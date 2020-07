Madrid se cubre las espaldas y 'estira' sus UCI para aguantar otro envite Covid

La mosca detrás de la oreja. Las direcciones médicas han instado a los sanitarios madrileños a cogerse las vacaciones antes de septiembre. Todo es niebla tras el verano. Este miércoles, el Ministerio de Sanidad notificó 730 nuevos casos. La peor cifra desde el 8 de mayo. La cascada de focos ya ha cristalizado en un repunte de contagios, que ha puesto a Aragón y Navarra en el centro, pero del que Madrid tampoco sale indemne. La comunidad que lidera Isabel Díaz Ayuso ha pasado de contabilizar poco más de 100 positivos en una semana a informar de 70 en 24 horas. Teniendo en cuenta que los casos asintomáticos son cada vez más y que el rastreo apenas localiza a 3 contactos por nuevo infectado... la escena deja poco margen para el respiro.

"El problema no son las camas... sino la falta de personal"

Buena parte de los hospitales madrileños son antiguos y están llenos de recovecos. Esta particularidad impidió, durante el pico, doblar camas de críticos con la agilidad con que se necesitaban. El limitado espacio tampoco favoreció la labor de los equipos. Muchas veces, apenas había espacio para que un par de internistas trabajasen a la vez. La sanidad madrileña trabaja con el tiempo en contra para apuntalar un escenario con garantías. La primera, que los pacientes sospechosos de infección o con el SARS-CoV-2 como diagnóstico, no se cruzarán con el resto. Los planes de elasticidad también aspiran a una mayor capacidad, que ya no se limita a aumentar las camas de críticos, sino a asegurar espacio suficiente para que hasta cinco sanitarios trabajen a la vez.

El verano siempre ha sido mal momento para captar celadores y enfermeras. En Madrid el agujero toca desde a los centros de Atención Primaria a los servicios de Salud Pública. "Los contratos que no se cubren es porque no encontramos especialistas", admitía la consejería a La Información hace unos días. La primera son las legiones contra el virus. Los segundos son el muro de contención. "Lo difícil no es aumentar la capacidad... el problema sigue siendo el personal", aseveran desde el Gómez. La elasticidad de las UCI se asemeja a un milagro y Madrid parece bien encaminada en la multiplicación de las camas y los respiradores... pero los sanitarios no entienden de milagros.