Sánchez rehace su guardia pretoriana con un desembarco de cargos del PSOE

Tiempos de cambios profundos en el área socialista del Gobierno. Pedro Sánchez ha activado una amplia renovación de su guardia pretoriana, una remodelación total de los equipos que va a acompañar a la catarsis que ejecutó en el Consejo de Ministros hace ya diez días. Los nuevos equipos están siendo conformados por los nuevos dos hombres fuertes del presidente: Félix Bolaños, ministro de Presidencia pero, en la práctica, vicepresidente político in pectore, y por Óscar López, jefe de gabinete del presidente, según explican fuentes del renovado Comité de Dirección de Moncloa. La legislatura es otra y los equipos serán otros, salvo excepciones.

La jubilación política de Iván Redondo como director de orquesta de Moncloa está provocando este cambio de sillas. El exdirector de gabinete había configurado una potente maquinaria, tanto política como de comunicación, que ahora está siendo sometida a debate. Lo primero que están haciendo Bolaños y López es decidir qué áreas continúan y cuáles no. Y a partir de ahí ir configurando equipos. Lo que tienen claro ambos es que no habrá experimentos y que el peso de la fontanería de Moncloa volverá al PSOE.

El desembarco masivo de altos cargos de Ferraz en Presidencia ya ha comenzado. No es que antes no lo hubiera (Bolaños, por ejemplo, lo es), pero Bolaños y López sí están impulsando ahora perfiles con una carrera interna en el partido. Nombres, en definitiva, con 'pedigrí' socialista. El objetivo lo explica uno de esos cargos que continuarán en Moncloa: "El presidente quiere tener la maquinaria engrasada mirando al maratón electoral de 2023 y que no se le escape ni un voto". El PSOE, en efecto, se la juega en las autonómicas y generales ese año, de forma que la estrategia que se está configurando es a dos años vista.

Bolaños y López están configurando equipos. El peso de la fontanería de Moncloa volverá al PSOE

Los dirigentes con galones del PSOE ya empiezan a llegar a Moncloa. En las próximas horas está previsto el nombramiento oficial de varios altos cargos. El triunvirato más cercano al presidente se completará con Francesc Vallès, que toma las riendas de la Secretaría de Estado de Comunicación. Será oficial en las próximas horas. Exdiputado del PSC tendrá que decidir si mantiene la estructura que han dejado Redondo y Miguel Ángel Oliver. Actualmente la sala de máquinas comunicativa de Moncloa cuenta con cinco direcciones generales (Nacional, Internacional, Autonómica, Económica y Digital). La de economía, por ejemplo, se encuentra vaciada por una dimisión, la de Daniel Fuentes, y una salida, la de Laura Blanco, que se ha convertido en la directora de comunicación de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Vallès también tendrá que decidir cómo configura la relación comunicativa con el resto de ministerios. Con Oliver hubo algunas disfunciones, como lo ocurrido en la última reunión del pasado martes. El ya exsecretario de Estado habló de alguna traición interna cuando se desveló su salida del Gobierno.

Asciende en Moncloa un hombre de Ferraz como Francisco, Fran, Martín Aguirre. Ocupará el despacho de Bolaños como nuevo secretario general de Presidencia. Estará, por tanto, en el núcleo duro del Gobierno. El madrileño es miembro del patronato de la Fundación Pablo Iglesias. Antes fue director de Administración y Finanzas del PSOE. También cobra un papel protagonista Rafael Oñate, dirigente murciano que ha hecho carrera interna en las Juventudes Socialistas. Será el jefe de gabinete del ministro Bolaños. Y desembarca, asimismo, en Moncloa un dirigente de dilatada trayectoria en el socialismo como Rafael Simancas. Será el nuevo secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y, por tanto, el nexo con el Parlamento.

El 'ala oeste', la 'oficina económica' y otros departamentos

El edificio de Semillas es conocida como el 'ala oeste' de Moncloa. En ella se configura el principal núcleo de poder político del Gobierno. El inmueble tiene forma de hache. En cada ala se sitúa un despacho. A la izquierda, en la primera planta, se encuentran el despacho del jefe de gabinete del presidente y el del secretario general. Ya están siendo utilizados por López y Martín Aguirre. A la derecha, por su parte, se encuentran los del director de gabinete adjunto y el de la Vicesecretaría general de la Presidencia del Gobierno. En este momento ninguno de los dos está confirmado. Fuentes gubernamentales indican que el primero, ocupado hasta ahora, por Francisco Salazar, podría pasar a ser el centro de trabajo de otro alto cargo. El destino de Salazar, añaden, sería el PSOE, la ejecutiva del partido. Hilda Jiménez, por su parte, vicesecretaria general, ha decidido abandonar el equipo de 'pretorianos' del presidente.

Diferente situación afecta a la conocida como 'oficina económica' de Moncloa. En la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20, que dirige Manuel de la Rocha, se espera continuidad. El presidente mantiene la confianza en el conocido internamente como "Mr. Plan de Recuperación", el hombre que acompañará a Sánchez esta semana en su gira por EEUU para captar inversiones. De De la Rocha depende la Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el departamento que se va a encargar de fiscalizar los proyectos que van a dar acceso a los 150.000 millones de los fondos europeos. Este equipo está ultimando un portal de contrataciones para centralizar las convocatorias del maná comunitario.

Sobre el futuro de la Oficina de Prospectiva, el departamento encargado de elaborar el Plan España 2050, fuentes gubernamentales señalan que hay que esperar a los próximos días, aunque apuntan que es un área que se creó por expreso deseo del presidnete. También queda pendiente de conocer si Bolaños mantendrá al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, el cerebro del proyecto de ley homónima que llega este martes al Consejo de Minisros. También es dirigente del PSOE.

Todos los nombramientos de primer nivel que ha realizado hasta ahora Sánchez en Moncloa son, por cierto, hombres. La guardia pretoriana del presidente, por tanto, incumple claramente el compromiso feminista que sí aplicó en el Consejo de Ministros: es el Ejecutivo con más ministras de Europa. Este mismo fin de semana el secretario general del PSOE anunció que propondrá un cambio de los estatutos del PSOE para definir el partido como "feminista" y "ecologista".

Presidencia tiene más de 1.250 trabajadores a su disposición. De ellos, 656 son funcionarios de carrera, 259 son laborales y 361 son eventuales, según datos del último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas a fecha de enero de 2021. Es en estos últimos puestos donde, esencialmente, se están produciendo el profundo baile de sillas. Se trata de trabajadores que realizan funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial y, por tanto, dependen del responsable político de turno.

La catarsis en el Gobierno también ha provocado un cambio de 'fogoneros' en la coalición. López, por parte del PSOE, y Josep Vendrell, en representación de Unidas Podemos, ejercerán la interlocución desde esta misma semana. Sustituyen a Iván Redondo y Juanma del Olmo. Y queda por definir que ocurrirá en los grupos parlamentarios del Congreso y Senado. La portavocía en la Cámara Alta está vacante y en el PSOE empieza a circular que Sánchez podría impulsar para el cargo a una de sus antiguas rivales: Susana Díaz.