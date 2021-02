Todo lo que debes saber sobre las pensiones: cotización, tipos, cuantías...

Después de años de negociaciones, repartidos en nada menos que tres legislaturas, a finales de 2020, el Congreso dio luz verde, por fin, a la reforma de las pensiones. Algo, que para sindicatos, organismos internacionales o los propios pensionistas, era primordial, pues se antojaba harto necesario hacer viable un sistema que, decían, estaba cada vez más en la cuerda floja. Así, desde la comisión del Pacto de Toledo se propuso una batería de 20 medidas para garantizar la suficiencia y sostenibilidad del sistema de jubilación, como la edad mínima de retiro, la equiparación de la cotización de los autónomos o la modernización y transparencia de las mutuas, entre otras.

El envejecimiento de la población o la baja natalidad en España entre otras causas, ha provocado que los sucesivos gobiernos hayan tenido que replantearse una y otra vez el modelo de pensiones. Finalmente, su aprobación, en octubre de 2020, fue amparada por la mayoría de los partidos de la Cámara Baja a excepción de Vox, ERC y la CUP, que se abstuvieron.

A continuación, profundizamos en los puntos más importantes que debe conocer cualquier ciudadano acerca de las pensiones y los requisitos para acceder a las mismas.

¿Qué son las pensiones?

Las pensiones son una serie de prestaciones económicas, públicas y de duración indefinida que ofrece el Estado atendiendo a una serie de requisitos que debe cumplir el beneficiario. Aunque suelen tener una permanencia prolongada, en algunos casos pueden ser temporales, especialmente por motivos de cuidados en caso de enfermedad u por orfandad de los hijos de una persona fallecida.

¿Cuántos tipos de pensiones existen?

Existen dos tipos principales de pensiones, las contributivas y las no contributivas. En ambos casos las prestaciones económicas suelen ser indefinidas y dependen de unos requisitos. Dentro de las contributivas encontramos pensiones por:

Pensiones por jubilación , donde se engloban: jubilación ordinaria, jubilación anticipada sin condición mutualista, jubilación anticipada por cese no voluntario, jubilación anticipada por voluntad del trabajador, jubilación anticipada por razón del grupo o actividad profesional, jubilación anticipada por discapacidad, jubilación parcial, jubilación flexible y jubilación especial a los 64 años.

, donde se engloban: jubilación ordinaria, jubilación anticipada sin condición mutualista, jubilación anticipada por cese no voluntario, jubilación anticipada por voluntad del trabajador, jubilación anticipada por razón del grupo o actividad profesional, jubilación anticipada por discapacidad, jubilación parcial, jubilación flexible y jubilación especial a los 64 años. Pensión por incapacidad permanente: total, absoluta y gran invalidez.

total, absoluta y gran invalidez. Pensión por por fallecimiento: en la que se incluyen las de viudedad, orfandad (que será temporal) y en favor de familiares.

Además, existe el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), una acción protectora donde se incluyen pensiones de vejez, invalidez y viudedad para quienes no tengan acceso a a la pensión habitual.

Por otro lado, en el caso de las pensiones no contributivas también existen distintas clases. Éstas se refieren a las prestaciones económicas cuyo objetivo es proteger a los ciudadanos que carezcan de recursos suficientes de subsistencia. Este tipo de ayudas dependen de cada una de las Comunidades Autónomas. Los dos tipos son:

Pensiones de invalidez.

​Pensiones por jubilación.

¿Qué son las pensiones contributivas y no contributivas?

Las pensiones contributivas son prestaciones que se designan a personas que cumplen con los requisitos mínimos establecidos. Normalmente su concesión está sujeta a una previa relación jurídica con la Seguridad Social.

Mientras que las pensiones no contributivas son aquellas destinadas a las personas que nunca han cotizado o que no cumplen con el periodo mínimo de 15 años de cotización determinado.

¿Cuál es la edad de jubilación actual?

Los Presupuestos Generales del Estado establecieron nuevas condiciones para acceder a la jubilación. Actualmente se establecen en dos modalidades:

65 años y al menos 37 años y 10 meses cotizados.

66 años, en caso de no cumplir los mínimos de cotización.

¿Cuánto dinero es la cuantía de la pensión?

La cantidad percibida es variable en función del tipo de pensión, los años cotizados u otras condiciones. Además, este 2021 se han incrementado un 0,9% las públicas y un 1,8% las no contributivas. La pensión media puede alcanzar los 1.024 euros, según la última nómina mensual de la Seguridad Social del mes de septiembre. En otras palabras, el incremento de las pagas de los pensionistas en promedio será de unos 9 euros mensuales.

Las pensiones de jubilación, que son las más comunes, aumentaron en enero hasta los 1.177 euros de media tras un alza de unos 10,5 euros. En el caso de las las pensiones de viudedad subieron aproximadamente 6,5 euros, es decir, 734 euros de media. Por su parte, las pensiones de incapacidad permanente fueron 995 euros y las de orfandad pasaron de 411 a 415 euros al mes.

Las no contributivas escalaron hasta los 402,72 euros y las pensiones en favor de familiares rondaron los 598 euros. Otros casos como las pensiones mínimas no percibieron demasiado incremento: jubilados mayores de 65 años y con cónyuge a cargo reciben 850, 99 euros y para quienes no tienen cónyuge la pensión se fijó en 683,5 euros de media.

¿Cómo puedo acreditar que soy pensionista?

El certificado acreditativo puede obtenerse tanto por Internet como en la Seguridad Social. Para realizar la solicitud online el interesado tendrá que disponer de un certificado digital, DNI electrónico o cl@ve y acceder al servicio 'Certificados y prestaciones' de la Sede Electrónica o del Portal Tu Seguridad Social.

Para la segunda opción deberá completar el formulario 'Solicitud de certificados', enviarlo por correo ordinario o presentarlo en su Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) más cercano.

Los pensionistas que residan en el extranjero y no dispongan de un certificado digital tendrán que obtenerlo por la Dirección Provincial del INSS.

Además, es importante avisar a la entidad gestora si se producen cambios de residencia (habitual o fiscal), inicio de actividades laborales, cambio en la situación económica y cambios en la situación familiar (por nacimientos, defunciones o por el estado civil). Estas modificaciones deben notificarse antes de que pasen 30 días desde los cambios.

¿Cuándo se cobran las pensiones en el banco?

Aunque depende de cada entidad, las pensiones suelen recibirse el día 25 de cada mes. Sin embargo, cuando la fecha coincide con el fin de semana puede adelantarse o atrasarse. Un caso especial es el de Bankinter que se adelanta un día en comparación con el resto.

Algunos bancos como Santander o Unicaja cobran esta prestación el día 22 de cada mes. Igualmente desde las entidades recuerda la importancia no acudir en la fecha señalada o evitar sacar grandes cantidades de dinero para prevenir robos.

¿Qué es la nueva reforma de las pensiones?

Ante la situación incierta de las pensiones de cara el futuro el Congreso de los Diputados aprobó una serie de 20 recomendaciones que garanticen la suficiencia y sostenibilidad del sistema. El proceso ha llevado más de cinco años de negociaciones y finalmente se han establecido una serie de ideas propuestas por la comisión del Pacto de Toledo.

Entre las opciones destacan la separación de las fuentes de financiación para evitar el déficit en 2023, de manera que las cotizaciones se dediquen en exclusiva al pago de las pensiones. Además, de buscar alternativas al Fondo de Reserva para garantizar la resolución de desequilibrios coyunturales entre ingresos y gastos.

Por otro lado, los expertos quieren poner el foco en los autónomos, para garantizar sus derechos y tener en cuenta la variedad de sus situaciones. Y se mantiene la evaluación por los años más favorables como método para determinar la base reguladora.

Se implementará la creación de incentivos para la contratación de los mayores de 55 años, personas con discapacidad, en riesgo de exclusión, parados de larga duración o víctimas de violencia de género. Además, se luchará contra el fraude y propondrá un control parlamentario, por lo cual tras cinco años de su aprobación deberá realizarse una revisión de las recomendaciones y una evaluación de su cumplimiento.