El traspaso de carteras económicas pone el foco en los desafíos de la nueva legislatura

Mañana de ajetreo y emociones en la sede del Ministerio de Economía en el madrileño Paseo de la Castellana, en la que los retos a futuro han protagonizado los tres traspasos de carteras que han tenido lugar en este enclave. Dos de ellos han contado con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, como protagonista. La gallega ha transferido las competencias de Transición Digital ha José Luis Escrivá y ha recibido las de Comercio del ya exministro Héctor Gómez que, a su vez, ha hecho lo propio con el exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, al que ha cedido la cartera de Industria y Turismo.

En un contexto en el que la economía española ha empezado a notar en sus exportaciones, que retrocedieron cerca del 5% hasta septiembre en términos interanuales, la recesión en la Eurozona (el PIB de la región se contrajo un 0,1% en el tercer trimestre, según Eurostat), Calviño ha destacado cómo la integración de Comercio en el Departamento que dirige "va a permitir articular mejor la política de atracción de inversiones estratégicas".

El momento no es casual, puesto que España tiene por delante el despliegue de la segunda parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la llegada de los 39.700 millones que aún quedan por recibir de las ayudas directas, así como de los más de 84.000 millones de euros en préstamos bajo condiciones ventajosas a los que se opta. Lo más inmediato será la solicitud del cuarto pago de 10.000 millones de euros en transferencias a fondo perdido que, al igual que los créditos, se desbloqueo una vez que la Comisión Europea y los Veintisiete dieron luz verde a la adenda al citado plan.

Visiblemente emocionada, la 'número dos' del nuevo Ejecutivo de Sánchez ha destacado la "profunda emoción" que siente de recibir la nueva competencia. "Como técnico comercial y economista del Estado, el reunificar las competencias de economía y de comercio es como reunir una familia", ha destacado.

El reglamento de la inteligencia artificial, en marcha

España ostenta hasta el próximo 31 de diciembre la presidencia rotatoria del Consejo Europeo y ha promovido el reglamento comunitario de uso de la inteligencia artificial, una regulación pionera en todo el mundo, que espera sacar adelante a lo largo de las próximas semanas. El nuevo ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, ha apostado por aprovechar todo el potencial que esta tecnología tiene para impulsar el crecimiento de la economía española.

"España debe aprovechar la transformación digital para atraer empresas y talentos, ecosistemas que actúen como polos tractores", ha asegurado a lo largo de su discurso tras recoger la cartera de manos de su antecesora. El equipo de Calviño, ha recordado, ya ha dado pasos importantes en este sentido a través de la Ley de Startups y de fomentar la llegada de los conocidos como 'nómadas digitales', un esfuerzo que también están haciendo otras economías vecinas, como la portuguesa.

Para ello, Escrivá ha incidido en la necesidad de terminar de romper las brechas digitales existentes, fomentando la capacitación digital de todos los ciudadanos, avanzando en que la edad no sea una barrera de entrada, evitando que para las empresas el tamaño no sea un problema de adaptación a las nuevas tecnologías o tomando medidas para que no existan diferencias de acceso a la tecnología por factores territoriales, favoreciendo también el teletrabajo. En este sentido, ha abogado por continuar con el impulso del despliegue del 5G en el país.