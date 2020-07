Manuel Giménez, Consejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid José González

El paso del coronavirus por la Comunidad de Madrid ha provocado una situación dramática a muchos niveles. A las cifras de fallecidos y contagiados por la pandemia se ha sumado un golpe económico que aun está por cuantificarse. Lo que ha provocado que la región que preside Isabel Díaz Ayuso ya esté preparando sus planes para una reactivación inminente para empresas y trabajadores. Quien tiene que diseñar y defender esas estrategias es Manuel Giménez (Ronda, Málaga, 1983), responsable de la Consejería de Economía y Empleo a propuesta de Ciudadanos, que durante la crisis ha tenido la tarea de gestionar las decenas de miles de ERTE motivados por el confinamiento. Giménez recibe a La Información en su despacho, donde destaca un frutero repleto de manzanas de las que da buena cuenta a diario mientras trabaja. En esta entrevista, se muestra optimista por la recuperación económica, para lo que le vendrá muy bien tanto el fondo Covid del Gobierno central como las ayudas europeas. Aunque avisa de que esa inversión de los líderes de la UE solo es "un primer paso", al tener que ser validada por los distintos Parlamentos. Además, rechaza que se tomen medidas drásticas contra sectores como el ocio nocturno por el aumento de los contagios y asegura que es clave que los ERTE se alarguen mucho más allá del fin de 2020. La crisis ha golpeado la economía madrileña de una manera notable, como admitió su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. ¿Estarían en condiciones de aguantar un segundo confinamiento? La economía necesariamente debe aguantar cualquier situación que pueda producirse. Lo primero es tratar de anticipar cualquier tipo de rebrote, para que sean gestionados y combatidos sin necesidad de acudir a confinamientos de gran escala. Esa es la prioridad. Si llegáramos a esa situación límite, lo relevante es si la economía europea y global serían capaces de digerir un repunte de la pandemia. Y la respuesta es que necesariamente sí. ¿Cuántas empresas van a sobrevivir tras lo ocurrido meses atrás? No soy muy amigo de hacer previsiones de cuántas empresas van a salir adelante. Si nos atenemos a los datos reales, en el mes de mayo el saldo empresarial de Madrid fue positivo, al constituirse 997 empresas, el 22% de todas las de España. Nuestro trabajo no es calcular cuántas empresas van a desaparecer, sino hacer que el número final de las que desaparezcan sea el menor posible. ¿Saben ya cuánto va a caer el PIB y hasta dónde va a escalar la deuda? La caída del PIB en el primer trimestre fue el 4%, y será mayor en el segundo trimestre porque estaba todo paralizado. Y aunque todas las instituciones apuntan a grandes caídas este año, coinciden en que se va a producir una fuerte recuperación en el ejercicio próximo. Dicho esto, tenemos datos optimistas, como que el índice de comercio al pormenor haya crecido un 26% en mayo. El paro se ha reducido en más de 2.000 personas en en el último mes. La construcción, que es clave, funciona al 100%, y el comercio a más del 80%. Al final, la gente no quiere que le digas que pronosticas que va a perder su sitio, sino informarles de qué estamos haciendo para que no lo pierdan o lo recuperen. Mira también Madrid y Cataluña abarcan casi el 45% del Fondo Covid-19 para las CCAA ¿Cómo van a ayudar a la hostelería una vez pase el verano y no haya tantas terrazas por el mal tiempo? Todos los sectores que de alguna forma se vinculan con la actividad turística precisan de un apoyo especial. No solo la restauración o el ocio nocturno, también otros como los parques infantiles o el comercio ambulante. Al final, el hostelero o el comerciante es un autónomo o una pyme, y nuestras ayudas van directamente encaminadas a su sostenimiento. Además, habrá líneas específicas que saldrán de la Consejería de Turismo y Cultura. También para otros sectores, como el del arte, las profesiones artísticas o los intermitentes culturales. Además, todas las administraciones, han de desarrollar campañas de promoción y confianza en el consumo. ¿Cree que hay que cerrar el ocio nocturno por los rebrotes? No. Es una actividad muy importante y generadora de empleo y riqueza en la Comunidad de Madrid. Entiendo que desde el punto de vista sanitario pueda darse la circunstancia de que por ser una actividad tan especial sea preciso su limitación, o en un extremo, su suspensión. Pero solo deberá hacerse por criterios sanitarios. Lo que no debe hacerse es culpabilizar a un sector que es perfectamente lícito, que paga sus impuestos, y genera cultura y riqueza. ¿Cómo va a ser esa reindustrialización de Madrid que quiere llevar a cabo? Tenemos el Plan de Industria 2020-2025, con el que queremos recuperar la industria perdida, que antes era del 11% sobre el PIB y ahora es un 8,6%. Ahora bien, esta pandemia ha transformado todo. Y por tanto, debe transformar el plan de industria, al hacerlo más importante. Nuestra prioridades son un mayor aporte tecnológico y digitalizar la industria, fomentar la generación y formación de empleo verde y mejorar la transferencia de conocimiento, reforzando sectores imprescindibles como la automoción, la aeronáutica, la industria biomédica o el 'deep science'… Esas son las medidas, además de preparar el tejido productivo para eventuales situaciones como la que acabamos de atravesar. El empleo y los ERTE ¿Qué van a hacer para reactivar el empleo? Madrid ya duplica la tasa de creación de empleo de calidad del resto de España, con un 18% de contratos indefinidos. Queremos seguir sosteniendo el empleo de calidad, y por eso aprobaremos el día 29 el plan Madrid Horizonte Empleo 2021, que destinará 32 millones de euros para ello. El objetivo es entregar hasta 7.500 euros por puesto de trabajo para aquellos que sean contratados de manera indefinida o que hayan estado en ERTE y sean recuperadas por sus empresas. Lo cual es una inyección de liquidez para las firmas que han estado sin actividad como para aquellos que hayan perdido su empleo en la pandemia. Eso es lo que nos preocupa. ¿De qué manera se traspasarán esos 7.500 euros a las empresas? Es un ingreso directo en función de las circunstancias y del perfil de la persona contratada. De si ese perfil es el de un joven, una mujer, alguien con discapacidad... Ese pago directo permite que se asuma el coste directo del empleo. Vamos a empezar con 11.000 puestos de trabajo. Y si en los primeros tres meses de pandemia hemos destruido 40.000 empleos, pues ya hemos logrado que más de un 25% de empleos se generen o se mantengan.

¿Tienen datos ya de cuántos ERTE se han resuelto cuánto empleo se ha recuperado?

Llevamos semanas pidiendo a los ministerios de Trabajo y Seguridad Social que nos den los datos de los ERTE en Madrid. Y no nos los han facilitado. Hemos tenido 81.000 ERTEs tramitados en los últimos tres meses. La cifra es muy alta, ya que en todo 2019 fueron 15 que afectaron a 34 personas. Ahora han incluido a más de 530.000 personas. Con nuestras estimaciones, entendemos que casi 400.000 personas se han incorporado o están en proceso de ello. Es decir, el 80% del empleo que había quedado inactivo se ha recuperado. Eso no significa que hayamos superado las dificultades.

¿Han cobrado todos los que fueron sido incluidos en un ERTE en Madrid?

No me consta. Entiendo las dificultades que ha pasado el Ministerio de Trabajo para los pagos. Es una situación dramática, para la cual pusimos nuestra red de oficinas a su disposición. Tenían todos nuestros recursos porque era una situación insostenible. Se avanzó mucho y entendemos que se han abonado gran parte de las prestaciones. Pero se han cometido muchos errores por su parte, y los ciudadanos debemos exigir que todo se regularice sin perjudicar al eslabón más débil.

¿Cuántos de esos ERTE pueden acabar como EREs?

No lo sé. No tenemos estimaciones. Lo que sí sé es que tenemos que minimizar cuántos ERTEs van a ir a ERE. Por eso tienen que prorrogarse de forma urgente los que son por causas económicas o fuerza mayor. Deben alargarse más allá de septiembre e incluso del 31 de diciembre de 2020. Nadie duda de que para esa fecha no habremos recuperado las tasas de actividad económica o de entrada de turistas. Por eso no hay que tensar la cuerda, ya que las prórrogas se han pactado sobre la bocina.

¿Van a pedirle al ministerio de Trabajo que extienda los ERTE hasta el año que viene?

No hemos parado de repetírselo y de pedirlo desde el 14 de marzo. Y lo vamos a seguir haciendo.

Pero, ¿hasta cuándo pueden extenderse esos ERTE? ¿Hasta que haya vacuna?

Deben sostenerse todo el tiempo necesario mientras que una empresa que era viable antes de la pandemia lo vuelva a ser cuando acabe la crisis. Punto. Mientras la situación no se haya normalizado, hay que seguir. . Es mucho menos costoso un ERTE que una prestación por desempleo.

Aun así, ¿son conscientes de cuánta gente se puede quedar en el camino y no volver a trabajar?

Esperemos que nadie. El programa Madrid Horizonte Empleo 2021 tiene toda una línea de actuación para evitar la exclusión laboral y la cronificación del desempleo. No hay mejor escudo social que el trabajo. El potencial desempleado de esta crisis trabajaba en sectores estables generadores de riqueza, que han sufrido un shock de demanda generado por una pandemia y por una ley que ha impedido el ejercicio de la actividad. La actuación de los servicios de empleo debe dedicarse a que recuperen su puesto para que no se cronifique su desempleo.

¿Y qué planean para los que ya no tenían trabajo antes del confinamiento?

Tenemos que mantener el esfuerzo en esos colectivos de empleabilidad que ya estaban en riesgo de exclusión antes de la pandemia. Queremos sostener el empleo especial o al trabajo para discapacitados en empleo ordinario. También fomentar que se contrate a los jóvenes con desempleo de larga duración, las personas mayores de 50 años... todos estos colectivos deben ser prioritarios.

Autónomos y teletrabajo

¿Cree que hay que regular el teletrabajo, como pretende la ministra de Trabajo?

Lo que hemos estado haciendo durante estos cuatro meses no es teletrabajo. Ha sido trabajo no presencial durante una situación totalmente excepcional que no había ocurrido en un siglo. Además, con los que tienen hijos, con los hijos en casa. Ha sido una forma de proceder para salvar la crisis, de subsistencia y de conciliación. El teletrabajo no es una herramienta de conciliación, y no hay que confundir ambos. Es una herramienta útil para la mejora de condiciones, para su flexibilización y la mejora de la productividad, y que será útil en el futuro.

¿Qué propone que se haga entonces para el trabajo desde casa?

Lo que debe hacerse es garantizar que todos los derechos en trabajo presencial sigan en teletrabajo. Pero la sobrerregulación y la imposición de cargas injustificadas llevará a que esa herramienta que tiene un buen potencial para la productividad y la flexibilidad y la mejora de condiciones, resulte inútil. Por la imposición de trabas legales, políticas o incluso ideológicas. Lo que hemos constatado es que quien más ha sufrido con la dificultad para desarrollar el trabajo es el empleo femenino. La respuesta a esa terrible noticia de que quien más carga ha sufrido son las mujeres no es el teletrabajo. Es la corresponsabilidad y hacer posible mediante ciertas políticas que se compaginen la vida personal, familiar y laboral.

¿Va a haber ayudas extra para los autónomos?

Sí. Es algo en lo que estamos trabajando, pero no puedo dar más datos por el momento.

¿Cuál es su postura ante la situación de los riders?

Al estar sub judice, no voy a hacer valoraciones de asuntos que están pendientes de los tribunales. Pero es evidente que la evolución hacia la economía de plataformas no está bien reflejada en el Estatuto de los Trabajadores, y sea cual sea la decisión del Tribunal Supremo, a esos trabajadores no se les puede abandonar, precarizar o privar de derechos. Pero tampoco se debe demonizar la actividad económica en la que prestan sus servicios.

Las ayudas estatales y de la UE

En todas estas medidas también será clave el Fondo de Reconstrucción Europeo aprobado por los líderes de los 27 de la UE. ¿Cuánto va a solicitar la Comunidad de Madrid de esos 140 mil millones?

Los fondos no se aprobaron el martes. Se dio un paso un paso histórico, sí. Pero es tan solo la instrucción del Consejo Europeo de que se den una serie de pasos por una serie de cuantías. Luego tiene que aprobarlo el Parlamento Europeo, donde hay grupos que objetan que se hayan tomado determinadas decisiones en digitalización, la PAC, los fondos de cohesión... No se ha terminado el camino de esos fondos.

¿Teme usted que los parlamentos de Holanda, Finlandia o Suecia no aprueben el programa?

Eso es. Hay dos desafíos por delante que son viejos conocidos en el contexto europeo: el derecho de veto y la posibilidad de que no se vinculen esas ayudas con el respeto al estado de derecho. Algunos estados miembro tendrán ese derecho, incluso algunos que se están separando del respeto a los derechos básicos obligatorios en la UE. No es un temor, es una posibilidad real que las condicionalidades que vengan de nuestros socios o de la Comisión condicionen, valga la redundancia, las políticas que se diseñen aquí. No es una amenaza. Es evidente que si se van a producir transferencias millonarias y se permite a la Comisión ir a los mercados para obtener financiación destinada a los estados, esto se vincule a que se acometan todas las reformas necesarias.

¿A qué van a dedicar la inyección de 1.500 millones del fondo no reembolsable del Gobierno central?

Es la primera de las transferencias de un total de 3.400 millones que nos corresponden, que esencialmente se van a destinar a educación, sanidad o transporte, pero también a economía y a empleo. En este momento estamos decidiendo qué programas se van a acometer, en coordinación con la Consejería de Hacienda. Por nuestra parte, las ayudas van a ir destinadas al sostenimiento del tejido empresarial, y eso implica ayudar a pymes y autónomos. Pero también a potenciar las capacidades productivas más adecuadas en este momento, como la reindustrialización, la digitalización de la economía y de nuestro tejido comercial. Y además, reiteraremos el apoyo a los sectores que más están sufriendo, como hostelería, turismo, ocio nocturno o las escuelas infantiles.