Villarejo sigue la estela del 'caso Dina' y niega que filtrara audios de Florentino

José Manuel Villarejo siempre ha mantenido que las grabaciones aparecidas en prensa en estos últimos años y que salpican a cantidad de personalidades del país no las ha difundido él. El comisario jubilado insiste en desligarse de estas filtraciones que califica de "sistemáticas y escandalosas" y por ello ha pedido a la Audiencia Nacional que reabra una de las investigaciones archivadas del caso Tándem relativa a una presunta extorsión al propietario de ACS, Florentino Pérez. De este modo y de manera excepcional se une al recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra el cierre provisional de esta pieza el pasado mes de enero.

La declaración del empresario en noviembre en sede judicial acerca de que fue víctima de un chantaje por parte del medio Moncloa.com llevó al magistrado Manuel García Castellón a abrir la pieza decimonovena del caso Tándem. En ella se investigó las filtraciones publicadas por varios medios así como si desde el citado rotativo se extorsionó al empresario pidiéndole grandes cantidades de dinero a cambio de no publicar unas grabaciones de Villarejo. Estos audios, que se le incautaron al agente tras su detención en noviembre de 2017, vendrían a recoger conversaciones de nueve años antes con el exdirector de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, a quien le ofrecía poner la lupa en Pérez ante la rivalidad entre ACS y la eléctrica de Ignacio Sánchez Galán.

Aunque en un primer momento el magistrado dio orden a Moncloa.com y el Confidencial de no publicar más información relativa a este asunto, finalmente en enero levantó la restricción y zanjó el asunto al considerar que no se podía acreditar la existencia de un chantaje al presidente del Real Madrid, a quien tomó declaración hasta en dos ocasiones. La Fiscalía Anticorrupción recurrió su decisión ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y pidió que se practicaran más diligencias de investigación para esclarecer los hechos. Se trata de un criterio compartido por el principal investigado del caso, el cual se adhiere a esta petición de acuerdo con su escrito del pasado 26 de junio al que ha tenido acceso este periódico.

Un "juicio paralelo"

Según explica su defensa, el policía retirado es "enteramente ajeno" a la difusión en prensa de todas las grabaciones que efectuó durante sus años en activo fruto de reuniones con políticos, empresarios y altas personalidades del país por sus labores de espionaje. Según explica, la filtración de estos archivos le han supuesto un "paradigma de juicio paralelo, quizá el más atroz desde el inicio de la democracia". Se trata de una postura que ya ha mantenido en otras piezas más mediáticas del caso como la décima, relativa al presunto robo de la tarjeta telefónica de Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias.

Tras el arranque de estas pesquisas en marzo del año pasado Villarejo negó en sede judicial estar detrás de la filtración en prensa del contenido del dispositivo móvil que los agentes también encontraron en su casa. Una tesis que cobró fuerza después de que la exdirigente de Podemos diera un vuelco al caso en mayo al reconocer que ella misma hizo capturas de pantalla de conversaciones con líderes del partido y las mandó a terceros, lo que llevó al juez a pensar que no solo se podía achacar la filtración a Villarejo. Éste, por su parte, descartó ser la persona que dio la SD al director del medio Ok Diario, Eduardo Inda, para que publicara el contenido de la misma.

Derecho a la información

Se trata de una tesis que mantiene en otras piezas separadas de esta macrocausa como ocurre con la que afecta a Florentino Pérez. Al respecto insiste en que no filtró los audios que esconderían un presunto espionaje al propietario de ACS y pide que se reabra el caso para investigar más a fondo quien está detrás de este asunto. "Estas filtraciones sistemáticas y dirigidas del sumario no hacen sino ahondar en su situación de indefensión", reza el escrito firmado por su abogado el cual, pese a respaldar la petición de Antiorrupción, niega conexión alguna con Moncloa.com y El Confidencial; medios que publicaron las noticias sobre Florentino Pérez el pasado año.

"La investigación no ha permitido conocer de dónde provienen las grabaciones puesto que los periodistas que las obtuvieron no están obligados a revelar su origen, siendo además que el propio investigado Sr. Villarejo (...) dispone de varias copias de sus grabaciones, lo cual dificulta considerablemente la búsqueda del origen de las mismas", añade. De esta forma insiste en que es normal que los medios tengan interés en divulgar estos audios sin que ello implique que él está detrás de su distribución. El magistrado, por su parte, zanjó el asunto asegurando que en este caso concreto debía prevalecer el derecho a la información e incluso apuntó que, aún siendo el comisario el que hiciese llegar la grabación a estos medios, ello no impide que se puedan difundir puesto que "la decisión de hacerlo es legítima y está amparada por la Constitución", de acuerdo con el razonamiento del instructor que plasmó en su auto de archivo de la pieza.