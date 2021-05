La CEOE sobre el sueldo de banca: "El Gobierno entiende poco las empresas". 

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este lunes, a raíz de las críticas de algunos miembros del Ejecutivo a los "altos sueldos" de la banca, que "el Gobierno entiende poco lo que es la empresa". En declaraciones a la prensa antes de participar en una conferencia en Santander organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Garamendi ha defendido que "la banca y cualquier empresa está en un mundo global" y que el sueldo de los directivos es el que tiene que ser.

"Lo aprueba la junta general (de accionistas). En este caso lo aprobaba la junta general y es el sueldo que correspondía. Yo creo que es así", ha indicado Garamendi en referencia a las retribuciones que recibirá José Ignacio Goirigolzarri como presidente de CaixaBank, tres veces superiores a las que cobraba en Bankia antes de la fusión. "Si queremos entrar en demagogias, jugaremos a demagogias pero si queremos competir en un mundo global pues esto es lo que hay. No hay más que ver otros países europeos. Somos europeos. Juguemos a Europa", ha añadido el dirigente de la CEOE.

Fondos europeos y ayudas directas a las empresas

Por otro lado, Garamendi ha pedido que el proceso de reparto de los 7.000 millones de euros de ayudas directas a las empresas esté "menos burocratizado" y ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas, que son a las que el Gobierno central ha transferido los fondos, para que "agilicen los trámites" y ese dinero llegue a las empresas. También, preguntado por los medios de comunicación acerca de cuánto dinero en fondos europeos llegará a España y cómo se repartirá, Garamendi ha considerado "un poco prematuro" poder determinarlo, ya que Europa lo aprobará en junio.

Además, ha recordado que el Gobierno de España ha presentado recientemente a Bruselas el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia definitivo así como las reformas que el país quiere llevar a cabo. Garamendi ha señalado que CEOE está trabajando también en este asunto y ha considerado "muy importante" que la "actividad privada" trabaje con la "pública" en este tema porque "esto es una transformación del país".

Por otra parte, ha subrayado que "todo el mundo debe tener claro que estos es un proyecto nacional y transversal". "No es un proyecto de este territorio o de éste o de éste otro", ha apuntado. El presidente de la patronal ha señalado que ahora habrá que ir definiendo los PERTES (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica). Ya se conoce el primero, el que tiene que ir con el vehículo eléctrico, y ahora habrá que definir los otros. En este sentido, ha indicado que la patronal ha planteado hasta 21.

Pide la prórroga de ERTES

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha reclamado este lunes la prorróga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) al menos hasta septiembre y "con las mismas reglas" que se están aplicando hasta ahora para trabajadores y empresas. Así lo ha afirmado al ser cuestionado acerca del planteamiento que llevará la patronal a la reunión prevista esta semana para hablar de la prórroga de los ERTE, que expiran el 31 de mayo. En declaraciones a los medios de comunicación en Santander antes de impartir una conferencia, el presidente de CEOE, empleando un símil deportivo, ha señalado que cuando en un partido de fútbol hay una prórroga significa que se van a jugar 20 minutos más "con las mismas reglas".

"Nosotros estamos pidiendo lo mismo", ha apuntado Garamendi, que, sin embargo, ha indicado que el Gobierno de España "ha dicho que es una prórroga", pero "está presentando algo que no es una prórroga": "es que en vez de jugar al fútbol, esto es jugar al rugby y nosotros queremos seguir jugando al fútbol". Garamendi ha considerado "importante" y "necesaria" la prórroga de los ERTE dado que la vacunación "va más tarde de lo previsto" y en junio no se va a llegar al 'efecto rebaño' y todavía "muchas empresas no van a poder abrir".

Por ello, cree que ahora "lo que hace falta" es "abrir el verano", que se ponga en marcha el pasaporte Covid que permita la llegada de turistas de fuera de España y que los usuarios del Imserso puedan ir a los hoteles. De esta forma, Garamendi ha pedido que los ERTE se mantengan en las mismas condiciones tanto para empresas como trabajadores y si en septiembre ya hay "otra situación", será entonces el momento de sentarse a la mesa y de evaluar.