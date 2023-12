La nueva tarifa regulada de la luz aboca a otra 'guerra' comercial por miles de pymes.

Las pequeñas y medianas empresas deben abandonar el mercado regulado de la luz y ello empuja a las comercializadoras eléctricas a una nueva ofensiva comercial para captar miles de clientes. Fue tras el verano de 2021 cuando vimos a las grandes (Iberdrola, Endesa, Naturgy) lanzarse a por los domésticos que estaban sufriendo los vaivenes y la subida de precios del Precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) y ahora toca ‘pelear’ por todos los negocios que deben pasar sí o sí al mercado libre.

En concreto, todas las empresas de más de 10 trabajadores o un volumen de facturación superior a los dos millones de euros no podrán acogerse a la futura tarifa regulada de la luz, que entra en vigor el 1 de enero. No obstante, contarán con un periodo de gracia y las que tengan contrato en vigor podrán continuar en el mercado regulado hasta que se produzca su vencimiento. En cuanto finalice, deberán contratar el suministro con una comercializadora del mercado libre porque, de lo contrario, se les aplicará el PVPC más una penalización de un 20% con respecto a ese precio.

Hasta la fecha, la tarifa regulada -creada en 2014- era accesible a todo tipo de consumidores y solo establecía como condición tener contratada una potencia inferior o igual a 10 kW (kilovatios). Esto permitía tanto a pymes como a grandes empresas poder beneficiarse -en centros de trabajo más pequeños- de la que históricamente ha sito la tarifa de luz más barata hasta el estadillo de la crisis energética.

Artillería con ofertas y planes específicos

De este modo, a partir del año que viene el PVPC queda limitado a consumidores domésticos y microempresas cuyo punto de suministro esté conectado a tensiones no superiores a 1 kV y con potencia contratada menor o igual a 10 kW en cada uno de los periodos horarios existentes. Bajo este contexto, las grandes comercializadoras ya preparan su artillería con ofertas y planes específicos.

La idea de sacar a las pymes del mercado regulado viene de lejos y era una petición de tanto de la patronal de las grandes eléctricas, Aelec, como de la de las comercializadoras independientes, ACIE. Por ejemplo, Iberdrola ofrece planes para comercios con un descuento del 15% sobre el consumo los primeros 12 meses de la duración del contrato. Además, ofrece una rebaja adicional del 5% sobre el término de energía hasta la fecha fin de vigencia condicionada a tener activo el servicio del Pack Iberdrola o Protección Eléctrica Hogar Plus. También promociona los consumos realizados entre las 10.00 y las 14 horas y las 16.00 y las 20.00 horas.

Por su parte, Endesa ya ha puesto en marcha una campaña con una oferta limitada para las 300 primeras contrataciones. La oferta es válida para nuevos clientes de empresas con tarifas de acceso 2.0TD (potencia contratada menor o igual a 15 kW) o 3.0TD (potencia contratada mayor a 15 kW en baja tensión), con vinculaciones de permanencia de uno y tres años, respectivamente. Según la compañía, el ahorro de una empresa con un consumo anual de 25.522 kilovatios hora (kWh) se situaría alrededor de los 1.410 euros.

Naturgy tiene en cartera hasta tres planes: con precio fijo, por franjas horarias y variable. En el primer caso, se mantiene el mismo precio de la energía durante 12 meses, mientras que en el de por tramos horarios hay tres precios distintos -también durante un año-. Esta opción es interesante si el cliente puede desplazar el consumo a las franjas más baratas. Por último, con el plan variable el precio oscila en función del mercado mayorista. Según la compañía, este plan interesa cuando el consumo anual es inferior a 300 megavatios (MWh). Si finalmente no encaja, ofrece cambio de tarifa sin coste y cuando se quiera.

Repsol, una de las compañías que mayor apuesta ha hecho por captar clientes dado su menor recorrido en el mercado eléctrico, también cuenta con opciones específicas para empresas. Con la Tarifa Negocio, pensada para todos los negocios que desarrollen su actividad comercial en días laborables, la empresa asegura un ahorro del 50% en las horas de mayor consumo. Otra variante es el Plan Ahorro Plus, con el cual la parte no regulada de la factura será fija durante 12 meses, suba o no suba la luz. Por otro lado, TotalEnergies también cuenta con una tarifa libre indexada al ‘pool’. Con la Tarifa Rock, la energía se paga al precio del mercado mayorista. También promociona tarifas con precio fijo o indexado cada tres meses.

Acabar con la volatilidad de precios

La nueva tarifa regulada de la luz tiene como objetivo acabar con la volatilidad de precios de la electricidad -que se se vio agravada por la invasión de Rusia a Ucrania-. De esta manera, introducirá factores de corrección, con el fin de que refleje en una muy buena parte el precio del mercado diario y también los precios más estables que ofrecen los mercados a futuro a tres meses y a un año. Incorporará así una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, aunque sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

Lo que se pretende reducir progresivamente la vinculación del PVPC al mercado diario y se tendrán en cuenta los precios más estables que ofrecen los mercados a plazo del Mibel, donde se adquiere energía con antelación en distintos horizontes temporales futuros. Para ello, la oscilación de precios -la variación entre el registro máximo y el mínimo- se reduce un tercio, pasando del 27% al 17% durante la jornada diaria, y del 23% al 16% en la media mensual durante el año completo.

Actualmente, los precios diarios del Mibel representan el 100% de la referencia del PVPC y con la nueva metodología esa proporción se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representen el 25% en 2024, el 40% en 2025 y el 55% en 2026. El reparto se hará de tal forma que el producto mensual suponga un 10% del total, el trimestral se sitúe en un 36%, y el anual en el 54%.