Un millonario se pone a fregar platos por la falta de trabajadores en su hotel

El condado de Devon (Inglaterra) es uno de los destinos vacacionales por excelencia del suroeste de Reino Unido. Sin embargo, los efectos de la pandemia del coronavirus se hacen anotar con contundencia de cara a este verano: falta personal en los hoteles y pubs para atender la progresiva afluencia de turistas.

Esta situación ha llevado incluso a un millonario a trabajar dos fines de semana fregando platos. Se trata de Giles Fuchs (56 años). Es copropietario del Hotel Burgh Island, que compró en 2018 por 9,8 millones de euros. Sin embargo, en este momento no dispone del personal suficiente. Muchos de los antiguos trabajadores despedidos durante la pandemia han encontrado trabajo en otra parte.

"No es que no podamos servir a nuestros clientes, sino que nuestros empleados están realizando turnos de larga duración. Por ello, me acerqué e hice el trabajo que nadie quería hacer. No estoy lo suficientemente en forma. Me duele la espalda", explica el propio Fuchs en declaraciones recogidas por 'BBC'.

De este modo, pasó dos fines de semana echando una mano en el hotel que inspiró a la escritora Agatha Christie para elaborar algunas de sus obras más célebres.

Devon millionaire turns pot washer in staff shortage https://t.co/ut8VUwmFog — BBC News (UK) (@BBCNews) June 8, 2021

Encontrar trabajadores, una "pesadilla"

Según la organización de Comercio de Reino Unido, hay una escasez de puestos de trabajo en el sector del turismo y la hostelería que se cifra en 188.000 personas.

De hecho, los hoteles y pubs de la zona de Devon que tienen falta de empleados buscan nuevos miembros con ofertas de empleo y bonus que van desde los 291 a los 1.164 euros.

Los hosteleros señalan que encontrar personal que viva en el área es una "pesadilla". Esto es así por la subida de los precios de la vivienda y el alquiler, al alza en la región desde la pandemia del coronavirus.