Telepizza necesita hasta 115 millones de euros de liquidez por la crisis de la Covid

El golpe que la crisis del coronavirus ha asestado a las cuentas de Telepizza pone al grupo de restauración en una situación financiera delicada. La empresa controlada por el fondo KKR ha reconocido que sus necesidades de liquidez ascienden a entre 95 y 115 millones de euros a causa de los efectos del confinamiento. La firma, que ha perdido 17 millones de euros en el primer trimestre del año, venía ya de registrar unos números rojos de 50 millones de euros en el conjunto del pasado ejercicio y ve ahora peligrar su alianza con Pizza Hut, que le ha permitido expandirse a nivel internacional.

"Estamos tomando medidas y buscando nuevas vías de financiación y de refinanciación que nos permitan seguir avanzando como compañía. Estamos revisando también nuestro plan de negocio y nuestra alianza con Yum (dueña de Pizza Hut), cuyos términos acordados antes de la pandemia precisan ser ajustados a la nueva realidad que estamos viviendo", ha reconocido Ignacio González Barrajón, director operativo de la empresa en España, en una carta a la que ha tenido acceso la agencia Efe.

Precisamente, la alianza con Pizza Hut -anunciada hace dos años- está en riesgo debido a la imposibilidad de alcanzar las metas acordadas con su propietaria, Yum, por lo que el grupo ya ha empezado a renegociar sus términos. Al mismo tiempo, los responsables de Telepizza han avanzado que en medio de la desescalada sus ventas ya crecen en España respecto al mismo periodo del año anterior, y han pedido tranquilidad a los franquiciados ante la difícil coyuntura.

Los responsables de Telepizza España inciden en que la firma no ha dejado de pagar el alquiler de sus locales por falta de liquidez y que ha optado por renegociar la renta de abril y mayo con sus arrendadores, al tener la mayor parte de sus más de 700 locales en el país cerrados, una medida adoptada también por la mayoría de grandes cadenas de restauración. Recuerdan, además, que mantuvieron operativo desde el principio -al contrario que otros competidores- el servicio de envío a domicilio y apostaron por reactivar también la entrega en el local ("take away") en cuanto el Gobierno lo autorizó, a principios de mayo.

Más ventas que hace un año

"Esto nos ha permitido, además de mantener el empleo, facilitar una más rápida recuperación del negocio a medida que se han ido reduciendo las restricciones y se ha reactivado el consumo. Según han ido avanzando las semanas, hemos visto un incremento progresivo de los pedidos y nuestras ventas hoy son superiores a las de hace un año en las mismas fechas", han subrayado.

El grupo aprobó el pasado mes de abril un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afecta a cerca de 1.500 de sus empleados en España, a los que ha completado la prestación hasta cubrir el 80% de su salario. La compañía tiene pendiente aún convocar su junta anual de accionistas.