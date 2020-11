El 'carmenismo' explora con Podemos una candidatura para recuperar Madrid

El 'carmenismo', el grupo de concejales del Ayuntamiento de Madrid que trabajaron con Manuela Carmena, ha iniciado contactos exploratorios con Unidas Podemos para conformar una candidatura unitaria de izquierdas de cara a las elecciones municipales de 2023. Quedan dos años y medio para los comicios pero quieren ir conformando un grupo de trabajo que busque un equipo de consenso y evite la dispersión de la izquierda. Los morados están dispuestos a sentarse a hablar y el objetivo es incluir en las conversaciones al Partido Socialista o a otras marcas o proyectos que puedan confluir en una lista como la que encabezó la exalcaldesa en 2015 y 2019.

Los 'carmenistas' hablan de "conversaciones informales" encaminadas a construir ese grupo que pueda recuperar Madrid retornando al proyecto inicial de Ahora Madrid, según indican a La Información fuentes conocedoras de estos movimientos que deberían sentar las bases para establecer a corto y medio plazo un "diálogo oficial". Creen que la división en varias marcas beneficia al centro-derecha y calculan que si no consiguen llegar a un acuerdo para presentarse a las elecciones unidos "habrá Almeida para mucho tiempo". Buscan "una candidatura amplia", que es precisamente lo que promulga una y otra vez la propia Carmena, alejada de las burocracias partidistas. No están de acuerdo, en definitiva, de la maniobra de Más Madrid de concurrir a las elecciones bajo la marca que ahora capitanea Rita Maestre en la capital.

Forman parte de estas conversaciones dirigentes como Marta Higueras, exprimera teniente de alcalde; José Manuel Calvo, que fue delegado del área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible; o Luis Cueto, exjefe de gabinete de Carmena en Cibeles, entre otros, arropados por concejales y vocales de distrito que secundan esta "candidatura progresista" que pueda agrupar a gran parte de la izquierda, la que se quiera sumar, de cara a los comicios de 2023. "Vamos a intentar conformar un proyecto de Gobierno", apuntan fuentes implicadas en la operación política.

Los primeros movimientos ya se están produciendo a través de conversaciones privadas con Podemos. Su nexo es Jesús Santos, nuevo secretario general de la formación morada en Madrid, que tiene el encargo de Pablo Iglesias y Alberto Rodríguez de orientar el partido hacia los próximos comicios. De momento, su primer gran hito ha sido entrar a gobernar en Getafe junto al PSOE. Las conversaciones, sin embargo, no se van a cerrar únicamente hacia Podemos sino que se abrirán hacia más grupos para poder conformar un proyecto similar al que llevó a Carmena a acceder al bastón de mando de la capital hace cinco años.

El pasado fin de semana hubo un hecho que no pasó desapercibido. Una imagen icónica de lo que puede suceder en un futuro próximo. Los 'carmenistas' acudieron al Rastro para participar en una concentración de apoyo a los vendedores que llevaban más de ocho meses sin poder montar sus puestos por la pandemia. La fotografía fue la conversación de Marta Higueras o José Manuel Calvo con Juan Carlos Monedero. No se ocultaron y se dejaron retratar, lo que viene a significar una reconciliación tras lo sucedido el año pasado.

La fotografía del pasado domingo fue la conversación de Higueras y Calvo con Juan Carlos Monedero. No se ocultaron y se dejaron retratar juntos

2019 fue un momento aciago para el 'carmenismo'. Venían de gobernar en el ayuntamiento gracias a una confluencia histórica en Ahora Madrid. Bajo esa marca se juntó Carmena, Podemos, Ganemos, Madrid 129, los ediles vinculados al Patio Maravillas como Guillermo Zapata, Celia Mayer o Javier Barbero, Equo... Un coalición que finalmente se hizo ingobernable. Basta recordar el problema con los presupuestos de Carlos Sánchez Mato que llevaron al Ministerio de Hacienda, con Cristóbal Montoro al frente, a intervenir el consistorio, unas cuentas públicas con las que una parte del grupo municipal no estaba de acuerdo. Todo ello llevó a Carmena a lanzar su propia marca: Más Madrid. Podemos se desvinculó de ese proyecto y llegó la era Almeida. Carmena reconoció que se equivocó con ese movimiento.

Los 'carmenistas' mantienen cierta distancia con los herederos de Más Madrid personificados en el proyecto de Íñigo Errejón a nivel nacional y de Rita Maestre a nivel municipal. La relación podría calificarse como "tensa" porque no comparten algunas decisiones. No vieron con buenos ojos la aventura nacional junto a Compromís y siguen manteniendo recelos hacia un proyecto que no comparten. La situación podría estallar en cualquier momento. De hecho varios concejales carmenistas han dimitido de sus puestos en los últimos meses: Estrella Sánchez lo dejó en septiembre con un dura carta hacia sus compañeros de Más Madrid y Marta Gómez Lahoz hizo lo propio hace ahora un mes.

Mientras esto ocurre Manuela Carmena observa desde la distancia todo lo que está ocurriendo. Su vuelta a la política no se contempla pero sí repite que la candidatura de izquierdas que se conforme en Madrid de cara a 2023 sea lo más amplia posible. Quieren que sus sucesores sean fieles al proyecto inicial de Ahora Madrid y que no dejen escapar la oportunidad de recuperar Madrid.