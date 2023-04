La banca ve innecesarias nuevas medidas para los hipotecados a pesar del euríbor

La presidenta de la Asociación Españoal de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ve innecesario revisar los umbrales fijados por el Código de Buenas Prácticas firmado en noviembre para proteger a los deudores hipotecarios en dificultades por la subida del euríbor. Kindelán ha destacado que el acuerdo al que llegaron Gobierno y entidades financieras tenía un marcado carácter preventivo destinado a dar tranquilidad a las familias en tiempos de incertidumbre y "proteger la cartera hipotecaria", también, ha sentenciado Kindelán

La presidenta de la AEB tampoco cree necesario que cambiar sus condiciones a pesar de que todavía un colectivo amplio no ha notado todavía la subida del euríbor. "No hay que generar incertidumbre", ha insistido durante su intervención. En ese sentido, Kindelán se ha encargado de marcar diferencias con lo vivido en 208: "No ha recesión, el empleo aguanta bien y el precio de la vivienda no ha caído". Pese a ello también ha reconocido que en las últimas semanas se han incrementado el interés, con 15.000 consultas y 9.000 acuerdos desde que se aprobó. Ante la propuesta de Podemos de que el cambio de hipoteca de tipo variable a fijo, la presidenta de la asociación ha señalado que esto ya lo recoge este acuerdo para todo 2023.

La remuneración de los depósitos es otro de los temas que ha centrado el debata. Kindelán ha puesto el énfasis en dos aspectos. Por un lado, "venimos de un mundo con exceso de liquidez y esa liquidez se irá drenando en los próximos mese". En ese sentido, la banca española es la que más liquidez ha devuelto. Por otro lado, ha descartado que haya un problema de competencia y que esa sea la causa de que no se estén remunerando las imposiciones a plazo fijo. "Hay competencia como muestan las ofertas que hay".

Impuesto y desmarque de SVB

La AEB ha descartado que la entrada en vigor del impuesto extraordinario haya sido la causa de que haya menos crédito. "Como consecuencia de la elevada inflación, el Banco Central Europeo (BCE) ha subido los tipos y la banca ha trasladado este coste". Aunque ha admitido que a la larga sí que pude afectar. "Son 3.000 millones de euros menos que tendrán los bancos de capital para prestar". Por otro lado, ha señalado que la entrada en vigor del impuesto elevará la carga fiscal que soporta la banca, desde el 51% que estaba actualmente hasta el 61%.

Durante el encuentro mantenido con periodistas, Kindelán ha querido marcar distancias con la crisis bancaria en los Estados Unidos. "El crédito ha crecido hasta 1,7 billones de euros y los depósitos, también". Paralelamente, la ratio de créditos sobre depósitos es casi del 98%, es decir, que los préstamos de los clientes se financia por depósitos lo que protege a los bancos de cualquier riesgo de liquidez.

Finalmente ha querido destacar que la banca española está registrando un crecimiento sano y que esto redunda en sus niveles de rentabilidad. "Esto constituye la primera línea de defensa y se asegura la solvencia a largo plazo". Al respecto ha destacado que los bancos españoles están entre los más rentables. El ROE s el 11% se ha situado por encima del 8% y alcanza el coste de capital, que está en un rango de entre el 10% y el 12, "aunque es difícil de cuantificar porque todo indica que el coste de capital se está encareciendo".