El Gobierno da un golpe sobre la mesa y rechaza dilatar la negociación de El Prat.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha descartado prorrogar un año la negociación sobre la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat y ha pedido un apoyo "inequívoco" al acuerdo alcanzado en agosto al Govern, que es contrario a abordar esta cuestión en la próxima mesa de diálogo. Así lo ha afirmado Sánchez este lunes durante una visita a la fábrica de Alstom en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) junto al presidente de Renfe, Isaías Táboas, después de que ayer se conociera que el Gobierno la ha incorporado a su delegación en la mesa de diálogo con la Generalitat, que previsiblemente se celebrará a finales de esta semana.

En una entrevista previa en La 2 y Ràdio 4, Sánchez ha reiterado que la "solución" a la cuestión del aeródromo de El Prat, cuya inversión ha quedado frenada por la falta de apoyo del Govern al proyecto, no pasa por una prórroga, sino por que el ejecutivo catalán apoye la iniciativa sin fisuras. "Posponer y prorrogar la aprobación (del proyecto) un año -lo permite la ley- tendría un impacto que no nos podemos permitir" en un contexto de recuperación económica tras la pandemia, ha declarado la ministra, quien ve "lógico" que esta cuestión pueda abordarse en la mesa de diálogo, si bien no ve que sea el espacio idóneo para ello.

"La forma no es el problema, el problema está en el fondo", ha insistido antes de pedir a la Generalitat que "dé un apoyo expreso e inequívoco" al acuerdo que se alcanzó el pasado 2 de agosto, ya que prorrogar esta decisión, ha advertido, también "afectaría al resto de aeropuertos". "Para dar pasos adelante e intentar desbloquear esta inversión, lo que tiene que hacer el Govern es ratificarse en el acuerdo del 2 de agosto", ha insistido antes de enfatizar: "No tenemos mucho más margen". Y ha apostillado: "La petición es clara: La Generalitat es la que tiene que mover ficha".

En esta línea se ha pronunciado también el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, quien ha incidido en que la ampliación de El Prat no debería monopolizar la reunión de la mesa de diálogo de esta semana porque, en su opinión, basta con que el Govern vuelva al acuerdo que firmó el 2 de agosto con el Gobierno para desencallar la inversión de 1.700 millones de euros. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha rechazado que la mesa de diálogo, a la que el Govern irá "a debatir sobre determinación y amnistía", sirva para abordar la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

"Hay un espacio para hablar de cada cosa", ha advertido Vilalta, quien ha subrayado que esta mesa de diálogo se creó para intentar "resolver el conflicto político entre Cataluña y el Estado", por lo que allí debe discutirse sobre "soberanía y democracia". Para la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, sería "el sumun del cinismo" que el Gobierno llevase a la reunión de la mesa de diálogo la ampliación de El Prat, ya que sería "mezclar espacios". En este sentido, ha asegurado que JxCat no tolerará que en la mesa de diálogo se acaben discutiendo o abordando "otros temas que no sea el ejercicio a la autodeterminación o la amnistía" y que derive "en cuestiones competenciales".

El portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha pedido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que "cierre la puerta definitivamente" a la ampliación del aeropuerto de Barcelona. "Cataluña no quiere más CO2 ni el modelo turístico masificado como el que tiene por objetivo esta ampliación del aeropuerto", ha afirmado Mena en rueda de prensa. Precisamente, Aena ha facilitado hoy los datos de pasajeros del Aeropuerto de El Prat de agosto, cuando pasaron por la instalación 2,85 millones de viajeros, un 47,3% menos que en el mismo mes de 2019, antes de la pandemia, y un 156,9% más en comparación con agosto de 2020.