Traspaso de Rodalies: Óscar Puente pide tranquilidad a los trabajadores de Renfe 

Óscar Puente, el nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha querido transmitir un mensaje "de absoluta tranquilidad" a los empleados de Renfe y Adif, frente a la incertidumbre que han denunciado algunos sectores por las posibles consecuencias del traspaso del servicio de transporte de Rodalies a la Generalitat de Cataluña.

En declaraciones ofrecidas en una entrevista en 'Telecinco' recogida por Europa Press el ministro afirmaba ser "un firme defensor de lo público". Además, tranquilizaba a la plantilla de las dos operadoras ferroviarias pidiendo que "no tengan ningún temor" y asegurando que la administración va a "velar por sus derechos en todo momento".

El ministro ha recordado su tiempo como alcalde de Valladolid, comparando la actual situación tras haberse desconvocado las huelgas anunciadas por los trabajadores para varios días de noviembre y diciembre con las decisiones tomadas mientras ocupaba ese cargo, como la remunicipalización del agua, los servicios funerarios o los parkings.

Los sindicatos formarán parte de las negociaciones

"Cuando nosotros tomamos la decisión de remunicipalizar el agua en Valladolid, ya hubo quien se encargó en sembrar miedo e inquietud entre los trabajadores. Han pasado desde entonces seis años y los trabajadores siguen en su puesto", ha argumentado.

Puente ha señalado que incluso "quienes metieron miedo a los trabajadores" llevaron la decisión al juzgado "con la intención de que los trabajadores fueran despedidos", pero al final el Ayuntamiento ganó los pleitos y los empleados "están en su puesto y están encantados".

Tras conocerse el acuerdo entre PSOE y ERC para el traspaso de Rodalies, los sindicatos convocaron cinco jornadas de huelga, cuyo primer día iba a ser este viernes, por el miedo a que los trabajadores tuviesen que dejar sus empresas y perdieran así los derechos adquiridos en ellas. Finalmente, el jueves, tras horas de negociaciones capitaneadas por el propio Óscar Puente junto con los representantes de Renfe y Adif y de los trabajadores, la huelga quedó desconvocada al tener estos últimos el compromiso de que formarán parte en cualquier negociación sobre el traspaso de Rodalies.

Diálogo permanente entre las partes

En este sentido, se establecerá una mesa de diálogo permanente entre las partes con el objetivo de trasmitir la visión y el modelo ferroviario por el que abogan los trabajadores de Renfe y Adif. Por ello, ya se ha convocado una primera reunión para antes del 15 diciembre con la que se busca dar seguimiento al acuerdo y tratar los puntos recogidos en el mismo.

En cualquier caso, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido en una entrevista en 'Onda Cero' de que "volverá a haber conflicto" si no hay posibilidad de que las aspiraciones de los trabajadores de Renfe y Adif queden plenamente cubiertas. Asimismo, ha dicho que el traspaso integral de todas las líneas es una cuestión técnicamente, "si no imposible, compleja y anormal en los sistemas ferroviarios europeos", por lo que ha asegurado "tener la sensación" de que no será así.