jornada, de las siete horas y 30 minutos actuales a las nueve horas y media, lo que no que no significaría mejorar el bienestar del trabajador, la conciliación o la productividad.

El viceprimer ministro y titular de Economía y Empleo, el socialista francófono Pierre-Yves Dermagne, indicó en su perfil en Twitter que el pacto contiene "avances concretos para todos los trabajadores". En concreto, señaló que se refuerza el derecho a la formación, se protege mejor a los trabajadores de plataformas digitales (como Uber), se dan más garantías para conciliar la vida profesional y familiar y se impulsa el empleo. Una de las principales medidas que contempla el acuerdo es que los trabajadores puedan elegir la posibilidad de concentrar su horario laboral en cuatro días a la semana, de manera que podrían disfrutar al quinto de una jornada libre.

Los empleados podrán optar también por un régimen semanal variable, trabajando más horas una semana y teniendo más tiempo libre a la siguiente. En ambos casos, es el empleado el que tiene que solicitar esas fórmulas de trabajo, que la prensa belga destaca como "interesante en las situaciones de coparentalidad". Además, los trabajadores con horarios variables deberán conocer su horario al menos siete días antes. Por otra parte, el pacto prevé facilitar a las empresas de comercio electrónico el empleo vespertino (entre las 20.00 horas y la medianoche), para proteger mejor a los trabajadores de plataformas como Uber o Deliveroo. Las personas que hayan dado o recibido un aviso de despido podrán, además, empezar a trabajar para otra empresa durante ese periodo. Otro aspecto del acuerdo es la extensión del derecho a la desconexión fuera del horario laboral, de manera que los empleados no tengan "presión por responder a mensajes o correos electrónicos".