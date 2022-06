Feijóo avisa a Sánchez: el "volantazo" en Marruecos le saldrá caro a España

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este sábado que al presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, "le estorbe la oposición" por contarle "la realidad de España", a la vez que ha subrayado que "no hay un régimen democrático completo sin una oposición". Así lo ha expresado en Córdoba durante la clausura de un mitin con motivo de las elecciones autonómicas en Andalucía del 19J, donde ha estado acompañado por el candidato número uno del PP por Córdoba, Jesús Aguirre, y el presidente del PP provincial y candidato, Adolfo Molina, recalcando que "el 'volantazo' sin precedentes en la política exterior de España" es "el resultado de la mayor crisis diplomática con uno de los países estratégicos, que es Argelia".

Asimismo, Feijóo ha hecho referencia a que el Gobierno de Sánchez "ha dado un 'volantazo' sin precedentes en la política exterior de España", ya que "nos dijo que tenía un acuerdo, que todavía desconocemos, que iba a dar grandes resultados", sin embargo, ha añadido el popular, "el resultado fue la mayor crisis diplomática con uno de los países estratégicos para España, que es Argelia". "Dijo que iba a arreglar los problemas con Marruecos y no solamente no los ha arreglado, sino que ha estropeado la relación con Argelia", ha remarcado Feijóo, quien ha detallado que esto pone "en riesgo 2.000 millones de euros de exportaciones de nuestras empresas y 4.800 millones en el ámbito del suministro del gas".

"Ha tenido que venir la UE para arreglar nuestros destrozos, eso es decir la verdad", ha comentado el presidente popular, quien ha continuado diciendo que, aunque "a Pedro Sánchez le resulte incómoda la realidad", un político "se debe a la gente y lo mínimo que puede decir un político es la verdad". "Somos los españoles los que vamos a pagar los efectos de la mala gestión en política exterior de Sánchez", ha apostillado.

Por otro lado, el líder nacional de los populares ha afirmado que él está en política "para servir a mi país y voy a seguir sirviendo a mi país con independencia de que le estorbe al presidente del Gobierno". Así, ha continuado, "la mejor manera" hacerlo es "decirle la verdad". En este sentido ha detallado que "contar que la economía española es la última en recuperar la riqueza que teníamos antes de la pandemia es decir la verdad", así como el hecho de que "la economía española crece menos ahora, después de bajar más que nadie, junto con Argentina, el diez por ciento del PIB y que sigue creciendo menos que cuando el PP estaba en el Gobierno".

Igualmente, Feijóo ha insistido en que explicar que "los españoles se empobrecen a mayor ritmo que el conjunto de ciudadanos de la mayoría de los países la Unión Europea (UE) por la inflación" o que decir que "la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) nos dice que vamos a seguir con una inflación alta en el año 2023", también es "la verdad". Decir que "tenemos un Gobierno que nos endeuda a razón de 210 millones de euros de deuda pública nueva cada día" o "nos endeudan a razón 1.400 millones de deuda nueva cada semana", que "es hipotecar nuestra generación y las generaciones venideras", es algo que "no le puede estorbar a nadie". "Venimos aquí para decir la verdad, le estorbe a quien le estorbe", ha sentenciado el presidente del PP.

Apoyo total a Juanma Moreno

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado que los socialistas "llevaban muchos años creyéndose que la Junta (de Andalucía) era del PSOE y han visto ahora que la Junta es de los andaluces" tras el primer mandato de Juanma Moreno como presidente regional. El líder popular ha señalado que "los socialistas han visto que después de 40 años, en tres años y medio, incluyendo la gestión de la pandemia, han mejorado todos los indicadores sociales y económicos" de la comunidad andaluza.

Feijóo, que ha llegado al Palacio de Congresos acompañado de un grupo de gaiteros tras reunirse con los integrantes de la Casa de Galicia en Córdoba, ha afirmado que "los socialistas están muy nerviosos y se les nota" porque "Andalucía tiene un presidente" con un balance, un programa y un proyecto, y frente a ello solo "hay un montón de partidos que se dedican exclusivamente a criticar al presidente". Por ello, ha animado a que "el 19 de junio consigamos que Juanma Moreno sea el presidente de la Junta de Andalucía" y que no se despisten los esfuerzos en responder "a los insultos". "Un presidente como Juanma Moreno no solo no insulta sino que no le dice a la oposición que estorba", ha subrayado Feijóo.