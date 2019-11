La investidura facilita la primera reunión entre PSOE y ERC sin relator... y sin Torra

La situación de Cataluña vuelve a discutirse en una mesa de diálogo. Pero en este caso, por una negociación entre partidos por motivos parlamentarios. PSOE y ERC se reúnen este jueves para negociar la abstención de los independentistas en la votación de investidura de Pedro Sánchez. Un encuentro que se produce casi un año después de que Gobierno y Generalitat se vieran las caras en Pedralbes para iniciar las conversación por la situación de la región catalana. Y que suponen de facto las primeras conversaciones entre Estado y Govern tras la sentencia del procés. Pero no habrá un relator que medie entre ambas partes. Tampoco estará el president, Quim Torra, ya que partido aún no está entre las prioridades de los socialistas para conseguir los 'síes' suficientes.

A la reunión, prevista para las 17h del jueves en el Congreso, acudirán las comisiones negociadoras que conforman tres personas por partido. En el lado socialista, los dirigentes de Ferraz Adriana Lastra y José Luis Ábalos, junto a los que estará el 'número 2' del PSC, Salvador Illa. En cuanto a los republicanos, los que asistirán son el diputado nacional Gabriel Rufián, la adjunta a la secretaría general de la formación, Marta Vilalta, y el presidente del Consejo Nacional de ERC, Josep Maria Jové. Este será la primera mesa que compartan oficialmente, pero Rufián ha admitido en varias ocasiones que lleva varios días departiendo con Lastra de una manera u otra.

"Hablar de todo" frente al rechazo a la autodeterminación

ERC ha anunciado que acude al encuentro dispuesto a que se hable "de todo". Esto incluye la autodeterminación y un referéndum, además de discutir la situación de políticos condenados por el procés, como ya ha avisado varias veces el partido que sigue liderando desde prisión Oriol Junqueras. Pero que se haya concertado esta mesa para negociar no ha movido a Esquerra de su 'no' a Sánchez, sobre el que han insistido todo lo que han podido Vilalta y Rufián. Además, este último ha señalado que van a aprovechar la oportunidad que tienen de "sentar a hablar" a Sánchez debido a que está "derrotado" tras las elecciones generales del pasado 10 de noviembre.

Pero los socialistas ya han avisado de que no están dispuestos a plantear cuestiones como la independencia catalana como concesión en las negociaciones. De hecho, la vicepresidenta Carmen Calvo ha sido tajante al afirmar que "la autodeterminación no existe". Según la también diputada socialista, no existe un derecho de ese tipo "en ninguna democracia y no está en nuestra Constitución". Por lo que ha descartado absolutamente que un punto que la contemple vaya a ser motivo de discusión. "El PSOE no va a hablar de autodeterminación, estamos en contra de ese proyecto", ha reiterado la 'número 2' del Gobierno en funciones.

Estas pullas en ambas direcciones no han provocado en ningún momento que la relación de ERC y PSOE saltara por los aires. Pero sí ha vuelto a estar muy presente la intervención de Rufián en el debate de investidura del pasado mes de julio. Fue entonces cuando ofreció una abstención "gratis" si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias superaban sus diferencias y conformaban un gobierno de coalición. Ahora, y aunque la fórmula para el Ejecutivo de socialistas y moradas es la misma, desde el entorno de Esquerra han rescatado la advertencia que hizo el diputado. Y que no fue otra que avisar de que en otoño "sería todo más complicado". Especialmente por la sentencia del procés, que aún no se había conocido, además de por los distintos resultados de las urnas.

Unidas Podemos pide calma

En medio de este clima, el otro afectado por esta negociación ha instado a la calma. Unidas Podemos ha pedido a través de su portavoz, Irene Montero, que haya "discreción" en las negociaciones para que estas no se enturbien o puedan incluso descarrilar. En los socios de coalición se mantiene la tranquilidad y la confianza de que la investidura saldrá adelante. Pero fuentes de UP consultadas admiten que se va a optar por ser lo más conciliadores en la medida de lo posible. Como ha ocurrido con la convalidación del decreto contra la república digital catalana, donde el grupo morado se ha abstenido a pesar de estar en contra de que se aprobara.

Las otras ausencias destacadas en esta primera reunión desde Pedralbes serán las de Quim Torra y las del polémico relator del que habló hace casi 10 meses Carmen Calvo. Que el president catalán no asista a esta mesa responde a que los socialistas aún no han contactado con Junts per Catalunya para proponerles una negociación a cambio de que permiten la investidura. Pero el Govern catalán lo ve de distinta manera. Según Torra, el acuerdo debe llegar a través de citas entre los presidentes del Estado y e Cataluña. Una reacción que se explica con las palabras de su vicepresident, Pere Aragonés, que ha señalado que "no era necesario" que el líder de la Generalitat estuviera en encuentros como el de este jueves entre ERC y PSOE.