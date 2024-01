Bank of America eleva el tiro alcista y ya ve al S&P 500 por encima de 7.000 en 2026

El índice S&P 500 en Wall Street ha tardado 24 meses en alcanzar un nuevo máximo histórico, pero el viernes de la semana pasada se desquitó y al fin llegó el nuevo récord, aupado por las compañías conocidas como las siete magníficas, al situarse a las puertas de los 4.900 puntos. Se han tardado dos años en lograr esta meta, lo que coincide con la media histórica de 25 meses entre uno y otro techo, para cosechar niveles de récord después de un rally post de gran corrección.

El repunte del 38% desde los mínimos de octubre de 2022 también coincide con la media de repuntes desde mínimos a máximos anteriores, es decir, del 40,5%. La Bolsa estadounidense se ha caldeado y ahora los departamentos de análisis de la banca de inversión tratan de anticiparse a los niveles que puede ir logrando el S&P 500, índice de referencia del mercado de EEUU, teniendo en cuenta este nuevo impulso que ha logrado en los últimos tres meses de negociación.

Mirar la estadística puede ser un paso importante, aunque luego esos números siempre están para cogerlos con pinzas y dejarlos en cuarentena. Pero, al menos, sirven de referencia. El S&P 500 ha repuntado un 38% en los 16 meses transcurridos desde que tocó su mínimo de octubre de 2022 en 3.491 puntos, pero la subida media tras grandes correcciones del 106% dura 49 meses. Esa es una importante clave, si se observa por el retrovisor de los gráficos y qué puede suceder a futuro.

El departamento de análisis de Bank of America lo detalla de la siguiente manera, llevándolo al momento actual: "Esto sugiere que el rally de finales del 2022 podría extenderse hasta el cuarto trimestre de 2026, sin descartar los 7.100 puntos en S&P 500. Sin embargo, los gráficos de la hoja de ruta del mercado alcista secular no sitúan al índice en los 7.000 hasta 2027-2028”, matiza la entidad bancaria. Por tanto, este pronóstico sitúa al selectivo un 47% por encima de su nivel actual.

Para estos expertos, el empuje del S&P 500 hacia nuevos techos ha neutralizado las señales bajistas destacadas la semana pasada por el Demark del banco, la amplitud táctica y los movimientos alcistas a corto plazo en el índice del dólar estadounidense y en la rentabilidad de los bonos a 10 años. “La mayoría de estas divergencias se mantienen incluso en el impulso hacia nuevos máximos históricos S&P 500”, dicen los analistas dirigidos por Candace Browning, jefa global de BofA Research.

El indicador más alcista

Bank of America comenta que hay otro factor desde el análisis técnico que anticipa más subidas de cara al futuro. Es lo que se conoce como la línea de avance/descenso (o A/D), un indicador que traza la diferencia entre el número de valores que avanzan y los que retroceden diariamente. En la opinión de estos expertos, la línea A-D del S&P 500 es “muy alcista” a largo plazo.

“Alcanzó nuevos máximos históricos en diciembre para confirmar la ruptura de la figura de la taza y el asa alcista de principios de 2022 –esto tiene que ver con el famoso patrón técnico de taza y asa, que podría anticipar subidas de más del 20% en los mercados– y principios de 2023 y proporcionar un catalizador para sumar más impulsos de cara al futuro”, resalta la entidad bancaria de Estados Unidos.

No obstante, los analistas de Bank of America explican que la línea A-D del S&P 500 aún no habría confirmado el rally que daría comienzo en enero. “Aunque la línea A-D del índice es alcista a largo plazo, al cierre del pasado lunes, estaba a 175 valores cotizados en la bolsa de alcanzar un nuevo máximo histórico. Nos gustaría que este indicador de amplitud de mercado alcanzara cotas mucho más altas, al igual que lo haga el selectivo de forma paralela. Hasta entonces, esto supone una no confirmación táctica del repunte interanual del S&P 500”, agregan

En este sentido, aún no habría confirmación alcista para el volumen neto acumulado al alza. Esto estaría mostrando indicios de un doble suelo desde los mínimos de octubre de 2022 y octubre de 2023. “Eso sí, la falta de una ruptura al alza de este indicador de volumen, alcanzó su máximo histórico el viernes de la semana pasada, lo cual es un ingrediente que falta para los alcistas… Creemos que una ruptura al alza del volumen neto acumulado es una señal de confirmación de mayores subidas en el mercado norteamericano muy necesaria para que el S&P 500 siga subiendo en 2024”, concluye su análisis Bank of America.