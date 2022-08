Los trenes gratis del Gobierno se abren a todos los turistas que visiten España.

Los servicios de Media distancia de Renfe serán gratuitos y los de Avant reducirán sus precios en un 50% a partir de septiembre, sin hacer distinción entre nacionales y extranjeros. Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Transportes consultadas por La Información, que señalan que los abonos avanzados por el Gobierno hacen hincapié en la recurrencia de los viajes, puesto que los de ida y vuelta -trayectos que, por lo general, suelen utilizar los turistas- no se ven afectados en este nuevo paquete. Sin embargo, si estos realizasen 16 trayectos en los próximos cuatro meses, si podrían disfrutar de la gratuidad de la Media Distancia, que permite por ejemplo recorrer todas las provincias andaluzas, con trayectos como Sevilla-Cádiz o Córdoba-Jaén.

"Si un turista extranjero es usuario frecuente de la red puede hacer uso de este abono. Si quiere completar los viajes, no se le pedirá ningún tipo de carnet”, afirman. Además, explican que no hay ninguna diferenciación entre los países miembros del Espacio Schengen -a los que se les garantiza una libre circulación entre cualquier territorio miembro- o ajeno a ellos. No obstante, desde el Ministerio inciden en su interés por mantener la permanencia del perfil de “usuario de transporte casual”; es decir, de ida y vuelta.

Estas nuevas medidas supondrán, por tanto, un beneficio para todos aquellos que quieran realizar cualquier recorrido por el territorio nacional ya que no se ha interpuesto ninguna limitación frente a estos. Por lo tanto, estas nuevas medidas repercutirán positivamente en el PIB turístico de los próximos meses del año tras seis meses en los que se han superado los niveles de 2019 (+1,1%), según traslada la asociación de compañías turísticas españolas, Exceltur. Además, esperan alcanzar el número de visitantes extranjeros de los últimos cuatro meses de 2019 -más de 20 millones de turistas-, a pesar del encarecimiento de los precios de desplazamiento y servicios turísticos como consecuencia de la inflación.

En contra de lo que se podría pensar a priori, las agencias de viajes no se muestran preocupadas ante el anuncio del nuevo paquete. El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido, se ha reafirmado en que no afectarán sustancialmente a la decisión de los viajeros en el momento de contratar trayectos con agencias españolas ni a las previsiones para el mes de septiembre sobre el sector turístico. “Es posible que las agencias podamos perder ese pequeño tramo, pero para nosotros la parte sustancial está en el resto, se compensa desde los trayectos de los aeropuertos, los grandes viajes de largas distancias, vía servicios hoteleros… no entendemos tanto de trayectos tan cercanos”, ha concluido.

En cambio, el directivo de la CEAV considera que en términos acumulados las previsiones de los viajes y reservas de las empresas vacacionales a partir del mes de septiembre no superarán los niveles anteriores a la pandemia, puesto que enero y febrero fueron meses protagonizados por la variante BA de ómicron y sus respectivas restricciones, lo que supuso una bajada en las reservas turísticas nacionales. Para la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), el sector turístico se está recuperando poco a poco pero esto no significa que "en el futuro a medio plazo no haya ciertos riesgos de recesión que apuntan a la prudencia", según ha añadido el presidente de CEHAT, Jorge Marichal.

Los abonos de transporte impulsados por el Ejecutivo desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre impulsarán el crecimiento del turismo en lo que respecta al segundo semestre del año; además de la eliminación de restricciones de movilidad, la reactivación de la demanda acumulada por los viajes que no se pudieron realizar o el reducido impacto del repentino frenazo del mercado emisor ruso hacia destinos españoles por su falta de presencia en temporada alta.