Renfe arma su equipo jurídico para litigar contra los retrasos en la entrega de trenes

Renfe no quiere más sustos con su 'plan renove' de trenes en el que lleva invertidos más de 5.000 millones de euros y reforzará su equipo jurídico con ayuda de externos. La operadora ha contratado los servicios de la consultora global FTI Consulting, recurrente habitual de las grandes compañías del Ibex 35 y especializada en todo tipo de litigios y arbitrajes, para realizar labores de asesoría y análisis de aquellos incumplimientos de contrato que afecten a los plazos de entrega de sus nuevas unidades.

La operadora pública pagará 278.300 euros por dos meses de servicio de "asesoramiento y análisis de incumplimientos contractuales", aunque no ha desvelado la causa específica de esta contratación. Fuentes de Renfe consultadas por este medio no han querido desvelar si existe algún motivo en particular, alegando que la contratación tiene un carácter "global", a modo de asesoría ante los problemas que puedan surgir con los distintos contratos que conforman este megapedido.

En la actualidad, Renfe tiene abierto un conflicto con Talgo por el retraso en la entrega de los trenes de alta velocidad 'Avril', de la serie 106, sin que se hayan desvelado avances desde que el año pasado, por estas fechas, la operadora anunciase posibles penalizaciones por incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato de compra.

La inversión total de la compañía pública ascendió a 1.281,5 millones de euros y la reclamación se elevaba hasta los 116 millones, el 9% del valor total del contrato. Hasta el día de hoy, ninguna de las dos partes se ha pronunciado públicamente respecto al estado de esta disputa.

Según se desveló entonces, la entrega de las primeras unidades estaba prevista para enero de 2021. Talgo se defendió de las acusaciones alegando "causas exógenas" tales como "caídas en la producción e interferencias en la cadena de suministro generadas por la Covid-19 y otros eventos geopolíticos". No ha sido hasta mayo de este año cuando ha concretado la puesta a disposición de Renfe de las primeras unidades, que serán entregadas a partir de noviembre.

El retraso en la construcción de estas 30 unidades (15 de ancho fijo destinadas a Francia y a la ruta Madrid-Barcelona y otras 15 de ancho variable) habría impedido a Renfe prestar todos los servicios 'AVE' programados en su hoja de ruta y atender de forma adecuada el incremento de demanda derivado de las ampliaciones de la red de alta velocidad (Burgos, Murcia y Galicia) "por no disponer de estos nuevos trenes", según alegó entonces.

Las empresas públicas que recurren a FTI

Aunque FTI Consulting suele prestar sus servicios a los grandes actores internacionales del sector privado, también ha sido contratada por varias empresas públicas para solucionar asuntos sensibles. La propia Renfe pagó 332.750 euros por un año de trabajo en recuperación de ficheros informáticos, mientras que Aena les contrató para a cambio de 110.000 euros para mejorar la aplicación de subastas públicas de la gestora aeronáutica.

Sin embargo, ha sido la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) la que más veces ha recurrido a la consultora. Lo hizo en 2022, para ejecutar labores de asesoramiento económico-financiero por valor de 185.000 euros; mientras que el año anterior se encargó de verificar el cumplimiento de ciertos requisitos en las ayudas otorgadas por el fondo de recapitalización de empresas afectadas por el Covid. También forma parte de las asesoras habituales en materia económico-financiera de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).