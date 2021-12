Restaurantes estrella Michelin: menús de Nochevieja para llevar, desde 38€

Pedir comida para llevar es una tendencia al alza. El 36% de las personas que utiliza servicio a domicilio ha incrementado su consumo tras la pandemia y el 9% ha comenzado a hacerlo, según un informe de Alimarket. Pedimos en el trabajo, para comer en casa cuando no tenemos tiempo de cocinar o para una reunión con amigos. Pero también podemos degustar comida de calidad en la cena de Nochevieja gracias a los restaurantes con estrella Michelin que encienden los fogones el día 31 de diciembre con servicio 'take away'.

Porque en fechas navideñas tenemos menos tiempo para cocinar. Son días en los que nos reunimos con la familia y preparar una comida de este tipo para varias personas requiere tiempo y dinero, ya que la cesta de la compra se ha encarecido un 10% en estos días. Los restaurantes con estrella Michelin son una gran opción porque son opciones económicas, entre 38 y 75 euros, poco más de lo que cuestan en Mercadona o El Corte Inglés, y permiten disfrutar de preparaciones novedosas y de elaboración compleja.

La recientemente publicada Guía Michelin 2022 incluye un total de 283 estrellas en España, repartidas entre 228 restaurantes. Se han mantenido los 11 restaurantes tres estrellas Michelin en España encabezados por DiverXO, cuatro novedades en los dos estrellas (Smoked Room, Voro, Amelia e Iván Cerdeño) y hasta 27 nuevos restaurantes con una estrella. En esta última categoría encontramos varias opciones con servicio para recoger la comida en Nochevieja. Si no podemos permitirlo por un tema de distancia, ya que se encuentran en locales de Cataluña, País Vasco, Cantabria, Comunidad Valenciana, Murcia y Mallorca, sí podemos utilizar los menús como ideas para sorprender a nuestras familias y amigos.

Les Magnolies. Arbúcies (Gerona)

​Desd 38 euros por persona

Les Magnòlies Restaurante Les Magnòlies

Esta casa de gestión familiar, que tiene en su haber una estrella Michelin, debe el nombre a los tres magnolios centenarios que rodean el edificio (s. XIX). El chef Víctor Torres ha preparado menús para todas las comidas navideñas, tanto para tomar en el restaurante como para llevar a casa. En ambos casos es necesario hacer reserva previa. El de Nochevieja es el siguiente:

Croquetón de carne de olla y níscalo.

Mil hojas de foie y manzana.

Rigatone de bogavante con trufa.

Bullabesa con vieira, tomate confitado e hinojo.

Terrina de cordero cocida a baja temperatura con patata y zanahorias asadas.

Nuestro Ferrero Rocher.

También tienen un segundo menú por 45 euros y una serie de platos cocinados listos para llevar, como canelones, ternera, cochinillo asado y diferentes postres.

Les moles. Ulldecona (Tarragona)

​40 euros por persona

Bolsa de comida para llevar, Les Moles IG Les Moles

El chef Jeroni Castell dirige los fogones de Les moles, un restaurante con una estrella Michelin situado en una antigua masía catalana en la que ahora está su sueño y el de toda su familia. Su propuesta gastronómica mezcla "proximidad, técnica y diversión, apostando siempre por todos aquellos productos que ensalzan el binomio mar y montaña", tal y como recoge la Guía Michelin. Ha preparado un menú para Nochevieja con 7 platos por solo 40 euros. Es necesario reservarlo y se puede recoger en el restaurante (el día 31 de diciembre 17:00 a 19:00h) o pedirlo a domicilio por 10 euros más.

Tartar de langostino y algas.

​Mollete de trufa.

Morrillo de atún rojo de Balfegó en escabeche.



Una algarroba de foie-gras.

Escrita a baja temperatura con suquet marinero.

Lágrima de cerdo ibérico a la brasa con tomate escalivado y puré de boniato.

Calabaza y chocolate CREO.

A parte, podemos elegir entre otros seis platos como canelones o asado de pollo, entre otros, seis tipos diferentes de croquetas, dos postres y dos vinos.

l’Antic Molí. Ulldecona (Tarragona)

​40 euros por persona

9. L'ANTIC MOLI (EL CASTELL, ESPAÑA) Web L'Antic Moli

También en Ulldecona, el chef Vicent Guimerà se ha convertido en uno de los mayores representantes de la cocina Slow Food, que se construye exclusivamente con productos del territorio, próximos y ecológicos. Esto le sirvió a finales de 2020 para sumar a la estrella Michelin una estrella Verde Michelin que se entrega a los chefs especialmente comprometidos con la gastronomía sostenible. Ahora ha preparado un menú para cerrar el año por 40 euros compuesto por:

'Eclair' de foie, anguila y manzana.

Menestra verde de vieira y algas.

Torrija cítrica, tomate seco, caviar de arenque y papada Joselito

Tatin de apirave, langostinos, aguacate, romesco, remolacha y mostaza de cassis.

Lenguado, almendras, jerez y mini verduras.

Pularda con frutos secos, boniato y romero.

Lemon pie con albahaca.

Uva de la suerte.

Cotillón.

Es necesario reservar y acercarse a recogerlo a uno de los siguientes puntos el día 31 de diciembre: l’Antic Molí – Carretera la Ulldecona la Sènia km 10, Barri Castell (15 a 18h); Boix verd – Carrer Mayor, 70 de Roquetes (16 a 19h); Racó de la festa d’Amposta – Carrer Sebastià Juan Arbó, 47 Amposta (16 a 19h); o Nova Carn – Calle dels Industrials, 19,de Vinaròs (16 a 19h).

El Tinars. Llagostera (Gerona)

​Desde 43 euros por persona

El Tinars, carta de fin de año IG El Tinars

También en una masía catalana se encuentra este restaurante dirigido por el chef Marc Gascons, con una estrella Michelin. En los fogones "propone una completa carta de cocina tradicional catalana, siempre actualizada en base a los mejores productos de proximidad", como destaca la Guía Michelin. Para Navidad ofrece dos menús. El Tradició cuesta 43 euros, aunque es necesario recogerlo en el restaurante el mismo día 31 de diciembre de 13:00 a 16:00h previa reserva. Está compuesto por:

Escudella de payés con galletas, pilota, col y garbanzos.

Canelones hechos en casa de asado tradicional o canalones con trufa negra Melanosporum.

Capón relleno y asado con foie gras, setas, ciruelas, piñones y parmentier trufada.

Tronco de Navidad, chocolate, naranja, vainilla y barquillo crujiente.

La segunda opción es el Menú Tinars, que cuesta 63 euros y está formado por seis platos, incluido el postre. Además, también ofrecen algunos de sus aperitivos, entrantes, platos principales y postres de la carta.

Boroa jatetxea. Amorebieta-Etxano (Vizcaya)

​45 euros por persona

Boroa Facebook Boroa

Este restaurante vasco con una estrella Michelin se encuentra en un caserío del s. XV. En sus menús degustación ensalza las raíces de la gastronomía vasca, algo que no ha dejado de lado en su menú para la cena de Nochevieja. Para disfrutarlo por 45 euros en casa es necesario reservar un mínimo de 24 horas antes de la hora de recogida, obligatoria entre las entre las 12:00 y las 14:30 horas del día 31 de diciembre. El menú es el siguiente:

Pulpo a la brasa en mojo de pimentón con Focaccia marinera y ali-oli de manzana verde.

Kokotxas de bacalao al pil pil y txangurro a la donostiarra.

Lubina a la brasa con patata panadera y rizos de txipiron.

Paleta de cordero al horno con manzana asada.

Tarta de queso al horno con frutos rojos.

Además, ofrecen multitud de platos preparados para llevar como marisco, entrantes, pescados, carnes y postres que se pueden elegir sin la necesidad de adquirir el menú completo.

El Xato, La Núcia (Alicante)

58 euros por persona

El Xato 'to go' FB El Xato

La cuarta generación de este negocio familiar con más de 100 años de historia ha conseguido convertir El Xato en en el restaurante más prestigioso de la Marina Baixa. Para todos los días de navidad (excepto domingo y lunes noche), la chef Cristina Figueira propone este menú del recetario alicantino por 58 euros por persona para recoger en el local o 64 euros con envío a domicilio

Cacahuete de foie con mermelada de níspero.

Tallarines de calamar con bearnesa de citronela.

Vitelo Donato de presa ibérica , mayonesa Pekín, confitura de tomate cor de bou y caramelo de mostaza.

Lingote de berenjena asada con stilton y sardina ahumada.

Tartare de salmón , sopita de aceitunas verdes y cremoso de pimientos y ñoras.

Ravioli de cigala y carabinero con bisqué de sus cabezas.

(A elegir) Timbal de cordero relleno de espárragos y zanahorias con salsa de cacahuete y manzana asada o carrilleras ibéricas con boniato-amaretto y salsa de pimientos a la brasa.

(A elegir) Sopa de chufa con torrija caramelizada o ferrero de chocolate y crema de limón.

Armonía de vino con el tinto Flor de Merlot de Finca Collado con 12 meses en barrica y de la D.O. Alicante, “la millor terreta del mon”. Una botella por cada dos personas.

La Bicicleta. Hoznayo (Cantabria)

​65 euros por persona

Menú para llevar de La Bicicleta La Bicicleta

Este restaurante con una estrella Michelin se sitúa en una casona solariega montañesa rehabilitada del siglo XVIII a 20 minutos de Santander. El chef Eduardo Quintana fue ciclista y por so en la entrada ha una frase de Albert Einstein: "La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que estar en movimiento". Para Nochevieja propone un menú con platos modernos para recoger por 65 euros que incluye un kit con el material e instrucciones para el montaje “á la minute” para que el plato no pierda ninguna cualidad. El menú está compuesto por:

La Gilda. Esfera de aceituna, anchoa la Catalina, crema de piparra, esferas de aceite.

Sandwich de foie gras micuit al Oporto glaseado con naranja.

Lobster Roll: mini brioche relleno de bogavante, holandesa y crujiente de pollo

Vieira gratinada con apionabo y castaña.

Pulled pork: bocadillo de cerdo desmigado con su aderezo picante.

Tarta de hojaldre de la casa, crema especiada y namelaka de yuzu.



Adrián Quetglas. Palma de Mallorca

​75 euros por persona

Adrián Quetglas Adrián Quetglas

El chef argentino Adrián Quetglas representa en sus platos la esencia de las experiencias vividas entre Mallorca, Londres, París y Moscú. Para nochevieja ha elaborado un menú por 75 euros. Será necesario recogerlo en el local con una estrella Michelin el día 31 de diciembre entre las 14:30 y las 16:00h. Está compuesto por:

Salmón marinado con ali-oli de hibisco y caviar de keta.

​El paté de ave y foie gras con gelatina d mandarina, pan de cacao y avellanas.

​Vieira con orzo de sus colares y crema ligera de coco & citronela.

​Solomillo de cebón con graten trufado, pesas y salsa de oporto con setas.

​Tarta de chocolate con frambuesa y merengue de almendras.

Magoga. Cartagena (Murcia)

Entrantes, principales y postres a elegir



Raya a la brasa con su torrezno y callos de bacalao guisados, Magoga Twitter Magoga

La chef María Gómez y su marido Adrián (sumiller y jefe de sala) proponen una cocina tradicional, pero con un toque actual en un restaurante con una estrella Michelin. Potencian las raíces cartageneras a través de "pescados y mariscos tanto del Mediterráneo como del Mar Menor, frutas y hortalizas del Campo de Cartagena, los arroces con la D. O. P. Calasparra... y detalles como su excelente tabla de quesos", como detalla la Guía Michelin. Para Nochevieja han preparado una carta especial formada por seis entrantes (foie micut, cabratxo, tartar de atún...), cinco platos principales (roastpork de chato, cochinillo, canelones...), cuatro postres (tarta de algarroba, pavlova, tarta de queso y flan de turrón) vino tinto y vino blanco. Es necesario pedirlo con dos días de antelación y recogerlo en el local. El precio varía entre las opciones, pero podría rondar entre 45 y 90 euros. Ideal para ajustarnos a nuestro presupuesto.