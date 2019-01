En directo | La autopsia realizada a Julen revela que presenta politraumatismos

El cuerpo sin vida de Julen Roselló, el niño de 2 años que cayó a un pozo profundo y estrecho el pasado 13 de enero en Totalán (Málaga), ha sido localizado sin vida a la 1,25 horas de esta madrugada por los equipos de rescate, según han informado fuentes del operativo. El pequeño Julen estaba atrapado en un túnel de 25 centímetros de diámetro y 107 metros de profundidad, perforado para realizar sondeos de agua.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; un alto mando de la Guardia Civil y agentes de la Unidad de Policía Judicial de esa fuerza; una autoridad judicial y un furgón de los servicios funerarios han acudido al Cerro de la Corona, el lugar donde se encuentra el pozo en el que cayó el niño. Se ha activado la Comisión Judicial para investigar lo sucedido. La noticia llega después de 13 días de rescate contrarreloj. Te lo seguimos contando:

19:09 La autopsia revela que Julen sufrió politraumatismos y que cayó de pie. El pequeño será enterrado el domingo 27.

19:00 Primeras palabras de los mineros tras encontrar el cuerpo de Julen: Los mineros de la Brigada Salvamento Minero de Hunosa que han participado en el rescate han dado las gracias y han dicho "esperar que hayamos trabajado lo mejor que podemos; de eso no tengáis ninguna duda"; y que lo han hecho "lo mejor posible".

18:00 El silencio se apodera del Cerro de la Corona. La maquinaría que llegó para el laborioso dispositivo de rescate empieza a abandonar Totalán. La montaña cesa su pulso.

16:40 El cuerpo de Julen llega al tanatorio donde esperan sus padres y todos los familiares que arropan a la familia.

14:30 Finaliza la autopsia al pequeño Julen. Sus padres esperan en el tanatorio arropados por un equipo de psicólogos y seis facultativos de emergencia social. Se ha realizado examen radiológico y durante seis horas varios forenses han hecho una autopsia con mucho detalle para determinar la fecha de la muerte del pequeño. Se desconocen aún los detalles del examen preliminar.

13:15 Sobre la existencia de algún tipo de negligencia en la caída del pequeño al pozo, ha señalado que "esa circunstancia la concretará la autoridad judicial competente", ya que aún no hay elementos "suficientemente contrastados para llegar a una conclusión". El ministro ha pedido que, mientras se investigan todas esas circunstancias, se siga arropando a la familia de Julen Roselló "en su inmenso dolor" y se evite infligirles más daño.

13:00 El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha destacado hoy que hasta ahora el principal objetivo era rescatar al pequeño Julen Roselló. Una vez rescatado, "ahora se inicia la investigación" de todas las circunstancias de este "trágico suceso", ha señalado el ministro, que, al ser preguntado sobre si el pequeño pudo fallecer en el acto, ha considerado que una caída de 71 muertos podría ser compatible con la causa de la muerte, pero "no necesariamente".

12:00 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado hoy el "enorme ejemplo de solidaridad" de la sociedad española que ha mostrado "la mejor de sus caras" en el rescate de Julen.

11:18 Así llegaron los equipos de rescate hasta Julen. Un vídeo muestra los trabajos que han realizado

10:00 "¡Otra vez no! ¡otra vez no!". En la vivienda de Totalán (Málaga) donde se encontraban refugiados los padres del pequeño Julen, el niño de 2 años que cayó a un pozo el pasado día 13, ha sido escenario de momentos de tensión y gritos al conocer la localización de su cuerpo sin vida.

09:31 Vuelve a hablar del tapón y dice que "la propia caída pudo haber dejando tierra encima porque eran paredes muy arenosas pero esta tesis hay que investigarla". La composición del tapón "se tiene para la investigación". También ha indicado que existen "diversas teorías" respecto al "tapón" encontrado en el pozo, pero que todavía no hay ninguna certeza y que el aire que pudiera existir en esa zona era el que hubiera entre los pies y la cabeza del niño.

09:30 El pozo ahora está tapado con una lámina de acero de 600 kilos para evitar cualquier entrada en estos días. La Junta aclara que se rellenarán los dos pozos lo antes posible.

09:25 Sobre el tapón que impedía llegar a Julen dice que la posición del cuerpo determina que la caída libre llegó hasta unos 71 metros y se topó con un suelo de tierra. El pozo a partir de esa cota estaba relleno de tierra que efectivamente por encima también tenía tierra. "La posición del cuerpo hace determinar que la caída fue rápida y libre hasta la cota donde se le encontró".

09:23 Se ha hecho todo lo humanamente posible y se ha llegado a una meta que nadie quería: "Llegar a Julen sin vida", acaba. Y hace un llamamiento y le pide a "todo aquel que ha hecho un pozo ilegal en nuestro país que todavía está a tiempo aún de sellarlo".

09: 22 Se ha llevado a cabo una misión colosal, sin precedente. Se ha movilizado 85.000 toneladas de tierra en un breve espacio de tiempo a contrarreloj, con una carrera de obstáculos que la montaña nos iba poniendo. La montaña parecía que se defendía de cada trabajo que se hacía y en ese sentido hay que resaltarlo. Ha sido todo enfocado hacía esa misión colosal que a todos nos ha unido".

09: 21 Resalta a tres personas. Una de ellas es Ángel "que ha sido como su propio nombre indica una persona a la cual agarrarnos y darnos fortaleza, ánimos y entereza". También a la subdelegada del Gobierno en Málaga "por estar siempre muy atenta a todo lo que sucedía" y al coronel Jesús, "muy atento de todas las circunstancias y especialmente de la familia trasladandoles todas las informaciones".

09:19 También da las gracias a los medios "con excepción que han trasladado falsedades que han hecho daño a la familia y al operativo que estaba al frente pero en general todos ustedes que han estado en la zona".

09:17 El delegado también habla de los 37 colectivos que han colaborado en las labores de rescate. "Merece la pena que todos conozcamos esas empresas colectivos e instituciones privadas que se sumaron de forma inmediata y desinteresada desde el principio". Menciona en su intervención al Gobierno de España trasladando el Ejército a los mineros de Asturias. Y tras recordar a la Guardia Civil habla de los mineros de Asturias "que no pueden estar porque a las 05:00 horas se marcharon a dormir, estaban muy cansados y me decían que les trasladara que cuando eran conscientes de que los consideran unos héroes ellos con su humildad me decían que en absoluto. Y por último al pueblo de Totalán por su hospitalidad.

09:14 "España es un gran país y los españoles un gran pueblo y lo hemos demostrado por la capacidad solidaria de estos días". Resalta en primer lugar el trabajo de los bomberos de la Diputación de Málaga. Fueron los primeros en llegar, "determinaron la profundidad, la dimensión y el lugar del pozo donde cayó el pequeño.

09:12 "Su dolor es nuestro dolor, su tristeza es nuestra tristeza", continúa. Relata que cuando a la 1:25 se supo la noticia "y nos desplazamos a la zona cero donde estaba el pozo todos los que estábamos estábamos en un respetuoso silencio. Nuestra profunda tristeza es compartida por todos los que han estado trabajando y seguro que por toda España". Traslada su más sentido pésame a la familia y en especial a sus padres.

09:10 Quiere resaltar el delegado del Gobierno en Andalucía que "todo el diseño que se realizó de manera urgente en pocas horas, todos los trabajos que después se han acometido estaban basados en una tesis y era que Julen estaba en el pozo y que el pequeño estaba además en la cota donde finalmente así ha sido". Insiste en que se trataba de llegar sin algún daño más del que el pequeño "pudiera tener". "Ahora que sabemos su estado lamentamos mucho todo lo sucedido. ERa importante trabajar con delicadeza para no dañar el cuerpo de Julen".

09:08 La autopsia se está realizando desde las 08:30 horas "y a lo largo de hoy podremos tener algún resultado que se le trasladará al juez". Recuerda que todos los sumarios deben ser secretos.

09:07 "Todas las investigaciones a partir de ahora para ver las causas y establecer si lo determina su señoría las posibles responsabilidades de la muerte de Julen la hará el Juzgado nº9 de Instrucción de Málaga. La Guardia Civil desde el levantamiento del cadáver empezó su labor como policía judicial", aclara.

09:06 Alfonso Rodríguez, delegado del Gobierno relata cómo llegaron los mineros hasta Julen. Iban dos mineros y un Guardia Civil del equipo de montaña. "Desde las 15:00 horas los mineros que bajaban iban acompañados de un agente que supervisaba las labores por si en algún momento se daba con Julen". A partir de ese momento se realizó el levantamiento del cuerpo de Julen sobre las 04:00 horas.

08:45: En unos minutos, a partir de las nueve de la mañana, el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez Celis, dará los detalles de la operación.

08:00: Durante 13 días y 13 noches, cientos de personas han trabajado en un dispositivo sin precedentes y con todos los medios al alcance de las autoridades.

07:15: El Ayuntamiento de Málaga ha convocado un minuto de silencio a las 11:00 horas de la mañana. Se une a los tres días de luto oficial decretados en la ciudad andaluza.

07:00: Los padres de Julen, Victoria y José, ya se encuentran en el tanatorio de El Palo, la barriada madrileña donde reside la familia.

06:00: Los mineros, bomberos guardias civiles reconocen que sienten una doble sensación: "alivio", por haber terminado con el trabajo y un "mazazo" por cómo se ha resuelto el rescate.

05:00: Las muestras de condolencia se suceden desde las más altas instancias. La Casa Real ha sido de las primeras y le han acompañado el presidente del Gobierno, el presidente del PP o famosos muy cercanos al lugar de los hechos como Alejandro Sanz o Antonio Banderas.

Nuestro dolor más profundo y nuestro pésame más sentido a toda la familia de Julen. Y nuestro reconocimiento a todas y cada una de las personas que, sin descanso, han demostrado su solidaridad sin límites. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 26 de enero de 2019

04:15: Los equipos de rescate que han participado en los trabajos de recuperación del pequeño también han abandonado la zona.

04:00: El furgón con el cuerpo del pequeño Julen sale de la zona montañosa donde cayó el pasado 13 de enero. La comisión judicial ya ha sido activada.

02:20 El equipo de rescate llega al pozo donde se cayó Julen y encuentran el cuerpo del pequeño sin vida.

00:00 Empieza el 13º día sin Julen. Los mineros están cavando ya el último tramo que les separa del tunel donde cayó el pasado día 13 en un pozo un domingo en el que la familia se había juntado para comer una paella.

23:00 Cada microvoladura supone un proceso de más de dos horas, ya que primero dos mineros descienden hasta el punto donde se construye el túnel horizontal y perforan en la roca varios agujeros en los que después se introducirán las cargas explosivas. A continuación, los mineros ascienden a la superficie y son relevados por dos guardias civiles del Servicio de Montaña, especialistas en espeleología y microvoladuras, que descienden e introducen las cargas explosivas en los orificios. Después, con todo el personal en la superficie, se detonan las cargas

22:30 Una vez que se acceda al lugar donde está el niño, los mineros encargados de excavar la galería horizontal en la que se está trabajando dejarán el rescate de Julen en manos de la Guardia Civil.

22:00 Ve la luz un vídeo en el que los Tedax activan la cuarta microvoladura con la que los mineros esperan seguir cavando más allá de los 3,35 metros hasta donde habían llegado durante la noche.

21:30 Una ambulancia llega a la casa donde están los padres de Julen en Totalán. Al padre, José Rosello, le ha dado un ataque de ansiedad.

20:40 En la rueda de prensa sobre las últimas novedades anuncian que en estos momentos se está realizando la cuarta microvoladura. Esta debe ser extremadamente precisa debido a la cercanía de donde supuestamente se encuentra el niño. Al equipo se han incorporado tres topógrafos para garantizar que las tareas se desarrollan del mejor modo posible.

19:35 Los mineros se encuentran con roca muy dura de cuarcita, por lo que se realizará una cuarta microvolaruda. Esto implica un retraso de hora y media o dos horas. Un helicóptero se dirige a Sevilla a por más explosivos para tener provisiones en el caso de que todo lo que queda hasta Julen sea roca dura.

19:00 Cae la noche y el equipo de rescate de Julen sigue trabajando sin descanso para poder llegar hasta el pequeño.

17:45 Los mineros se encuentran ahora sí, en la fase final. Van a meter una cámara para ver si el niño está en el supuesto paradero antes de la actuación. El dispositivo de 26 personas desplegado desde ayer continúa en el punto clave. Será ya cuestión de horas lo que tarden en llegar hasta Julen, que cayó al pozo hace ya 12 días.

17:30 Llegan equipos nuevos de refuerzos de la guardia civil. Julen lleva ya 300 horas dentro del pozo.

17:20 Los mineros se encuentran ya a menos de un metro del paradero del menor. La galería tiene ya una profundidad de 3,15 metros, por lo que solo les separan de Julen 85 cm.

17:00 Han sido necesarias ya tres microvolarudas. Lo más difícil era ese primer metro que ya han superado. En principio no hará falta un cuarto explosivo, aunque de utilizarse, el riesgo de desprendimiento es nulo. El equipo de rescate no quiere dar plazos por las dificultades que puedan producirse, pero es posible que en unas horas lleguen hasta Julen.

16:45 Dos helicópteros sobrevuelan Totalán acercándose a la montaña donde siguen las labores de rescate de Julen. Ya hay menos de metro y medio de separación entre los mineros y el paradero del pequeño.

16:30 El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) analizará el tratamiento mediático del accidente y rescate del niño Julen en Totalán (Málaga) por parte de las principales televisiones ante la posibilidad de que "se hayan vulnerado derechos fundamentales de los familiares del menor", según un comunicado.

15:40 Los mineros siguen avanzando. A las 17:33 se cumplirán 24 horas del inicio de la excavación de la galería. Ese era el primer plazo que se marcaron los mineros.

15:00 El equipo meterá una microcámara cuando estén más cerca para comprobar la localización exacta de Julen

14:45 La excavación de la galería horizontal ha avanzado hasta los dos metros y medio, de los casi cuatro necesarios, tras la tercera microvoladura controlada que se ha realizado esta mañana. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Málaga han informado de que continúa el trabajo de los mineros, hasta el momento sin necesidad de volver a utilizar explosivos.

14:00: El helicóptero de la Guardia Civil está de vuelta a la zona de rescate, después de que se haya desplazado a Sevilla para recoger más material explosivo por si fuera necesario.

13:46: Especialistas en microvoladuras del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Potes se dirigen a Totalán para incorporarse al equipo de rescate de Julen, según ha informado el delegado de Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga.

13:39: Los miembros de la Brigada de Salvamento Minero desplazada desde Asturias aseguran que no son héroes, sino hombres que forman parte de un equipo en el que está la Guardia Civil y los bomberos. El delegado del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur en Málaga, Juan López-Escobar, ha transmitido a los periodistas este sentimiento de los mineros, que están "un poco abrumados con este seguimiento mediático". También ha reiterado que se están presentando las "mismas dificultades" que en el túnel vertical "y con medios que no pueden mover grandes volúmenes", lo que "se suma a la situación angustiosa en la que está Julen y la presión es enorme, pero nos mueve la ilusión de sacarlo vivo".

13:20: El equipo de rescate lleva trabajando en la última fase más de 19 horas. En un primer momento se habló de 24 horas para llevar a cabo esta galería horizontal, sin embargo, los responsables ya no estiman plazos, sino que trabajan al "ritmo marcado por la montaña". La ralentización de los trabajos se está produciendo por los materiales que se están encontrando en la excavación del túnel horizontal. Los mismos materiales que dificultaron la perforación del túner vertical son con los que están lidiando los mineros.

13:10: El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, también se ha referido al rescate de Julen y la labor que está realizando todo el operativo. Sobre la intervención de la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, ha asegurado que "si alguien puede hacerlo son ellos". Además, ha señalado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se puso en contacto con él tras pedir a la hullera pública Hunosa que desplazase a Málaga a los mineros de ese cuerpo de elite especializado en rescates.

13:00: El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha querido apoyar y animar al equipo que trabaja en el rescate de Julen. "Lamentablemente ha ocurrido lo que ha ocurrido. Lo primero, estar con los padres y, segundo, animar porque no es fácil desde el punto vista técnico acertar. Y animar a toda la gente que está trabajando en ese empeño", ha declarado Feijóo en declaraciones a los periodistas en la feria de FITUR en Madrid.

12:40: El portavoz de la Guardia Civil ha explicado cómo se realizan las microvoladuras que se están detonando para avanzar en la galería horizontal. Primero, dos mineros bajan para perforar en la roca los distintos agujeros donde se introducen las cargas explosivas. Los mineros vuelven a la superficie y son relevados por dos guardias civiles del Servicio de Montaña, especialistas en espeleología y microvoladuras, que descienden e introducen las cargas explosivas en los orificios. Una vez que todas las personas están en la superficie se realiza la detonación, después de que lo TEDAX hayan supervisado el material. Este proceso dura una hora y media más o menos. Posteriormente se requieren entre 30 y 40 min para extraer el aire contaminado y los gases que se encuentran abajo, lo que permite que los mineros puedan respirar con mayor facilidad.

12:25: Las microvoladuras que están realizando los expertos de la Guardia Civil son necesarias debido a la dureza del material que se están encontrando los mineros. Sin embargo, estas pequeñas explosiones están provocando una ralentización de los trabajos, ya que, en total, el proceso de estas explosiones supone más de 2 horas. A pesar de esta mayor lentitud, los responsables valoran que gracias a la dureza de los materiales, hay menor probabilidad de derrumbe.

12:05: Martín también ha informado que el helicóptero de la Guardia Civil se desplaza hasta Sevilla para recoger más material explosivo y "garantizar que en ningún momento falte". Ha asegurado que no se establecen plazo, "pero todo va bien"y los integrantes del operativo mantiene el ánimo "igual de alto que ayer".

12:01: El operativo de rescate ha realizado una tercera pequeña microvoladura para conseguir avanzar en la galería horizontal ante los materiales "extremadamente duros" que se están encontrando. Jorge Martín, el portavoz de la Guardia Civil, ha explicado que "la montaña está marcando el ritmo de trabajo" y por tanto no se pueden establecer plazos.

11:46: Ha indicado que están atentos a cualquier incidencia o necesidad y que no están "escatimando en nada. Todos los bomberos del consorcio quieren echar una mano. Estamos trabajando sin descanso y sin desánimo". Además, ha señalado que se han visto obligados a ejecutar dos microvoladuras y, aunque se cifró inicialmente en 24 horas el tiempo necesario para excavar la galería, ha dicho que no quiere hablar de plazos. En las últimas horas se están encontrando un material similar, cuarcita, con las mismas características que en el túnel vertical.

11:40: El presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, Francisco Delgado Bonilla, ha explicado a los periodistas que por ahora la operación discurre dentro de la normalidad y ha destacado que pese a la dificultad del trabajo y la dureza extrema de las rocas todo va bien en un rescate que ha calificado de "inédito, con decisiones complicadas en tiempo récord". "Vamos avanzando con la seguridad necesaria, nada al azar", ha apostillado, y ha recalcado que hay que velar por la seguridad de las personas que están trabajando.

11:30: Antonio Ávila, bombero que participa en el equipo de rescate ha confirmado que los mineros han alcanzado los dos metros tras poco más de 16 horas de trabajo. Además, ha explicado, en una entrevista telefónica en Antena3, que el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga ha tenido que realizar labores de pulverización después de que las microvoladuras, que se han realizado debido a la dureza de la roca, hayan creado polvo en suspensión. De esta manera se facilita la respiración de los mineros en el interior del túnel.

11:10: Santiago Suárez, exdirector de la Brigada de Intervención Minera de Asturias, ha explicado este viernes que durante el rescate del pequeño Julen en Totalán (Málaga) "falta otro punto crítico que es cómo comunicar la galería con el punto donde se encuentra" el niño. En una entrevista en Onda Cero, ha dicho que se debe tener "mucho cuidado" en ese momento "crítico", y ha resaltado como un dato "positivo" que el terreno en el que trabajan los mineros a setenta metros de profundidad es duro, lo que evita posibles derrumbamientos aunque ralentiza el avance hasta el pozo, distante unos cuatro metros.

11:00: Mientras continúa sin descanso el operativo de rescate, este martes el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga empezó a recibir todas los informes, declaraciones y atestados relacionados con la desaparición del pequeño Julen en Totalán (Málaga) al caer a un pozo. Estas acciones forman parte de la investigación abierta desde el mismo momento en que el niño desapareció el pasado 13 de febrero.

Además, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil trata de determinar cómo se hizo el pozo y si contaba con los pertinentes permisos, por lo que han tomado declaración a la persona que lo hizo, así como al dueño de la finca. La Junta de Andalucía ya informó que no había tramitado ningún permiso para excavar el pozo de más de cien metros y en ningún departamento de Gobierno autonómico consta que se solicitase las autorizaciones pese a que son obligatorios para realizar prospecciones en busca de agua.

10:42: El operativo de rescate ha movido más de 40.000 toneladas de tierra. El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, explicó que su objetivo siempre ha sido llegar hasta el pequeño lo antes posible "en una situación extrema e inédita" en un ámbito inaccesible y el caso ha sido de gran urgencia.

10:30: La galería horizontal ya ha alcanzado los dos metros, según informa Diario Sur. Recordemos que los mineros tienen que avanzar hasta los 3.8 metros, el punto donde calculan que cayó Julen.

10:25: El rescate de Julen ha provocado gran conmoción entre la sociedad, pero también ha generado muchas rumores en torno al caso y a la familia del pequeño. Este jueves la Guardia Civil desmintió uno de los bulos que corrían a través de redes sociales. Juan José Cortés, padre de Mari Luz y quien ha hablado en nombre de la familia de Julen, también salió al paso de estas informaciones falsas y aseguró que la familia estaba dispuesta a llevar ante los tribunales a todos los que difundieran mentiras sobre ellos: "Es todo falso", aseguraba.

10:10: "Ningún minero se queda en la mina, y Julen en estos momentos es un minero", ése es el espíritu de la brigada de salvamento minero desplazada desde Asturias. El delegado del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur en Málaga, Juan López-Escobar, describió a Efe cómo afrontan esta complicada operación de salvamento. Tras aludir al lema del colectivo minero, explicó que estos operarios consideran el rescate "como un día más en la mina, con la ilusión de sacar a un niño". "Pase lo que pase, siempre sacan a un minero", destacó López-Escobar en referencia a esta brigada con más de cien años de historia.

9:55: Los integrantes de la brigada, que bajan por el túnel vertical de dos en dos, permanecen haciendo los trabajos durante unos 30 ó 35 minutos, tras lo que son relevados por dos compañeros y así sucesivamente para alcanzar el objetivo deseado. La bajada de los mineros se realiza en el interior de una cápsula construida expresamente para el rescate y que está dotada de un rodamiento para evitar fricciones con la superficie del tubo.

9:40: Recordamos que los mineros han tenido que utilizar hasta el momento dos microvoladuras por la dureza de la piedra con la que están lidiando. Las condiciones del terreno está siendo la principal dificultad en el rescate de Julen. La perforación de la galería vertical paralela al túnel por donde cayó el pequeño y que terminó este miércoles, tuvo que retrasarse en varias ocasiones por la dureza de la piedra

9:32: El equipo de mineros, que están considerados un cuerpo de élite, están cavando manualmente casi cuatro metros en horizontal pero con cierta inclinación. Han bajado hasta una profundidad de 72 metros, desde donde comenzaron a cavar la galería horizontal desde la ventana de uno de los tubos, a la profundidad establecida, con palas y martillos neumáticos de aire comprimido. Van con mascarillas, detectores de oxígeno y tienen contacto telefónico con el operativo.

9:15: Desde este miércoles, en las inmediaciones de la zona de rescate hay un helicóptero de la Guardia Civil estacionado, dotado para volar de manera autónoma por la noche si fuera necesario. Asimismo, hay habilitada otra zona en las inmediaciones para que un helicóptero medicalizado pueda tomar tierra y desde el primer día hay una UVI móvil.

9:00: La Brigada de Salvamento Minero bajaron este jueves a las 17:30 horas. Los ocho mineros se turnan para bajar de dos en dos, pero junto a ellos hay un operativo compuesto por 26 efectivos. Además de los mineros, hay diez guardias civiles -ocho especialistas de Montaña y dos de Actividades Subacuáticas- y ocho bomberos del Consorcio Provincial de Málaga.

8:45: Los padres de Julen han recibido esta noche el apoyo de los vecinos de Totalán. Hasta pasadas las 02.30 horas continuaba en las cercanías del lugar del suceso un pequeño grupo de personas que ha participado en una vigilia en favor de Julen y su familia y en la que en un primer momento han estado también los padres del menor, José Roselló y Victoria García.

8:30: La brigada minera, que empezó a trabajar en la galería a las 17.33 horas de este jueves, cifró inicialmente en 24 horas el tiempo necesario para excavarla de forma manual y de ese plazo ya ha transcurrido más de la mitad. Se trata de una operación laboriosa porque los mineros deben subir y bajar de dos en dos en una cápsula a través del túnel.

8:20: Los integrantes del equipo han ampliado, además, el diámetro de la cavidad, tras lo que han procedido a apuntalar el espacio.

8:15: Las condiciones del terreno han obligado a realizar dos microvoladuras. Según han informado desde la Subdelegación del Gobierno, apuntando que las complejas condiciones del terreno han obligado al uso de microvoladuras en dos ocasiones desde que comenzó el trabajo de los mineros. Las fuentes han indicado que en esas microvoladuras se requiere la intervención de la Guardia Civil. De hecho, efectivos de dicho cuerpo también forman parte del equipo de rescate, junto a los mineros y miembros del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.

8:10: El rescate de Julen, el niño de dos años que cayó en un pozo de más de 100 metros de profundidad en Totalán (Málaga) hace once días, se encuentra ya en sus últimas horas. Los efectivos de la Brigada de Salvamento Minero comenzaron en la tarde de este jueves la excavación de una galería horizontal de unos cuatro metros para conectar el túnel vertical perforado previamente con el pozo en el que se encuentra el pequeño y han realizado ya un metro y medio de la galería horizontal que se excava para intentar encontrar al pequeño.