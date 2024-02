Montero al PP: su veto a los límites de déficit no impedirá que haya presupuestos

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado a los senadores del PP que el Gobierno podrá sacar adelante los Presupuestos Generales del Estados de 2024 aunque su partido vete los objetivos de estabilidad, esto es, los límites de déficit y deuda a los que deben ajustarse las distintas administraciones este año. La formación capitaneada por Alberto Núñez-Feijóo cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta y ya anunció que se pronunciará en contra de estos topes este miércoles, cuando se someten a debate y a una primera votación.

"Se equivocan si creen que sin estos objetivos no vamos a aprobar los Presupuestos", ha incidido Montero, quien ha retado a los populares a que expliquen a las comunidades autónomas y ayuntamientos donde gobiernan que se están pronunciando en contra de unos objetivos que le son más favorables. "La persona que suba a la tribuna que lo explique a la ciudadanía porque tiene una difícil papeleta", ha insistido la vicepresidenta primera, quien ha asegurado que esta decisión es "un sinsentido".

El Gobierno fijó unos límites que suavizan la senda presupuestaria para las administraciones en relación a los que remitió a Bruselas el pasado mes de abril en su Programa de Estabilidad. En concreto, el Estado endurece su tope de déficit del 3 al 2,7% de su PIB y reparte esas tres décimas entre comunidades autónomas y entidades locales. Las autonomías podrían cerrar con un agujero del 0,1% y no con el equilibrio (déficit cero) que se les exigía hace unos meses. Mientras, los ayuntamientos podrían despedir el año en equilibrio y no tendrían que alcanzar un superávit de dos décimas, como se estableció inicialmente.

Montero ha recordado que los gobiernos territoriales ya han empezado a elaborar sus propias cuentas tomando como referencia estos objetivos. Además, ha explicado que si los populares los tumban hoy volverán a aprobarlos en Consejo de Ministros y a llevarlos a ambas cámaras antes de un mes, como fija la ley. De no salir adelante entonces se tomarán los del mes de abril, en virtud de lo que establece un informe de la Abogacía del Estado con el que cuenta el Ejecutivo.

"Nuestro objetivo es que conjunto de las administraciones públicas registren déficit del 3% en 2024", ha sentenciado la titular de Hacienda durante su intervención inicial en la tribuna, cumpliendo con la última actualización del Programa de Estabilidad de abril y con la recuperación de las reglas fiscales a nivel europeo tras haber permanecido suspendidas desde 2020 a raíz de la pandemia, primero, y de las crisis inflacionaria y energética y la guerra en Ucrania, después.

Las exigencias del PP para apoyar los objetivos

"Los españoles no quieren más subidas de impuestos, de cotizaciones sociales, de deuda y de gastos superfluos. Por todo ello, con toda la legitimidad democrática, en defensa del interés general, de los españoles y del crecimiento económico de nuestro país, vamos a votar que no a estos objetivos de estabilidad", ha respondido el senador del PP, Gerardo Camps.

Los populares habían condicionado su voto a tres exigencias: la rebaja de impuestos (deflactación de la tarifa de IRPF y reducción del IVA a carne, pescado y conservas, así como a la luz y el gas), un reparto más equilibrado de los objetivos fiscales con las comunidades autónomas, y la creación de un fondo destinado a políticas sociales, que no llegaron a cuantificar. Estas exigencias hacen "inviable" la negociación según advirtió la propia Montero.

Un techo de gasto récord para 2024

Junto a la senda de estabilidad, el Gobierno ha presentado el límite de gasto no financiero o techo de gasto para este ejercicio, que no se somete a votación. Este asciende a la cifra récord de 199.120 millones de euros, incluidos los fondos europeos, lo que supone un incremento del 0,5% en relación al año previo. Sin incluir los fondos Next Generation este asciende a 189.215 millones, con un alza del 9,3% en relación al ejercicio anterior.

Se trata, según Montero, de un límite de gasto "realista y prudente", que sería consistente con la consolidación fiscal necesaria a medio plazo pero que permitiría atender a imprevistos en un contexto internacional marcado por la incertidumbre a causa de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y en el mar Rojo. "Apelo al sentido común y les emplazo a que sean coherentes", ha zanjado la 'número dos' del Gobierno de Pedro Sánchez.