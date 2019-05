Segura, tras los pasos de Restoy: la CNMV ignoró las dudas del BdE sobre Bankia

El expresidente de la CNMV Julio Segura ha ratificado los principales puntos expuestos previamente por el que fuera su número dos en el regulador, Fernando Restoy en el juicio por la salida a bolsa de Bankia. De este modo ha insistido en delimitar cuáles eran las responsabilidades del organismo que presidía en aquel entonces y entre las que no se encontraba el control de las provisiones o solvencia que tuviera la entidad sino comprobar la veracidad del folleto informativo con el que salió a bolsa el banco.

Por ese motivo Segura, que sí ha declarado presencialmente en la sede que tiene la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (a diferencia de Restoy que ha comparecido por videoconferencia) ha recordado a preguntas de las acusaciones que ninguno de sus técnicos les trasladó "en ningún momento que hubiera dudas en el Banco de España" en relación a los estados financieros de Bankia. "No hubo noticias en la CNMV de todo lo que apareció luego, de dificultades o de que hubiera inspectores que pensaran que podría haber dificultades.... Ninguna información", ha apostillado.

Así ha respondido el economista al ser preguntado por las advertencias que formularon algunos de los inspectores del supervisor sobre la solvencia del Grupo BFA Bankia en los meses previos a la salida a bolsa que se produjo en julio de 2010. De hecho, ha recordado en línea con lo defendido por Restoy, que los informes internos del Banco de España no se comparten "con nadie y menos con la CNMV". Y, de este mismo modo, ha declinado pronunciarse sobre el hecho de que el supervisor permitiera al nuevo banco cargar las pérdidas contra reservas y no contra resultados. "Ahí ni se nos pidió opinión", ha apostillado.

La primera parte de su intervención, que se retoma en la sesión vespertina de juicio, también ha servido para que Segura recuerde en lo que respecta a la normativa contable que se aplicó al nuevo banco que la idea que se está barajando acerca de que Bankia no hubiera podido salir a bolsa si se hubieran cargado las pérdidas contra resultados no es más que una "hipótesis". "La ley no exige que tenga resultados positivos aunque es evidente que lo hubiera dificultado", ha matizado el expresidente de la CNMV.