Illa saca rédito al golpe de efecto de su candidatura y es el favorito a president

La apuesta del PSOE de Pedro Sánchez fue arriesgada. El movimiento de designar como candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña al ministro de Sanidad en medio de una pandemia provocó un terremoto político y desató las iras de quienes habían acusado al protagonista, Salvador Illa, de estar usando la crisis para promocionarse. Pero a pesar de la contestación y de la polémica, los electores catalanes han acogido bien que el anterior responsable sanitario haya dejado la gestión del coronavirus para regresar a su tierra por los comicios del 14-F. Así lo muestra la encuesta de la consultora Dym para Henneo-La Información, que encumbra a Illa como el favorito de los candidatos para presidir el Govern. Circunstancia que disfruta en solitario, ya que los otros aspirantes están muy lejos de él. Y que logra a pesar de que el PSC no es la fuerza que más simpatía despierta.

Como apunta el sondeo, para el que se han realizado 1.259 entrevistas online a personas de toda Cataluña entre el 29 de enero y el 2 de febrero, el socialista catalán es el preferido de 33,9% de los encuestados. Un porcentaje que está muy por encima de los que obtienen sus perseguidores, que son los candidatos de ERC y Junts per Catalunya, Pere Aragonès y Laura Borràs. El primero, que actualmente es president en funciones tras la inhabilitación de Quim Torra, llega al 19,7% de apoyo. Mientras que la todavía diputada en el Congreso alcanza el 19%. Ellos tres son los únicos que cuentan con un respaldo considerable, ya que el resto de candidatos se mueven entre el 6,5% de Dolors Sabater (CUP) y el 2,3% de Marta Pascal (Partit Nacionalista de Catalunya), que es la que menos simpatía despierta para liderar el Govern junto a Alberto Fernández (PP) e Ignacio Garriga (Vox).

Lo llamativo es que Illa consigue encabezar esa terna de presidenciables a pesar de que su partido no es el mejor valorado. Aunque ninguno de los encuestados aprueba, dado que todos están por debajo de un 5 de valoración. Como destaca el sondeo de Dym, el que contaría con el mayor favor del electorado por su actuación en las últimas fechas es ERC, con una nota de 3,7. El segundo con mejor reconocimiento es En Comú Podem, que llega al 3,2, y el tercero Junts per Catalunya, con un 3,1. Es aquí donde aparece el PSC, que es el cuarto al quedarse en el 2,9. Este ranking también muestra cómo los tres partidos de derecha no independentista son los que peor vistos están en Cataluña, al ocupar las tres últimas plazas del mismo. El antepenúltimo de Ciutadans (1,6), el penúltimo es el PP (1,3) y la última de todas las fuerzas políticas en valoración es Vox (0,9).

En lo que sí vuelve a destacar Illa es en el nivel de conocimiento que tienen los electores sobre su persona. Algo en lo que le ha podido beneficiar su rol de ministro clave durante casi un año de crisis sanitaria por la Covid-19. Hasta un 94,4%, muy cerca del 100% de los encuestados, afirman que saben quién es el candidato del PSC. De hecho, si se agrupa a los sondeados en función del partido al que votaron en las últimas elecciones catalanas, en todos los casos Illa supera el 90% de 'popularidad'. Sus principales rivales en este campo vuelven a ser Aragonès y Borràs, que llegan al 78,3% y al 70,1%. Después está, ahora sí, Carlos Carrizosa, con un 60,3%. Y lo llamativo es que Àngels Chacón, del PDeCAT, que según este mismo sondeo no obtendría ni un escaño en el Parlament, es mucho más conocida que los candidatos de PNC, 'comuns', CUP, PP y Vox.

En lo que respecta a la valoración de los aspirantes a president, el 'efecto Illa' se deja notar pero en un sentido negativo. Ninguno de los candidatos aprueba, pero aun así el exministro es el quinto en el listado de las notas adjudicadas a cada uno, ya que saca un 3,4. La figura con el mayor apoyo por su actuación en las últimas semanas es Dolors Sabater, de la CUP, que llega al 4,1. A partir de ahí, el resto de 'presidenciables' está por debajo del 4 de nota. Laura Borràs, Jessica Albiach y Pere Aragonès se mueven entre el 3,9 de la representantes de JxCat y el 3,7 de la líder de los 'comuns'. El que saca peor calificación es Carrizosa, que se queda en el 1,7, lo que le deja por debajo de Alejandro Fernández (2) e Ignacio Garriga (1,9).

Si se comparan los datos de Dym con los del CIS publicados este jueves, el panorama es algo distinto. Por ejemplo, el sondeo del departamento de José Félix Tezanos sitúa al candidato del PSC como el mejor valorado, a pesar de que no llega al 5. Después de él están Laura Borràs y Pere Aragonès. En lo que sí coinciden esta encuesta con la del instituto demoscópico estatal es en la preferencia de los encuestados por quien debería ser president, ya que ambas pronostican ese favor a Illa.