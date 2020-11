Moncloa cierra el primer día del debate de PGE con más apoyo del que necesita

Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 tienen ya 186 votos a favor después de que el PDeCAT y Más País hayan anunciado este lunes que sumarán sus votos a los del PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu, o Compromís, entre otras formaciones. Además, el Ejecutivo tiene prácticamente cerrados los apoyos de Teruel Existe y del Partido Regionalista Cántabro (PRC) por lo que el presupuesto podría alcanzar los 188 síes. Y aunque el respaldo está lejos de los 198 votos que rechazaron las siete enmiendas a la totalidad presentadas, las cuentas sí conseguirán una amplia mayoría.

El Pleno del Congreso ha continuado este lunes el debate de los títulos de los Presupuestos y de las enmiendas que han quedado vivas tras su paso por la comisión parlamentaria toda vez que el dictamen tramitado incorporará más iniciativas, sobre todo del PDeCAT y con toda probabilidad del PRC. Y es que los cuatro diputados del PDeCAT votarán a favor de las cuentas el próximo jueves después de que se haya acordado con el Gobierno el traspaso a la Generalitat de fondos de Cercanías de hasta 240 millones de euros, así como asegurar la contratación de 5.000 profesores en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La Ejecutiva del partido ha tomado la decisión de apoyar los presupuestos tras una negociación que el diputado del PDeCAT Ferrán Bel ha reconocido que no ha sido fácil, pero que será "útil" para los catalanes.

"Alguien pudiera pensar en tumbar el presupuesto... pero si era así al Gobierno no le quedaba más remedio que convocar otras elecciones y esta situación no mejoraría la situación de Cataluña ni del Estado español", ha dicho Bel, minutos después de que el portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, también anunciara el voto favorable de su partido porque "no es momento de codazos" sino de dar "seguridad y tranquilidad" a los españoles. En sentido contrario la portavoz de JxCAT en el Congreso, Laura Borrás, ha considerado que no se puede apoyar un Presupuesto si la negociación no tiene en cuenta los "presos políticos".

Con las elecciones catalanas como telón de fondo, el portavoz de ERC, Joan Margall, ha querido confrontar su apoyo a las cuentas -para contar con más recursos para paliar los efectos de la pandemia- con el argumento de Borrás de rechazarlas porque "la amnistía y el derecho a la autodeterminación no figuran en el orden del día". ERC ha destacado que el acuerdo alcanzado con el Gobierno permite lograr la mayor inversión para Cataluña desde 1998, el fin del control de las cuentas de la Generalitat o la cesión de la gestión del ingreso mínimo vital.

También la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua ha afirmado que se abre una "nueva etapa" con la unión del bloque de la izquierda. No obstante ha dejado claro que los votos de Bildu se harán valer y serán "exigentes" con el Gobierno para profundizar tanto en políticas históricas como en derechos laborales y sociales. "Ahora seremos mucho más exigentes con el Gobierno y no tengan ninguna duda", ha dicho tras felicitarse porque gracias a la izquierda vasca y catalana "las derechas ya no forman parte de la ecuación política".

Las críticas de PP, Ciudadanos y Vox

La intervención de Bildu ha tenido duras críticas por parte del PP, Ciudadanos o UPN y el diputado de esta última formación Carlos García Adanero ha cargado contra la afirmación de Aizpurua de que se impulsaría la resolución del conflicto entre Euskadi y el Estado. Algo "muy grave" porque retrotrae al origen de ETA y porque, en su opinión, Euskal Herria es "una entelequia" que incluye Navarra sin que sus ciudadanos lo aprueben, ha dicho. PP, VOX y Ciudadanos, que han vuelto a garantizar su voto negativo a los presupuestos, han lamentado que las cuentas sean irreales, desfasadas y produzcan un elevado desequilibrio en el déficit.

María Muñoz, diputada de Cs, ha reprochado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que sólo hayan aceptado una enmienda de su formación (la creación de una tarjeta sanitaria única) y haya preferido el "con quién" en vez de el "qué" contempla el presupuesto. Víctor Píriz del PP ha acusado al Ejecutivo de subir los impuestos a las clases medias y de dedicar los fondos europeos para gasto "improductivo" que implicarán nuevos ajustes en el futuro al tiempo que el portavoz de VOX, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que estas cuentas "serán el origen de la ruina de los españoles".

Por otra parte, mientras la CUP mantendrá su voto negativo a los presupuestos de 2021, el BNG no se ha pronunciado claramente al respecto.