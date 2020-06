Ciudadanos exige rebajar el IVA de las mascarillas al 4% para apoyar los PGE 

Tras la reconciliación y los primeros acuerdos por el estado de alarma que han salvado al Gobierno durante la pandemia de coronavirus, Ciudadanos empieza a marcar terreno y a lanzar sus primeras peticiones de medidas aprovechando esta nueva relación con Pedro Sánchez. Una de las prioritarias para los naranjas es la de aplicar una rebaja del IVA del 21% al 4% a los productos sanitarios que son obligatorios o recomendables debido a la presencia de la Covid-19, como las mascarillas o los geles hidroalcohólicos. El primer paso que han dado ha sido el registro de sendas Proposiciones No de Ley con la misma reclamación en el Congreso de los Diputados y la Asamblea de Madrid, a las cuales ha tenido acceso La Información. Algo que piden que se aplique al menos mientras continúe la crisis sanitaria, en la que ya se están registrando varios repuntes y brotes a pesar del fin de la desescalada.

Las fuentes consultadas por esta redacción aseguran que la aplicación de esta medida será toda una prioridad en las conversaciones que vaya a mantener Ciudadanos con el Gobierno. El último pacto que han alcanzado los de Inés Arrimadas y Moncloa es el respaldo de los naranjas al decreto ley de la 'nueva normalidad', que se votará en la cámara baja el próximo miércoles. La siguiente que abordarán será la del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, para la que ya han mostrado públicamente su predisposición a través de su portavoz parlamentario, Edmundo Bal. Pero antes, Cs quiere que salgan adelante otras de sus propuestas. Y la del IVA está en la rampa de salida junto a la petición de hacer test en origen a los viajeros que quieran desplazarse a España.

Las claves de la petición que hacen los de Arrimadas están en las PNL registradas en las cámaras nacional y madrileña. Propuestas que son prácticamente iguales, lo que evidencia que la estrategia para presionar en este sentido se va a producir en los dos ámbitos. Según estima el partido, que las mascarillas o guantes pasen a ser gravados con un 4% es necesario por su carácter "insustituible", ya que dichos elementos farmacéuticos ejercen de "barrera, protección y prevención contra el contagio". Los otros objetos a los que instan que se aplique esta medida son las caretas de protección y todo elemento que sirva para poner un dique a la infección.

Entre su exposición de motivos se incluyen algunos reproches al Gobierno de Sánchez por no haber tomado medidas para que la ciudadanía acceda al menor precio posible a estos recursos, más allá de la fijación de precio que se realizó para mascarillas y geles. Una medida en la que no se tocó el IVA para el consumidor final. Lo que sí se hizo con los EPIs que adquirieran los hospitales, las administraciones públicas o las ONG, para las que el impuesto de valor añadido aplicado es del 0%. "El Gobierno no ha previsto que este producto esencial sea provisto de manera gratuita a los ciudadanos, por lo que debe ser adquirido bajo precio", recuerdan los naranjas, que califican de "ineludible" regular los impuestos de un bien que es tan obligatorio como "básico para la protección de la salud pública e individual de las personas".

El otro argumento que ofrecen para esta rebaja impositiva es la "carga económica" que supone para los ciudadanos la obligación de llevar equipos de protección. Sobre todo, porque afecta a toda la población que sea mayor de seis años. "No es desdeñable en absoluto la carga económica que esta nueva obligación, hoy por hoy ilimitada en el tiempo, supone para los bolsillos de una sociedad muy castigada por una crisis económica en la que ya estamos inmersos y cuyo fin no se anticipa cercano", apunta el texto registrado en el Parlamento. Aunque la principal salvedad que ponen sobre la mesa es que el IVA al 4% se aplique "al menos" mientras dure la crisis sanitaria que obligue a portar EPIs. Por lo que abren la puerta a que la decisión sea reversible.

Según su razonamiento, el IVA actual de una mascarilla es más elevado que el de la "la bollería industrial o las bebidas carbonatadas". "Esta incongruencia rechazable para el más elemental sentido común, ha sido ya denunciada por la propia sociedad civil y por diferentes sectores profesionales, como la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles", incide Ciudadanos en sus textos. Además, apunta a que "si hubo consenso para reducir el IVA a los libros, revistas y periódicos electrónicos durante la pandemia, debería haberlo, con más razón, para la modificación del impuesto en este caso".

"Buenas sensaciones" en Cs

Ciudadanos ha hecho bandera de que se aplique esta medida a través de algunos de sus 'pesos pesados'. El que ha llevado la voz cantante es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que manifestó en Twitter su intención de proponerle a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que reclamaran desde el Ejecutivo regional que se llevara a cabo esta rebaja del IVA. "Su precio no puede ser un impedimento para usarlos diariamente", esgrimió Aguado.

Voy a proponer a la presidenta @IdiazAyuso que solicitemos al Gobierno de España una reducción del IVA en mascarillas e hidrogeles, del 21% al 4%.



Su precio no puede ser un impedimento para usarlos diariamente. pic.twitter.com/jXc4LswCny — Ignacio Aguado 🖤🇪🇸 (@ignacioaguado) June 15, 2020

Por el momento, el Gobierno central no se ha pronunciado sobre esta iniciativa de los naranjas, pero sí mantiene ese gravamen al 0% para los EPI que vayan a parar a centros sanitarios u organizaciones sin ánimo de lucro. Las fuentes de la formación de Inés Arrimadas apuntan a que hay "buenas sensaciones" tras sus últimas discusiones con Sánchez y su equipo para lograr objetivos como este.