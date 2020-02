Iglesias cierra filas con Sánchez y hace alarde de unidad frente a las polémicas

Pocos, o nadie en la oposición, se podía imaginar que el Gobierno de coalición demostrase la unidad de la que puede presumir tras las primeras semanas de ejercicio en el poder. Peor, según el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, la realidad ha demostrado que PSOE y Unidas Podemos han cerrado "ciertas polémicas" que han propiciado que la imagen de unidad "salga todavía más reforzada".

"Me temo que quienes pensaran que iban a encontrarse otra cosa van a tener que hacerse a la idea de que aquí hay un Gobierno fuerte y unido que no va a regalar ni medio flanco de ataque a la oposición de ultraderecha", ha defendido el también secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en el primer acto público del grupo confederal de Unidas Podemos tras su entrada en el Gobierno. "Quiero desde aquí dar las gracias al presidente del Gobierno por no haber dejado ni un minuto de garantizar la unidad del Gobierno", ha afirmado Iglesias antes de repasar todas las medidas ya aprobadas, desde la subida del SMI a los nuevos impuestos a la banca y a las multinacionales, y recordar que muy pronto habrá decisiones para ayudar a los agricultores y atajar el fraude entre los falsos autónomos (para lo que ha dado el ejemplo de los 'riders').

Arropado en la Fundación Diario Madrid por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el líder de IU, Alberto Garzón, además de las ministras Yolanda Díaz e Irene Montero, Iglesias ha reivindicado que el Ejecutivo "ha sido capaz de cerrar ciertas polémicas que algunos trataban de agrandar", recoge Efe.

Antes que Iglesias han tomado la palabra tanto Garzón como Colau. El responsable de IU y ministro de Consumo ha reivindicado la unidad como fórmula de afrontar la nueva etapa con responsabilidad en el Gobierno. "Es mucho mejor estar unidos y unidas trabajando conjuntamente en torno a un proyecto político de valores y principios que merecen la pena ser defendidos que cualquier alternativa existente", ha señalado.

Más política ha sido Colau, quien ha recordado las inminentes elecciones en Cataluña (aún sin fecha), la necesidad de llevar a su formación a la Generalitat porque la comunidad solo ha sufrido "pésimos gobiernos" tanto regionales como nacionales.

En la parte más reivindicativa, Colau ha recordado a sus compañeros cuál es su prioridad: "Voy a ser la gota malaya para que se apruebe la regulación de los alquileres". "Es impepinable para defender el derecho a la vida de nuestras ciudades" y luchar contra los "intereses económicos" y "detener esa especulación incontrolada y hacerlo de manera rápida y urgente", ha subrayado.