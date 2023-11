Lagarde avisa de que la batalla contra la inflación sigue antes de la reunión del BCE

Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), ha comunicado que la lucha contra la inflación en la zona euro aún no ha terminado, pese al progreso demostrado en los recientes datos sobre la evolución de los precios en la región. Asegura que la entidad "ganará esta batalla", según ha comunicado en un coloquio organizado por el Bundesbank en Fráncfort. La francesa ha lanzado este mensaje pocos días antes de que el próximo 7 de diciembre el consejo de gobierno de la entidad celebre su última reunión del año, en la que está previsto que mantenga los tipos de interés en el 4,5% actual por segundo mes consecutivo.

En este evento, ha destacado la desaceleración de la tasa de inflación, que se situó en un 2,9% en octubre, "es un progreso" frente al 10,6% registrado en el mismo mes del año anterior. Sin embargo, ruega cautela, pues considera que "la batalla no ha terminado y ciertamente no estamos cantando victoria".

En este sentido, la presidenta del BCE defiende la actuación del instituto emisor, que ha desplegado "mucha munición", con una subida de 450 puntos básicos de las tasas. Éstas han alcanzado un nivel desde donde se puede observar la evolución de distintos componentes, incluyendo salarios y acontecimientos geopolíticos, además de la forma en que las municiones del banco central "están impactando la vida económica", para decidir cuánto tiempo permanecer allí y qué decisiones tomar hacia arriba o hacia abajo.

Por otro lado, Lagarde ha defendido que la unión monetaria representa en su opinión "la unión más lograda" en Europa, aunque ha recordado que faltan piezas "que están a medio hacer o no están terminadas en absoluto". Ha querido señalar también la necesidad de completar la unión bancaria, que ya ha recorrido dos tercios del camino, pero aún no se ha completado, mientras que tampoco se ha culminado una unión del mercado de capitales, una que permita a las empresas europeas levantar financiación sin tener que ir a los Estados Unidos, Londres o Hong Kong.

"No tenemos eso. Tenemos grandes mercados dispersos, pero demasiado pequeños, demasiado fragmentados y diferentes", lamenta.

El papel fiscal del Banco Central y la situación de Alemania

La presidenta a defendido que, mientras que el banco central está a cargo de la política monetaria, "no debería tener un papel fiscal", ya que es un ámbito que correspondería a los ministros de Finanzas. "Tal vez llegue el día en que un ministro de Finanzas o un grupo de ministros de Finanzas decidan colectivamente una política fiscal para la zona del euro (...), pero esto no nos corresponde a nosotros, al Banco Central Europeo ni a ninguno de los bancos centrales decidirlo. Es de los gobiernos, no es nuestra responsabilidad", ha subrayado.

Preguntada acerca de la decisión del Constitucional alemán, Lagarde ha evitado hacer valoraciones al respecto, aunque ha reconocido que el banco central en sus proyecciones debe anticipar el espacio fiscal de los países, qué políticas implementarán y cuál será el resultado económico probable, "para entender qué crecimiento habrá y qué inflación es probable que resulte de las circunstancias económicas". "Espero que se encuentren soluciones. Alemania es el miembro más grande de Europa, el país más grande de la zona del euro. Así que espero que veamos una solución en breve", ha apuntado.

A nivel general, Lagarde ha reiterado la relevancia de que los Estados se pongan de acuerdo sobre la gobernanza fiscal, expresando su confianza en que haya una solución antes de fin de año, de modo que se conozca el marco en el que decidirán sus políticas.

Un euro digital para mantener la soberanía de la Eurozona

Lagarde ha incidido en que la preparación y eventual lanzamiento de un euro digital si así fuera decidido finalmente por el Consejo de Gobierno del BCE representa una cuestión de soberanía para la eurozona si no quiere quedar a merced de las condiciones e infraestructuras de otros agentes, incluidas empresas tecnológicas.

"Tenemos que prepararnos para el futuro y tenemos que ser soberanos también en ese sentido", ha defendido, reiterando que un futuro euro digital será una versión y no un reemplazo del dinero en efectivo. "No quiero dirigir una institución donde eventualmente, dentro de unos años, la gente se dé la vuelta y diga: ¿Qué has estado haciendo? Ahora estamos bajo el ataque de otras monedas que están invadiendo nuestro espacio, y estamos a merced de alguien más, incluidas posiblemente empresas tecnológicas que realmente gestionarán todo eso", ha advertido.

Sobre las criptomonedas y al hilo de lo sucedido con la plataforma Binance, la presidenta del BCE ha reiterado su opinión de que son un activo "altamente especulativo", en el que la gente puede perder todo lo invertido, pero que también pueden usarse para pagar y contabilizar transacciones que de otro modo serían sancionadas penalmente y no serían aceptables. "Tengo una opinión muy baja sobre las criptomonedas", ha señalado, reconociendo que su propio hijo perdió "casi todo el dinero" que había invertido en criptomonedas.