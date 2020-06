A 48 horas del final del estado de alarma, el miedo a un repunte ensombrece cada paso hacia la nueva normalidad. Y no es baladí. El Ministerio de Sanidad ha informado este viernes de la detección de 34 rebrotes desde el 11 de mayo. Actualmente, solo "nueve de ellos se encuentran activos y controlados" en toda España. En total, estos focos han dejado 92 afectados por la Covid-19. Un vistazo al panorama internacional permitía anticipar que aún no es el momento de bajar la guardia. Países como China o Alemania han sufrido rebrotes que han obstaculizado el avance de ambos en la desescalada.

La naturaleza de los más de una treintena de focos en todo el país es muy diversa. La cartera que dirige Salvador Illa ha hablado con la mira puesta en los mataderos (9) y las residencias de ancianos. Pero también en los temporeros, los empleados españoles que fueron a Lisboa y a Francia, una granja de bisones en Teruel, o la celebración de fiestas. No se libran las áreas de ámbito sanitario, donde la carga viral y la exposición a la Covid siembre favorece los nuevos contagios. "Ahora somos capaces de identificarlos y seguirlos", ha insistido el ministro Illa. Las autoridades sanitarias han lanzado, no obstante, un mensaje de tranquilidad: "Un escenario de transmisión no controlada es poco probable".

En una comparecencia conjunta con el ministro del ramo, el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha actualizado este viernes el número de víctimas mortales por Covid-19, que la cartera había congelado el pasado 7 de junio y, desde entonces, ha marcado 27.136 decesos. Ahora, Simón ha notificado 28.313 víctimas mortales en toda España desde que comenzó la pandemia. Por su parte, Illa ha subrayado que, según las últimas conclusiones del estudio de seroprevalencia, solo el 5,2% de los ciudadanos se han contagiado por el virus. Además, el departamento ha asegurado que, hasta el 11 de junio se han realizado tres millones de pruebas PCR.

De vuelta a esa treintena de rebrotes, los centros sociosanitarios vuelven a estar en el disparadero. Este mismo viernes, la residencia de mayores Doctor González Bueno, el mayor geriátrico público de toda España, se ha blindado ante miradas indiscretas y ha prohibido la entrada de familiares tras el varapalo de los resultados de las últimas PCR, que dejan al menos tres positivos por coronavirus entre residentes y empleados de dicho centro. El Gobierno regional ha optado por cerrar el centro, en pleno cruce de acusaciones entre el equipo de Isabel Díaz Ayuso y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, acerca de quién tuvo las competencias en la tragedia de las residencias de Madrid.

Y es que estos centros han estado en el punto de mira desde que los primeros brotes hicieron sonar las alarmas. El total de decesos que el coronavirus ha dejado en las cerca de 5.457 centros de ancianos de todo el país -públicos, concertados o privados-, ha sido de 19.529 víctimas mortales según informaciones de las CCAA. La tragedia ha tenido en Madrid su epicentro. La región ha concentrado hasta ahora, al menos, 5.981 fallecidos con Covid-19 o con sintomatología.