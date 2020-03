Abascal exige a Sánchez cesar a Iglesias y aplicar el 155 para destituir a Quim Torra

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha exigido este miércoles a Pedro Sánchez el cese inmediato de Pablo Iglesias como vicepresidente tercero y que aplique el artículo 155 en Cataluña para apartar a Quim Torra de la Presidencia de la Generalitat.

#EnDirecto | Abascal carga contra Sánchez e Iglesias: "Lo han hecho todo mal. Sufrimos su sectarismo y falta de previsión. Ocultan información y han utilizado esta tragedia para repartos de botín. Se saltaron la cuarentena mientras confinaban a españoles" https://t.co/IR9LMfKQwg pic.twitter.com/0EIelomv4X — Europa Press (@europapress) March 25, 2020

Abascal ha confirmado ante el pleno del Congreso el apoyo de Vox a la prórroga del estado de alarma hasta el 11 de abril, pero ha exigido a Sánchez que aproveche estos quince días más de plenos poderes para combatir con eficacia la amenaza sanitaria, evitar la ruina económica y acabar con el chantaje de sus socios de Gobierno.

"Lo han hecho todo tarde y todo mal", ha afirmado Abascal en su intervención, que ha comenzado prometiendo a los familiares de las víctimas que en su partido no descansarán hasta que todas las autoridades competentes asuman sus responsabilidades. El presidente de Vox ha vuelto a pedir los ceses inmediatos del vicepresidente tercero, Pablo Iglesias, y del director del centro de emergencias, Pedro Simón, y ha acusado al Gobierno de haber mentido y utilizado la tragedia.

En su opinión, por culpa del "sectarismo, el ansia de poder y la negligencia", España afronta ahora tres graves amenazas: la de la salud, la económica y la política. "Dejen de protegerse intentando hacer un relato (...) y protejan a los españoles", ha exigido Abascal, que ha instado a Sánchez a que rectifique, porque tiene a "un totalitario peligroso sentado a su lado en su gobierno".

Por eso, ha pedido que aparte a Iglesias de cualquier decisión por "irresponsable" ya que, además de incumplir la cuarentena, "trata de sacar provecho político en este momento del sufrimiento de los españoles". Ha acusado al también líder de Podemos de alentar una "cacerolada" contra el rey y romper la "unidad de los balcones".

"¿No se da cuenta señor Sánchez de que si usted enfermara (...), sería el vicepresidente Iglesias el que asumiría todo el poder?", ha preguntado. Ha exigido asimismo al presidente del Gobierno que aplique el artículo 155 de la Constitución para destituir a Torra, porque "los prejuicios antinacionales ponen en mayor riesgo todavía la vida de los catalanes".

"Han perdido un tiempo que es oro (...) rectifique, pida disculpas, deje el autobombo televisivo, porque no saldremos de aquí con técnicas de propaganda del señor Maduro ni con recomendaciones de asesores sin escrúpulos", ha advertido. Abascal ha "suplicado" al jefe del Ejecutivo que utilice la prórroga para minimizar todo lo posible las amenazas y le ha advertido de que si no lo hace, Vox dejará de apoyarle y le exigirá responsabilidades políticas y penales. Ha admitido que el reto es difícil y ha sugerido a Sánchez que deje paso a un Gobierno de unidad nacional, si no se ve capaz de asumirlo.