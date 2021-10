La banca se 'tienta la ropa' y concentra las provisiones en el negocio doméstico

La economía española empieza a mostrar pequeños flecos de mejora, pero no tantos como para levantar la cautela. Algunos de los bancos han iniciado un proceso de liberación de provisiones en el extranjero o valoran hacerlo en los próximos meses, pero no aquí. Los principales líderes del sector bancario han querido mostrar durante sus últimas intervenciones públicas al menos un ápice de confianza con el devenir económico del país, pero esta supuesta seguridad queda sepultada cuando admiten que no sopesan desbloquear de ningún modo en España las elevadas dotaciones que se han venido realizando desde que estalló la crisis del coronavirus para cubrir potenciales pérdidas.

Todos coinciden en que para las provisiones del negocio doméstico se debe mantener una actitud más prudente y conservadora, con unos niveles de dotaciones relativamente altos hasta que se elimine cualquier incertidumbre. Defienden proseguir con la misma tónica, aunque es cierto que irán asignando menores importes a esta partida a medida que transcurran los trimestres venideros, fundamentalmente porque ya no se necesita realizar aportaciones extraordinarias por Covid. Cabe señalar que el Banco de España ha sido contundente en este sentido, con numerosas advertencias para que las entidades sigan conservando capital en balance.

Las provisiones no se tocarán en España, pero sí se irá asignando menos para esta contingencia en próximos trimestres

Aunque la morosidad aún no ha despertado de su anestesia apremiada por las medidas de apoyo público ofrecidas a los clientes, es posible que haga su aparición en 2022. Las entidades confían en que la situación no será tan compleja como inicialmente se planteaba, puesto que las moratorias hipotecarias y de consumo concedidas sobre todo durante el confinamiento han ido venciendo en su mayoría y apenas se han observado problemas. Las dudas, en cambio, se ciernen sobre el mega programa de créditos a empresas avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Se firmó un protocolo de actuación en este sentido que recogía la posibilidad de reestructurar deudas o aplicar quitas -en última instancia-, y la obligación por parte de la banca de mantener abiertas las líneas de circulante del beneficiario hasta el 31 de diciembre de 2022.

En cambio, esta postura de precaución no se replica para algunos países en los que los distintos bancos están presentes. Estados Unidos o Reino Unido son algunas de las zonas en las que la recuperación parece estar más clara. Son mercados en los que el escenario macroeconómico ha mejorado de forma considerable en los últimos meses y las expectativas parecen mucho mejores. También existe una mayor visibilidad sobre el comportamiento de algunas carteras, como en el negocio hipotecario.

Estados Unidos y Reino Unido son los mercados con mayor proyección y donde se prevé realizar liberaciones de capital

Banco Santander fue el primero en abrir la puerta a la posibilidad de liberar capital. Fue antes de verano, cuando su consejero delegado, José Antonio Álvarez, dijo que estaba revisando sus asignaciones ante un cambio significativo de los modelos de cálculo iniciales. Si el escenario muestra signos de una mayor salud, existe capacidad para que parte del importe provisionado por Covid se estreche. Esta misma semana ya dejó claros sus planes. El área de contabilidad e intervención de Santander plantea liberar entre 700 millones y 1.000 millones en el cuarto trimestre de 2021.

En Banco Sabadell incluso ya se ha producido la liberalización de dotaciones en Reino Unido. La reducción significativa general es patente en los balances financieros de todas entidades, pero la filial británica del grupo catalán, TSB, inició el desbloqueo de dotaciones asignadas a pérdidas en el segundo trimestre del año y ha proseguido con esta tarea durante los últimos tres meses hasta septiembre. El banco que capitanea César González-Bueno ha llevado a cabo estos trabajos ante la mejora de los escenarios macroeconómicos. En España no ve sentido liberar provisiones, por lo menos en el corto plazo.

BBVA, Caixa y Bankinter: reticentes a liberar, pero no a reducir

BBVA es el único gran banco con exposición internacional que quiere esperar al próximo año para liberar provisiones hasta en el extranjero. No comparte ahora mismo estas decisiones que están llevando a cabo sus competidores, aunque ve indicios muy positivos para proceder a realizar algún movimiento similar en un determinado momento. Prefiere seguir siendo muy conservador y monitorizar las distintas carteras de cerca. Descarta bloquear tramos de capital en el último trimestre del año.

En CaixaBank son de la misma opinión, aunque su realidad es muy diferente porque solamente está presente en el exterior en Portugal con BPI. El grupo que acaba de absorber Bankia no liberará dotaciones en España porque están diseñadas para protegerle del entorno. Aunque el efecto de la pandemia no es ni mucho menos el que se estimaba al principio, considera pronto hablar de este tipo de planes. Con una postura similar se asienta Bankinter. En su caso está presente, además de en el mercado doméstico español, en Portugal, Irlanda y Luxemburgo. El banco 'naranja' se basa en un criterio absoluto de prudencia, aunque sí que prevé una reducción, que no liberación, del esfuerzo en este tipo de contingencias en próximos trimestres.