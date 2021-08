El megacontrato de Tebas con CVC deja en evidencia a la Superliga de Florentino

El fútbol español está en la UCI. Y muchos de los clubes necesitaban inyecciones inminentes de dinero para afrontar la próxima temporada con unas garantías. Los derechos de retransmisión televisiva no resolvían todos los problemas de liquidez, pues el abono no se ejecuta a través de un pago por adelantado. Y Javier Tebas, presidente de la patronal, llevaba semanas de negociaciones para tratar de asegurarla y afrontar la nueva temporada sin un nuevo hachazo a la valoración de la competición. La solución: un 'megacontrato' con CVC para asegurar 2.700 millones de financiación, a cambio de un 10% de la participación en el negocio. Este formato, que no llegó a buen puerto en Italia por el rechazo de los grandes equipos, es todo un desafío a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y máximo promotor de la Superliga.

El argumento de Pérez para impulsar el nuevo campeonato en Europa era la incapacidad de la patronal de clubes de incrementar los ingresos por derechos y todo el negocio alrededor del fútbol. Después de varios intentos, el pasado mes de abril se hizo el anuncio formal que acabó siendo un particular fiasco, pues el Real Madrid se quedó solo junto a FC Barcelona y Juventus tras la salida del resto por la contestación de los aficionados y la polémica surgida. El planteamiento inicial contaba también con un 'salvador' con bolsillos profundos. En ese caso era el banco de inversión JP Morgan el que aseguraba 4.000 millones de euros con un tipo de interés de entre el 2% y el 3% durante 23 años. Ese pacto fue utilizado por el propio presidente de ACS como una demostración de fuerza.

Cinco meses después, y adelantado por el New York Times, el mismo medio en el que se destaparon las conversaciones secretas entre la Fifa y la Superliga, se ponía sobre la mesa un acuerdo de similares características. Bien es cierto que lo que aportará CVC no es financiación bancaria, sino una inyección de capital en una sociedad conjunta por la que obtendrá una participación en los beneficios del 10%. Pero, a la postre, era una manera de devolver el golpe con las mismas armas y, además, desactivar los argumentos para defender esa competición y tratar de dejar solo al mandatario del Real Madrid.

Con el movimiento reduce reticencias de todos los potenciales frentes, según explican varias fuentes conocedoras. Hace un guiño al Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, y a la Real Federación Española de Fútbol, regándolos con más de 100 millones del dinero de CVC. En el caso del último organismo, presidido por Luis Rubiales, hay un enfrentamiento público desde hace años. El propio Rubiales llegó a defender, al calor de la Superliga, un cambio de formato del campeonato local, con más sedes neutrales fuera de España, menos partidos pero más elegidos y más jornadas libres en el calendario. La respuesta de Tebas no tardó mucho: "Sería una irresponsabilidad cualquier modificación actual o su mero planteamiento".

Cabe un cierto temor entre clubes por los efectos en la gobernanza de los clubes, como lo había también entre los clubes italianos cuando en abril se presentó un acuerdo similar con los fondos CVC y Advent -que finalmente fue rechazado por esta razón-. Pero la forma y el momento en el que se ha presentado este pacto -en una pretemporada sin apenas oxígeno financiero para los clubes tras la temporada de la pandemia- hace difícil su rechazo. En el caso del FC Barcelona, este dinero consolidaría la potencial renovación de Leo Messi. Y en el Real Madrid, el dinero que recibirá será mayor que el prometido en la SuperLiga.

En concreto, según publicó el diario Financial Times, el acuerdo vinculante firmado por los doce clubes del nuevo campeonato europeo en un principio planteaba la garantía de un 'bono de bienvenida' de entre 200 y 300 millones de euros cada uno sólo por unirse a la competición. Entre ellos, el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Estos tres, según los términos del pacto con CVC basado en el reparto de los derechos de retransmisión de los últimos siete años, estos tres podrán recibir en torno a un tercio del total del dinero, es decir, alrededor de 730 millones de euros.

Los efectos en la subasta

Más allá de la Superliga, este movimiento 'in extremis' de Tebas también influirá en la subasta de derechos de retransmisión cuyos pliegos están elaborándose. El presidente de la patronal había prometido que sería "disruptiva", con la configuración de paquetes exclusivos destinados a operadores digitales como Dazn y Amazon, que introdujeran algo más de competencia frente a Telefónica, como único comprador que había defendido su intención de pujar a la baja. El acuerdo adelanta ese dinero, por lo que la urgencia económica será menor. Pero lógicamente existirá la presión del nuevo socio financiero, CVC, que exigirá sus ganancias después del fuerte desembolso. Y en la operadora de telecomunicaciones presidida por José María Álvarez-Pallete siguen en sus trece de recortar el precio.

Con la pelota en el tejado de los clubes para decidir, Tebas mantiene el desafío a Florentino Pérez. Y lo hace con un acuerdo que permite un oscurantismo importante sobre las condiciones y la 'letra pequeña' clave, respecto a los años en los que exigirá ese 10% sobre el negocio de La Liga u otras contraprestaciones en base a diferentes condiciones. La realidad es que la valoración que se fija del campeonato local, según explican fuentes del sector de los derechos de retransmisión, es altísima (24.200 millones de euros) para unos ingresos que han ido claramente a la baja con la Covid y en un sector en reconstrucción.