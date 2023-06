Ribera da seis meses más a las renovables para obtener el permiso de construcción.

El Ministerio para la Transición Ecológica extenderá seis meses el plazo otorgado para la acreditación de la obtención de la autorización de construcción a los titulares de proyectos renovables y almacenamiento con permisos de acceso posteriores al 1 de enero de 2018. La fecha límite era el 25 de julio y la prórroga llega tras el enorme atasco que ya generó a principios de año la obtención de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs).

Fuentes gubernamentales confirman a La Información que la medida se aprobará este martes en Consejo de Ministros y que el Real Decreto-ley 'ómnibus' también introducirá la figura de comunidades de energías renovables. La Administración se vio obligada en enero a pegar una acelerón en la tramitación del informe medioambiental para que miles de megavatios 'verdes' no perdieran los permisos de acceso y conexión a la red. El siguiente paso que tuvieron que solventar los promotores era conseguir la autorización administrativa previa, con fecha tope el 25 de abril. Esta concede el derecho a realizar una instalación concreta y en unas determinadas condiciones.

Posteriormente, con otros tres meses de margen, hasta el 25 de julio, debían obtener la autorización administrativa de construcción y aquí es donde se ha vuelto a generar atasco, pese a que el sector lo veía un paso "bastante salvable" y no esperaba que generara un nuevo caos. El siguiente paso será la autorización administrativa de explotación definitiva. Esta se puede alargar hasta el 25 de junio de 2025 como máximo. Red Eléctrica tarda en la actualidad entre cinco y seis meses en otorgar la autorización de explotación, por lo que los parques fotovoltaicos y eólicos deberán estar ya construidos para finales de 2024 para entrar en plazo. Este último requisito es el que permite, una vez ejecutado el proyecto, poner en tensión las instalaciones y proceder a su explotación.

"El volumen de proyectos asociados a la transición ecológica ha desbordado a todos los organismos"

Transición Ecológica reaccionó ante el atasco burocrático de los proyectos renovables después del lío con las DIAs creando la División de Proyectos de Energía Eléctrica. "El volumen de proyectos asociados a la transición ecológica ha desbordado a todos los organismos que participan en alguna fase de la tramitación de los proyectos, lo que ha generado importantes retrasos en los tiempos de tramitación y, paradójicamente, que el ritmo de la potencia renovable que entra en servicio cada año se haya ralentizado", señala la Orden TED/189/2023, de 21 de febrero.

El Ministerio para la Transición Ecológica gestiona el trámite para proyectos de más de 50 MW o afecta a dos o más comunidades autónomas, mientras que esta últimas se encargan cuando la capacidad es inferior. Los promotores deben presentar unas garantías económicas para la tramitación de la solicitud de acceso a la red de transporte o distribución y la caducidad de los procedimientos de autorización supone la ejecución de estas. No obstante, en este caso, al ser un fallo administrativo, sería la propia Administración Pública quien tendría que compensar al promotor. El sector no cuantifica la cantidad de proyectos que se habrían perdido en caso de que el Gobierno no hubiera ampliado el plazo.

Por otro lado, en el Real Decreto-ley para prorrogar algunas anticrisis que caducaban el 30 de junio, también se incluirá una simplificación de la tramitación administrativa para la instalación de infraestructura de recarga para coches eléctricos con potencia de hasta tres megavatios (MW), elevando el límite desde 250 kilovatios (kW). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado ya una desgravación en el Impuesto de la Renta de las personas físicas (IRPF) del 15% para la compra de vehículos eléctricos hasta el 31 de diciembre de 2025.