Sánchez evita medidas drásticas y otro parón económico por la menor letalidad

"La clave es la menor letalidad del virus. Si te fijas en este momento en España está por debajo del 0,7% en estos rebrotes". Así razona un alto cargo del Gobierno el paquete de decisiones que tomó ayer Pedro Sánchez tras el primer consejo de ministros centradas en poner a disposición de las comunidades autónomas los 155 diputados que sumar PSOE y Unidas Podemos para sacar adelante la declaración de posibles estados de alarma autonómicos o parciales. Moncloa, a pesar de que España se encuentra a la cabeza de Europa en número de contagios, no va a ir más allá, al menos de momento, porque considera que la situación actual no se asemeja, ni de lejos, a la de los dramáticos meses de marzo, abril y mayo. El Ejecutivo central descarta, de esta forma, nuevas medidas drásticas y cierres parciales de empresas para frenar los brotes y confía en una inminente recuperación.

Los datos que aporta el Ministerio de Sanidad a diario sobre letalidad acumulada indican que España, con un 7,1%, ronda en este momento el índice de países como Suecia (6,8%) o se acerca al de Alemania (4%). Son cifras alejadas de las de Italia (13,6%), Reino Unido (12,7%) o Francia (12,5%). Desde el Gobierno destacan que este registro ha descendido notablemente en las últimas semanas ya que, a modo de ejemplo, hace tres meses, en mayo, la letalidad del virus era del doble, en consonancia con los países de nuestro entorno. Moncloa achaca estos datos a la multiplicación de test. Ya se han realizado en España más de 8,5 millones de pruebas, más de 500.00 durante la semana pasada, según los datos que aporta Sanidad.

La letalidad está descenciendo y ello ha provocado un claro cambio de discurso del Ejecutivo. Hace un mes el Gobierno central presentaba el 'Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19'. El documento, de 72 páginas, pretendía convertirse en una especie de vademécum para actuar de manera conjunta ante los rebrotes que ya por aquel entonces empezaban a alarmar en el Ministerio que dirige Salvador Illa. En el texto se contemplaban medidas drásticas: cierre de empresas, comercios, cancelación de espectáculos... e incluso se hablaba de la declaración de nuevos estados de alarma. Ese documento, que continúa vigente, ha sido, sin embargo, dejado a un lado por el Gobierno y ahora la actitud política de Sánchez y el Ejecutivo central es otra.

Fuentes del Gobierno insisten en que ha sido la situación epidemiológica, "controlada", dicen, la que ha llevado a Moncloa a delegar en las comunidades autónomas la decisión final sobre futuras restricciones. De esta forma, si algún gobierno decide solicitar el estado de alarma para todo o una parte de su territorio la responsabilidad de las consecuencias sobre el tejido productivo será, al menos, compartida, destacan. En la misma línea, el cambio de discurso de Sánchez viene a validar que su decisión de confinar a la población, por complicada que fue, dio resultado. Si alguna comunidad da el paso, Moncloa se garantiza un éxito en su estrategia. Cogobernanza, en definitiva, y corresponsabilidad en la toma de decisiones.

Esta actitud del Gobierno tendrá su reflejo en la economía, a la espera de comprobar cómo será la recuperación. Moncloa es conscientes de que hay sectores, como el turismo, con la luz roja encendida y en ellos está pensando para prolongar los ERTE en el acto previsto para el día 4 de septiembre en Palma de Mallorca. De momento Sánchez se ha echado en brazos de la Airef, que es de donde proviene el ministro José Luis Escrivá, para hablar de "recuperación" e "impulso de nuestra económica". La autoridad ha pronosticado esta semana un rebote del 15,2% en el tercer trimestre, una previsión que el Gobierno ve razonable pero que fuentes empresariales califican como "desmasiado optimista".

​¿Estado de alarma? Las miradas se dirigen a Madrid

El Gobierno no descarta, eso sí, que una comunidad autónoma dé el paso en las próximas semanas de pedir un estado de alarma a nivel autonómico. Aquí todas las miradas se dirigen a Madrid, donde la cifra de contagios sigue siendo la peor a nivel nacional y donde se acumulan, en algunos barrios del sur de la capital, las mayores cifras de incidencia de Europa. El Gobierno prefiere no hacer declaraciones al respecto pero Fernando Simón, el director del CCAES, ha sido claro y ya ha hablado de medidas "drásticas" si la curva no se gira. Sánchez ha hecho propias las palabras del doctor.

Incidencia acumulada en distritos de Madrid Manuel Pimentel | La Inf

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid no descartan solicitar un estado de alarma a nivel regional o parcial. Así lo ha dejado claro la propia Isabel Díaz Ayuso, anunciando que hará "todo aquello que proteja" a los madrileños. Fuentes de su equipo añaden que la situación sanitaria actual de Madrid no es la misma que la de los periodos más duros de la pandemia. Aseguran que hay un 10% menos del pico máximo de marzo y abril. Apuntan preocupación, eso sí, por la incidencia disparada en barrios del sur de Madrid, especialmente en Puente de Vallecas y Usera, y en alguna localidad aislada. En el informe semanal del Ejecutivo, publicado este martes, se registraban estas alarmantes cifras.

​Un consejo de ministros monográfico sobre Covid

El consejo de ministros de este martes, el primero del curso político, fue escenario de esta cuestión. Sánchez, según fuentes cercanas al cónclave, dedicó la práctica totalidad del tiempo a abordar la situación epimiológica y las consecuencias en la vuelta a las aulas, las empresas o las residencias, entre otros aspectos. El ministro Illa hizo un repaso de la situación y confirmó el dato de que, a pesar de que la curva de contagios no es la esperada, la letalidad está reduciéndose como consecuencia de los test que se están practicando. El presidente también expuso las medidas que iba a anunciar minutos después y dio orden a Margarita Robles, ministra de Defensa, para acelerar la formación de los primeros 2.000 rastreadores de las Fuerzas Armadas. Esta formación está siendo ya desarrollada por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

En el consejo de ministros de este jueves también se confirmó que la coalición apoyará en bloque a cualquier gobierno autonómico que solicite un estado de alarma. Para ello ha sido necesario un pacto entre Sánchez y Pablo Iglesias. Los ministros de Unidas Podemos, por cierto, mostraron en el cónclave su clara discrepancia con la falta de medidas en materia educativa y pusieron el foco en la ministra Isabel Celaá. Los morados quieren que los 2.000 millones del Fondo Covid sirvan para la contratación urgente de profesores para poder desdoblar aulas en las clases.