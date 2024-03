Junts lanza un guiño a los Presupuestos de Montero: "Queremos que haya legislatura"

El portavoz de Junts en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha asegurado este miércoles en el pleno del Senado que el objetivo de la formación independentista es que haya legislatura, por lo que va a trabajar por un acuerdo tanto para la amnistía como para los presupuestos de 2024, asegurando que "al que no le guste, que se aguante".

Durante el debate de la senda del déficit, Cleries le ha dicho a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que para esta legislatura Junts apuesta por "más hechos". "Si ustedes quieren legislatura... Nosotros la queremos", ha asegurado Cleries a Montero. Para el senador se está "en un momento clave", por lo que "al que no le guste que se aguante, porque la democracia es esto".

"Muchas veces yo me he tenido que aguantar muchas cosas que no me han gustado. Y estando aquí en Madrid, muchas. Y estando aquí en el Senado con mayoría del PP, muchísimas más", ha recordado. Esto "se ha acabado", "vamos por la amnistía, por la libertad, y para que haya unos presupuestos sociales al servicio de las personas", ha advertido.

El previsible rechazo de la mayoría del PP en el Senado cuando se vote esta tarde la senda de déficit dará pie a que comience la preparación de los Presupuestos Generales del Estado para 2024 por el Gobierno, cuya negociación con Junts será clave para que puedan salir adelante en el Congreso.