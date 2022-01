Los sindicatos vigilarán la salida a bolsa de Ibercaja para que no afecte al empleo. 

Los sindicatos CCOO y UGT han mostrado su respaldo a Ibercaja por su intención de salir a bolsa el próximo mes de febrero, a través de una oferta pública inicial de venta de acciones ordinarias a inversores cualificados, tal y como ha anunciado este jueves la entidad bancaria a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV). El secretario general de CCOO de Ibercaja, Miguel Ángel Villalba, ha recordado, en declaraciones a Europa Press, que Ibercaja tenía hasta final de 2022 para cumplir la Ley de cajas, después que la operación se retrasara por la irrupción de la pandemia.

El banco "ha dado el pistoletazo" y "lo interpretamos como algo positivo", ha destacado Villalba, porque "no implica a la plantilla", como en operaciones anteriores de otras entidades. En este sentido, ha recordado el representante de CCOO los casos "de malas prácticas" de Banco Popular y Bankia en los que se "forzó" a los empleados a vender acciones o comprarlas ellos mismos, y que "sufrieron una presión extrema".

En el caso de Ibercaja, ha apuntado: "El saber que los trabajadores no vamos a estar implicados es positivo. Se prometió que se trataría de un proceso transparente y, por ello, tienen nuestro apoyo, mientras coincidan los intereses". Villalba ha comentado que Ibercaja ha adoptado un modelo de venta de acciones "a empresas grandes o fondos de inversión". En el momento en que se conozcan esas organizaciones que invierten en el banco, "querremos tener un contacto con ellas".

Por su parte, la secretaria general de la Sección Sindical de UGT en Ibercaja, Victoria Camarena, ha apuntado que van "a estar vigilantes" para que "no haya ningún impacto negativo en la plantilla", porque los trabajadores están "muy presionados", tras años de reestructuraciones con los ERE y la Covid-19. En este sentido, Camarena ha destacado que, ante la preocupación manifestada por los empleados, se les ha transmitido tranquilidad. "La salida a bolsa es una novedad y, por lo tanto, hay preocupación, igual que ha sucedido con los procesos de ERE, que todavía no han finalizado". No obstante, la secretaria general de UGT ha señalado que desde Ibercaja se les ha asegurado que "va a haber estabilidad" en el proceso y que "la dirección seguirá en las mismas manos" por lo que confía en el buen desarrollo del proceso.