Endesa aviva la 'guerra' comercial con un mes gratis de luz en el mercado libre

Endesa ha avivado la 'guerra' comercial entre las eléctricas para captar clientes. La compañía que dirige José Bogas ha lanzado una nueva campaña comercial dirigida a clientes doméstico con la que ofrece un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre si se contrata alguna de sus tarifas en el mercado libre.

Según ha informado la empresa, la promoción –conocida publicitariamente como 'Tu nuevo mes favorito'– estará disponible hasta finales de marzo para nuevos clientes residenciales y para aquellos clientes que ya tengan contratada alguna tarifa con Endesa y decidan hacer el cambio a Única, con la que se paga una cuota fija personalizada, "con energía renovable, sin permanencia y con bonificaciones a los consumidores por cumplir unos objetivos de consumo eficiente".

Para conseguir este mes de luz gratis cada año, los nuevos clientes deben contratar las tarifas Tempo Happy, One Luz, Libre o Única (hasta 10 kilovatios de potencia). Pueden realizar el trámite en oficinas comerciales y puntos de servicio o llamando por teléfono y la web. Endesa cuenta con 6,2 millones de clientes de electricidad en el mercado libre en España y otros 3,7 millones de clientes en el mercado regulado, lo que hace una base de clientes total de casi 10 millones.

En mayo del año pasado, Iberdrola ya puso en marcha una campaña en la que animaba a los consumidores a suscribir contratos de suministro eléctrico a través de contratos libres en vez de la tarifa regulada del Gobierno.

Galán llamó "tontos" a los del PVPC

"Veinte millones de hogares en España han visto cómo su recibo de la luz es igual o menor que hace un año. Son los de aquellos ciudadanos que tienen tarifa libre. Sin embargo, los contratos de la tarifa regulada por el Gobierno tienen como referencia los vaivenes diarios de los mercados de la energía y resultan insoportables para los ciudadanos adscritos a esta tarifa", han explicado desde Iberdrola", dijo la empresa tras que su presidente, Ignacio Sánchez Galán, calificase de "tontos" a los que seguían acogidos al PVPC.

Fue a finales de 2021 cuando Iberdrola, Endesa y Naturgy se lanzaron a la conquista de los clientes acogidos a la tarifa regulada aprovechando que estaban sufriendo la subida de precios de la electricidad en el mercado mayorista (pool). Las campañas de las grandes eléctricas partían de los 58 euros el megavatio hora (MWh) y aseguraban estabilidad durante años. Sin embargo, las organizaciones de consumidores advirtieron de que se estaban registrando fuertes aumentos de precios en el mercado libre y pidieron "extremar la cautela".

Antes de que estallara la crisis energética en verano de 2021, al calor del incremento del precio del gas y los derechos de emisión de CO2, un cliente acogido a la tarifa regulada ha venido pagando menos por la factura de la luz, según los datos publicados por la CNMC. De forma habitual, las grandes compañías han promocionado tarifas del mercado libre, que son más rentables para ellas que para los consumidores, y han aprovechado la escalada del precio del PVPC para que los consumidores dejen atrás esa tarifa controlada a cambio de promesas de ahorro, al menos a corto y medio plazo.

Sí es cierto que con la electricidad totalmente disparada tras la invasión de Rusia a Ucrania, el cliente en el mercado libre ha salido ganando porque ha pactado un precio menor que el del mercado mayorista con su comercializadora. Además también se ha beneficiado de la rebaja fiscal del Gobierno.

Sin embargo, el desplome del precio de la electricidad en los últimos días, gracias a la mayor aportación de las renovables al mix de generación, ha provocado que se dé la vuelta a la situación por completo y los consumidores estén descolocados a la hora de elegir tarifa. En enero se espera que la factura de la luz (en tarifa regulada) sea la más barata de los dos últimos años, entre 50 y 60 euros.

Nueva tarifa regulada

La Comisión Europea (CE) impuso a España una revisión de la tarifa regulada como condición para aprobar la excepción ibérica. El Ejecutivo pretende dotarla de una "mayor estabilidad" introduciendo una señal de precios a los productos a plazo. Quedaría así configurada como una cesta con referencia el mercado gestionado por OMIP, en el que se incluye un reparto de pesos entre el producto mensual, trimestral y anual.

Competencia no ha quedado muy conforme con el planteamiento del Ejecutivo y considera que el ahorro será nulo para el consumidor. "En término medio, no supone una ganancia relevante en estabilidad para este tipo de consumidor", señala en su informe -no vinculante- al proyecto de Real Decreto para modificar la metodología de cálculo de la tarifa regulada de la luz.

Fuga masiva a la TUR de gas

En el caso de la Tarifa de Último Recurso (TUR) se está produciendo una fuga masiva de clientes del mercado libre después de que el Gobierno haya prorrogado el límite del 15% de subida de precio del gas en cada revisión trimestre hasta el 1 de octubre de este año. Ha ganado más de medio millón de abonados en un año. La avalancha de solicitudes de migración a la tarifa regulada de gas ha sido atendida con dificultades por las comercializadoras, y ha generado frustración entre consumidores que no lograban contactar con agilidad con las empresas para cambiar sus contratos o, incluso, que sospechaban que éstas estaban tratando de obstaculizar su migración a una tarifa menos rentable para ellas.

Las cuatro compañías que por ley pueden ofrecer la TUR -a través de sus respectivas comercializadoras reguladas- son Naturgy, Iberdrola, Endesa y TotalEnergies. Existen tres tipos distintos de TUR para consumidores particulares con diferentes precios según las potencias contratadas. El comparador de la CNMC muestra que para un hogar medio con un consumo de unos 5.000 kilovatios hora (kWh) al año, el coste anual de la TUR se sitúa en torno a los 409 euros, frente a una horquilla de precios en el mercado libre que varía entre los 800 y 1.300 euros, es decir, hasta un 217% más en el peor de los casos. Asimismo, se ha creado una TUR específica para comunidades de vecinos.