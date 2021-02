C. Tangana, Netflix, HBO... hoteles cinco estrellas 'tiran' de claqueta ante la crisis

La pandemia escribió un dramático giro de guión para el sector hotelero. Los alojamientos de toda España dejan atrás un año de pesadilla. Solo en el pasado ejercicio, los hoteles madrileños perdieron más de 2.000 millones de euros. Las restricciones a la movilidad todavía vigentes anticipan un escenario desolador en el año en curso. Las previsiones de otra temporada bajo el yugo del virus ha llevado a las grandes cadenas a reinventarse y 'tirar' de claqueta para rebajar el roto que la Covid-19 ha dejado en sus cuentas. De Netflix, a HBO o estrellas como el cantante C. Tangana, los cinco estrellas ya gestionan una ola de reservas para filmar en sus espacios, con la misma discreción con la que antes acogían a personalidades de todo el mundo.

"Las peticiones para filmar en nuestros hoteles se han disparado", afirman desde la cadena Riu a La Información. La actividad de las cámaras bulle entre sus habitaciones. "Con esta reinvención de nuestra oferta de espacios polivalentes estamos haciendo rodajes de televisión, series, películas y anuncios publicitarios. También grabaciones de videoclips y pequeños conciertos (live the roof), como la actuación de José Luis Perales en los Latin Grammy, que se grabó en la terraza de la planta 21 del Riu Plaza España", enumeran. El cantautor no es el único que se ha decantado por esta céntrica azotea, cuyas vistas alcanzan el Palacio Real, la Catedral de la Almudena y el Teatro Real. "En nuestro hotel de Madrid también grabó uno de sus últimos temas, 'Tú me dejaste de querer', C. Tangana... y el vídeo ya tiene 82 millones de visualizaciones en Youtube". La actividad se extiende a otros alojamientos de la cadena.

"En cuanto a los hoteles Riu en Canarias, una región que ofrece numerosas ventajas fiscales para las productoras, las peticiones para filmaciones de películas, entre las que ya tenemos varios proyectos en Fuerteventura y Gran Canaria, se unen a las reservas para realizar sesiones de fotos para catálogos de moda", explican desde la cadena. Riu forma parte de la alianza histórica que han respaldado grandes empresas del sector -como Meliá, Barceló, NH, Iberostar o Room Mate- para presentar el Manifiesto de Interés ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para acceder a los Fondos Next Generation y propulsar una inyección de 5.800 millones de euros.

"Desde el confinamiento total, gran parte del sector no ha abierto sus puertas, hasta llegar al 70% del alojamiento cerrado. En aquellos que se mantienen activos la media de ocupación no supera el 20%".

Los últimos datos que ofrece la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) en conversaciones con este diario son devastadores. "Entre marzo y abril se cerraron todos los hoteles. Desde entonces, gran parte del sector aún no ha abierto sus puertas en la región, hasta llegar al 70% del alojamiento turístico cerrado. Aquellos que han podido mantener la actividad sufren una notable caída de las reservas y su media de ocupación no supera el 20%", informan desde la patronal. Javier Pérez, director general de VP Hoteles, traslada a este medio que, desde que comenzó la crisis sanitaria, "en nuestros alojamientos se han rodado un montón de grabaciones, muchas de ellas para series muy importantes". Entre algunos de sus clientes más recientes se cuentan gigantes del streaming como Netflix y HBO. "Además vamos a ser la sede de los próximos premios Feroz".

Javier Polo, director del Gran Hotel Inglés, habla con melancolía mientras pasea con La Información por los pasillos vacíos de un hotel que abrió sus puertas por primera vez en 1886. "Ni siquiera durante la Guerra Civil estuvo cerrado, pues sirvió de hospital en la contienda", comenta. Cada detalle en sus rincones es una oda al patrimonio cultural de la capital y una invitación al capricho por uno mismo. "Toda la plantilla sigue en ERTE. Sí, alquilamos el espacio para filmar, algo que antes era casi impensable por el engorro que suponía para nuestros huéspedes". Las cláusulas de confidencialidad atan al directivo a la hora de dar más detalles, pero asegura que los ingresos por esta vía apenas suponen un aporte "simbólico" frente la crisis en la que el virus ha sumido a este emblemático alojamiento. "Otros recurren a sus restaurantes mientras las habitaciones permanecen cerradas, pero creemos que el Gran Hotel Inglés debe vivirse al completo, nuestro sello siempre ha sido ofrecer una experiencia total al cliente".

El sistema que describen desde Riu es muy similar al que se aplica en el resto de cadenas. "El hotel cuenta con unas tarifas de filmación y todos estos eventos han acarreado un coste para el cliente interesado. En función del interés a nivel comercial, se les ha podido aplicar un descuento pero siempre hay una tarifa", garantizan. De nuevo, los ingresos que dejan los rodajes en las arcas de estas compañías no son comparables al agujero que ha horadado el coronavirus en un sector que en Madrid representa el 7% del PIB de la Comunidad Autónoma y genera más de 185.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, según cifras de la AEHM.

Casi un año después del inicio de la pandemia, el sector sigue insistiendo en que hacen falta ayudas directas. "La mayoría de los trabajadores del sector están en ERTE, por lo que, si las administraciones no actúan enseguida y se comprometen de una manera contundente con medidas precisas y efectivas, llegaremos a la quiebra de muchas empresas y a los ERE de miles de empleados", vaticinan desde la patronal. Concretamente, la AEHM, que pone de relevancia la buena sintonía con el Ejecutivo autonómico, se hace eco de las demandas del sector. "Los hoteleros madrileños reclaman la ampliación de los ERTE durante todo 2021, y no solo hasta el 31 de mayo como ha anunciado el Gobierno, con la exoneración total de la Seguridad Social". La reflexión es firme: "No se puede seguir gastando si no hay ingresos".