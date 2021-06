Marruecos lleva al ERTE a las empresas que viven de la ola del Paso del Estrecho.

"De esto sobrevivimos el resto del año", dice el encargado de Algeciras Mooring Services, una empresa dedicada exclusivamente a amarrar barcos. "El año pasado ya lo sufrimos, (por la Covid, que derivó en cierre de fronteras) pero no hubo ERTE. Pero si este año no hay OPE (Operación Paso del Estrecho) tendremos que recurrir o al ERTE o al cierre de la empresa", sentencia. Cada verano unos tres millones de magrebíes y cerca de 800.000 vehículos llegan a España procedentes de Marruecos. Un negocio que, como dice el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, afecta económicamente a un conglomerado de sectores: "Navieras, puertos, gasolineras y empresas de check-in".

Este lunes, el reino alauita anunciaba que la Operación Marhaba -que es como se conoce en Marruecos a la OPE- tendrá lugar este año "a partir de los mismos puertos de tránsito que el año pasado". Es decir, los franceses de Marsella y Sète y el italiano de Génova, lo que deja fuera a los puertos españoles. Aunque el reino alauita esgrime que se ha tomado la decisión por "razones sanitarias", aún queda muy cerca la crisis diplomática que atraviesa con España después de la crisis migratoria de la ciudad autónoma de Ceuta. Sin embargo, desde el Gobierno español, la ministra González Laya asegura que "respeta la decisión" y "confía" en que en el futuro se pueda "repetir" la operación.

Jon trabaja en una gasolinera de Hernani (Guipúzcoa) y afirma, tras enterarse de la noticia, que "va afectar, mucho, mucho, mucho" porque la "la mitad del trabajo durante los meses de junio, julio y agosto es a costa de estas personas". En una gasolinera de Cepsa en Villajoyosa (Alicante), el encargado comenta que les va a afectar porque "todo ese flujo de gente" no llegará. Pero no solo a él, sino "a toda la provincia" porque "para Villajoyosa los argelinos son como los ingleses para la Costa del Sol". "Este es un punto por el que pasan muchos (ciudadanos del Magreb) porque cogen la A-4 dirección Andalucía a coger los ferries", sostienen desde la gasolinera Galp de Valdepeñas (Ciudad Real), que, tras un breve inciso, sentencian: "Lo vamos a notar".

Manuel Piedra, presidente de AESBA (la Asociación de Empresarios de Servicios Portuarios de la Bahía de Algeciras) comparte las mismas preocupaciones que el sector de estaciones de servicio y gasolineras: "A nivel portuario pasa lo mismo, aquí hay que darle muchos servicios a cada buque que viene. Si esos barcos no vienen, son miles de euros de facturación que no llegan". El presidente remarca que quizás no haya despidos, pero confirma que no habrá nuevas contrataciones: "Nosotros, por ejemplo, tenemos al 'pollito', que es el nombre cariñoso que le ponemos a los que usan el chaleco amarillo reflectante, éstos -que en su mayoría son desempleados y estudiantes que trabajan en verano- no serán contratados durante estos meses". Finalmente, Piedra señala que "en esta ocasión está pesando mucho más la política que la sanidad" porque antes de que se desatara la crisis diplomática con Marruecos "nos habían dicho que habría OPE".

Carlos Labandeira, director de Ventas de FRS Iberia, una compañía naviera que tiene a más de media plantilla en ERTE, afirma que esta noticia supone "un impacto económico muy importante" porque "nosotros confiábamos en que finalmente tuviéramos OPE o, al menos, una limitada". Además, cifra en hasta 500 millones de euros las posibles pérdidas del sector. En cambio, a Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, no le ha pillado por sorpresa la noticia: "Siempre hemos contemplado el escenario que finalmente se ha producido". Define la situación de "incertidumbre" porque este tipo de tráfico "supone el 30% de los ingresos". Gerardo Landaluce, presidente de la APBA (Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras) señala que han recibido la noticia con "preocupación" porque "afecta al tema laboral y al económico". Añade, también, que estarán preparados y atentos por si la opinión de Marruecos cambia.

El economista Francisco Coll Morales dice que las tensiones entre Marruecos y España están teniendo "consecuencias negativas para la economía española" porque es "el mayor trasvase de personas entre dos continentes". Según Coll, la cancelación de esta operación priva a España de la llegada de "80.000 vehículos y 91.000 personas diarias". Sin embargo, la suspensión de la OPE es una decisión que no solo afecta a España, sino también a los inmigrantes del Magreb. Así, en unas declaraciones a la Agencia Efe, el presidente de la Asociación Marroquí, Ahmed Khalifa, declaró que "en España hay oficialmente 800.000 marroquíes residiendo, y la mayoría quiere ir en vacaciones de verano a visitar a sus familias". Tener cerrados los puertos españoles "limitará a muchos las posibilidades de regresar a su país". ¿Habrá marcha atrás en la decisión de Marrruecos?