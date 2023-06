El 'ladrillo' descarta una caída de compra de viviendas a pesar del alza de los precios

El acceso a la vivienda sigue causando problemas a nivel nacional. Las complicaciones para conseguir una hipoteca, para emanciparse, el alza de los tipos y diferentes factores, han generado cierta incertidumbre para quienes quieren comprar un piso nuevo o de segunda mano. De forma interanual el precio ha subido un 10,2% alcanzando cifras récord desde 2006. Esta subida consigue triplicar la inflación que en el último mes se situó en un 3,2%, y aunque este contexto ha generado temor, los agentes del sector descartan que haya una caída en la compra de viviendas.

Según indican desde Fotocasa la subida de precios llegará a su fin en los próximos meses e indican que “ya estamos viendo cómo cada mes el crecimiento es más moderado, y se puede ser una tendencia de desaceleración del precio", sentencia a este periódico la directora de estudios y portavoz del portal inmobilario, María Matos. Debido a que estos valores crecen y el acceso a las hipotecas y créditos se dificulta, la demanda ha ido enfriándose; sin embargo, la la experta aclara que si los precios están altos, es porque esa demanda sigue existiendo y especialmente post pandemia del coronavirus (buscan mayor comodidad, espacios, luz, entre otros).

“En los últimos años se ha despertado un cambio en las necesidades habitacionales por lo que los usuarios no están dispuestos a desechar la idea de no comprar vivienda”, cometa Matos. La portavoz explica esta moderación como un regreso a la demanda normal; es decir, seguirá habiendo peticiones de adquisición- y por ende transacciones-, pero la sobredemanda de los últimos dos años va a desaparecer: "La gente quiere mejorar su calidad de vida y además, sabemos que estamos finalizando la curva de los tipos y que pronto llegará esa estabilidad. Por lo mismo, la gente no dejará de comprar y muchos están esperando a ver si bajan los precios" para dar luz verde a convertirse en propietarios.

Otro de los estudios sobre el precio de la vivienda publicado por la sociedad de tasación homologada, Tinsa, ha detallado que de forma interanual crecieron un 4,8%. Aunque haya sido un alza más conservadora que la expuesta por Fotocasa, ambos expertos inmobiliarios explican que durante este año se espera moderación de la demanda de vivienda. Esta contención se “basa en la erosión del poder adquisitivo de los hogares y en el incremento del coste de financiación, frente a una inflación que, aun disminuyendo, se mantiene en tasas elevadas”, comenta a La Información la directora de servicio de estudios de Tinsa, Cristina Arias.

"Esta situación hará que los precios residenciales tiendan a la estabilización, sin que se prevean caídas relevantes ni generalizadas, dado que no esperamos que las compraventas se desplomen (sino que vayan retornando gradualmente a los niveles habituales tras el pico de actividad registrado en 2022) y la oferta se ha mantenido en niveles moderados durante todo el último ciclo alcista de la vivienda", zanja Arias. De acuerdo a los últimos datos entregados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en marzo se realizaron 55.778 compraventas de vivienda. Aunque significó un 5,71% menos de forma interanual, los expertos lo aluden a la situación de incertidumbre a nivel global, aún así desde Tinsa indican que a nivel interanual la compraventa bajó un 5,9%.

Métodos alternativos de pago

Según el estudio realizado por Fotocasa, el precio de la vivienda subió a dos cifras en al menos seis comunidades. Entre ellas está Baleares (22%); Navarra (20,2%); Canarias (17,9%); Comunidad Valenciana (12%); La Rioja (10,5%) y Andalucía (10,2%). Pero el precio más alto se encontró en Baleares y Madrid con 3.679 euros por metro cuadrado y 3.446 euros por metro cuadrado respectivamente. Esto ha generado que quien quiera acceder a un piso tenga que tirar de una hipoteca o préstamo bancario para poder pagarlo. Sin embargo, el análisis realizado por Tinsa muestra que la variación interanual de préstamos concedidos para la financiación de viviendas (en marzo de este año) cayó un 16,6%, entregando 36.182 préstamos.

Matos cree que esto dará paso a que los ciudadanos busquen nuevas fórmulas o métodos alternativos de pago. "Ya no buscarán al banco, y pedirán ayuda a un familiar u optarán por irse un poco más lejos, incluso teniendo que renunciar a algunas características esperadas de la vivienda", añade. El portal avisa que ha aumentado en cinco puntos porcentuales el perfil que no pide una hipoteca y que se ayuda de la familia: "El problema es que los más perjudicados con esto son los que tienen rentas más bajas; es decir, los jóvenes. El resto de franjas han perdido participación pero siguen muy fieles a lo que buscan, mientras que los menores en los próximos 2 años lo tendrán complicado", finaliza.