Divilo, la fintech para pagos con el móvil que pone el foco en Latam para expandirse

El proceso de pagar en los comercios se ha ido facilitando cada día a nivel global. Del uso del efectivo al datáfono, y del datáfono al pago con el móvil. Divilo, es una fintech española que nació con el objetivo de permitir a los autónomos y pequeños negocios que utilicen su teléfono móvil como un datáfono para cobrar a sus clientes, para poder facilitar los pagos y también promover sus negocios. Ahora tras seguir afianzando su mercado español después de tres años de su creación, la startup ya pone el foco en expandir su empresa a nivel internacional, y específicamente pretende llegar a Latinoamérica para crecer.

La idea es cruzar el charco para aterrizar en República Dominicana, un destino poco común para el ecosistema, pero que para el CEO y fundador de Divilo, Juan Guruceta, es fundamental: “Es un país que tiene un turismo absolutamente espectacular, que en el tema de los pagos no está a la vanguardia, y queremos contribuir ahí. Entonces vemos una oportunidad muy grande porque además hay muy poca competencia”, sentencia el director ejecutivo. También tiene otros destinos en mente, como Colombia y México, pero este país del Caribe es su prioridad para lanzar su ‘app’ de pago con el móvil. Su objetivo es llegar a finales del próximo año o a principios de 2025.

Actualmente tienen unos 6.000 usuarios activos con su aplicación móvil de pagos, y han superado ya el medio millón de transacciones realizadas, que hace solo unos meses eran 200.000. Según comenta el consejero delegado a este periódico, mensualmente su facturación crece entre un 50 y un 30%, dependiendo de la cantidad de movimiento que exista, y la idea es que este año consigan superar el millón de euros en facturación: “Queremos llegar a ‘break even’ (rentabilidad) en junio del año que viene aproximadamente”, sentencia Guruceta.

Al ser una entidad regulada por el Banco de España, ya cuenta con diversos clientes a nivel nacional. Trabajan en particular con sectores de distribución, movilidad urbana, delivery de última milla y con logística; sin embargo, no se cierran a nada, porque incluso pueden ayudar a los pequeños comerciantes que venden ‘merchandising’ a las afueras de un concierto, o libros en una feria. Hace unas semanas cerró uno de sus últimos acuerdos con Boyacá y Visa para apoyar a los puntos de venta de prensa y revistas en su digitalización, introduciendo el sistema de ‘tap to phone’ en este sector. También cerró un acuerdo con el Ayuntamiento de Marbella para el cobro de multas y otros trámites.

Su modelo de negocio es un B2B (business to business) en el cual cobran un fee por cada transacción realizada por el cliente. “No imputamos costes fijos al cliente para evitar la estacionalidad sobre todo, porque hay mucha gente que tiene tarifa plana, pero en agosto no trabaja”, comenta el fundador, quien indica que no obligan al cliente a tener una permanencia con ellos por la misma razón. Fever, Cabify, Bolt, La Menorquina, Monbake, son otras de las grandes empresas que han confiado en la aplicación de pago de Divilo. La empresa también permite cobrar con un código QR, generar un link de pago o crear una pasarela de pagos online.

Con el paso de los años, la fintech ha conseguido levantar poco más de 10 millones de euros en total. Una de las rondas que ha captado fue de 4 millones en 2021, así como en octubre del año pasado levantó 3 millones a través de un bono convertible en acciones. Su idea principal es utilizar este dinero para mejorar el área de innovación y tecnología, y para el desarrollo de su equipo. La gran mayoría de sus inversores son business angels y ahora pretenden extender su última ronda de bono con otra parte de capital (otros 3 millones) para seguir con su plan de crecimiento.

“Está bien invertir si tienes liquidez. Sino, habrá que esperar porque yo creo que 2025, 2026 y 2027 van a ser años de un crecimiento absolutamente astronómico”.

Respecto al momento actual que vive tanto el sector de las fintech como el ecosistema startups, Guruceta comenta que “la incertidumbre económica lo que está poniendo encima de la mesa es qué empresas son rentables y que empresas no lo son”. El CEO piensa que hoy los inversores buscan principalmente una empresa que sea sostenible económicamente, y añade que el sector fintech ha tenido tantos vaivenes precisamente porque, al igual que muchos otros, “se ha enfocado mucho en el growth y no en la rentabilidad”. El experto también sentencia que para él “es un momento en el que está bien invertir si tienes liquidez. Sino, habrá que esperar porque yo creo que 2025, 2026 y 2027 van a ser tres años de un crecimiento absolutamente astronómico”.

Divilo nació en 2020 después de una larga carrera de Guruceta en el mundo tecnológico y en grandes empresas como BBVA, Pulpomatic o Cabify. “Yo le tenía un odio particular a los datáfonos porque nos habían dado muchos problemas”, como la falta de batería, papel o cobertura, comenta el CEO, quien también indica que el hecho de poner datáfonos implicaba unos costes altísimos antiguamente. Así, en aquel año decidió lanzar su compañía para facilitar el día a día a los trabajadores que sean autónomos, pymes o de empresas a nivel general. Para los próximos meses, aunque no prevé ningún tipo de contratación, el equipo de Divilo, que actualmente son casi 30 trabajadores, se centrará en realizar mejoras al producto y a seguir fichando acuerdos ya sea con sectores administrativos como con empresas.