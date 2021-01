Burbuja Gamestop: la fiebre que pone al minorista en modo de máximo riesgo

Las fuertes subidas de las acciones de Gamestop, que ha llegado a incrementarse hasta el 2.700% en enero, no son un movimiento aislado y en los últimos días también afectan a otras empresas como Blackberry, dedicado ahora a la comercialización de softwares, la cadena de cines AMC o la cadena de tiendas Bed Bath & Beyond, entre otras. El terremoto pone el foco sobre los inversores minoritarios y su capacidad para hacer tambalear al propio Wall Steet, pero ¿de verdad puede vencer David a Goliat? La respuesta todavía no está clara. Tras la subida frenética de las acciones en la última semana, su precio cayó también de forma importante este jueves tras las restricciones de algunos brókeres y esa excesiva volatilidad pone en modo de riesgo máximo a los minoritarios, muchos inversores novatos que han seguido la apuesta del mercado sin apenas conocimiento.

El origen del alza de las acciones de Gamestop fue una reacción conjunta de los usuarios de Wallstreetbets de Reddit en contra de los bajistas que se estaban posicionando en esa empresa. La actuación se fue masificando, añadiéndose millones de usuarios que buscaban sumarse a la fiebre de ese momento siguiendo la tendencia alcista, lo que se conoce como 'social trading'. El problema de esta actuación en manada es el riesgo de la inversión. Gamestop y el resto de empresas cuyo valores han dado un vuelco en el mercado coinciden en que las perspectivas, al menos a corto plazo, eran negativas y contaban con gran presencia de bajistas, que apuestan por la caída de la cotización.

En ese sentido, en el momento que muchos de esos inversores busquen deshacerse de sus acciones, si no hay suficiente demanda porque la empresa no está en una buena situación financiera, hay riesgo de perder dinero. Aún así, ese sería un riesgo menor y habitual en el mercado. La situación se complica ante un apalancamiento del inversor. Muchos de estos inversores, actúan en el mercado a través de brókeres, como Robbinhood, que ofrecen un mayor margen para invertir a cambio de una garantía. Si la pérdida de dinero anterior se produce en una situación de apalancamiento, las pérdidas se multiplican, una situación a la que los pequeños inversores no se pueden enfrentar de igual manera que los grandes fondos. No obstante, no todos los minoritarios son alcistas, algunos invierten en posiciones cortas siguiendo al mercado, lo que también multiplica el riesgo.

Estos inversores no serían los únicos perjudicados ante los riesgos, ya que los propios brókeres tienen que responder por ellos ante otros inversores si se produce la quiebra o se pierde mucho dinero. Para protegerse, ante operaciones anómalas o que exceden el nivel de garantía que exigen, los intermediarios también pueden restringir o incluso liquidar la posición de sus clientes. Esta opción sería un riesgo para los inversores minoritarios, sobre todo con operativas apalancadas que le provocarían más deudas. Este jueves, Robinhood decidió restringir la actividad en varias cotizaciones que se habían elevado de forma considerable, argumentado exceso de volatibilidad. Un día después dio marcha atrás en su decisión, aunque subrayó que solo permitirá compras "limitadas".

Robinhood, uno de los principales intermediarios afectados por la actividad masiva sobre las acciones de Gamestop y otras empresas, también vio amenaza su solvencia ante la avalancha de operaciones, por lo que se vio impelido a buscar el apoyo de bancos inversores para fortalecer su balance. Según recoge Financial Times, habría captado en una ampliación de capital cerca de 1.000 millones de dólares de, entre otros bancos, JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays y Wells Fargo, en facilidades de crédito para reforzar su posición financiera en medio de las turbulencias.

Por otra parte, otro riesgo que enfrentarían los inversores que han apostado al calor de la fiebre de Gamestop es la posible intervención institucional. Ante la situación inédita en los mercados la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por su siglas en inglés) podría plantearse la suspensión de la cotización. El regulador enfrenta un dilema sobre a quién penaliza en medio de la guerra entre minoritarios y 'hedge funds'. La suspensión podría atrapar a los pequeños inversores o reducir drásticamente el precio de las acciones, más acorde al valor real de la empresa. Pero, la no suspensión amenaza también la estabilidad financiera, ante el efecto dominó que podría provocar la quiebra de un 'hedge fund' participado por otras grandes empresas.

¿Cuál será el desenlace?

La situación evidencia la irrupción de una nueva generación de inversores a partir de la tendencia alcista del mercado, que se originó a partir de 2009. Este fenómeno , no obstante, podría derivar en una burbuja comparable a la del cambio de siglo. Sobre esa cuestión, Yves Bonzon, CIO del banco privado suizo Julius Baer, destaca que esos inversores no poseen individualmente, todavía, patrimonios muy elevados, por lo que no hablaría por ahora de burbuja bursátil. "Una cosa es detectar los síntomas, pero entender las causas constituye una estrategia de inversión más eficaz", afirma.

Bonzon cree que el terremoto terminará, aunque falta tiempo para que esto suceda. "Una de las razones por las que la historia tiende a repetirse es porque las nuevas generaciones pasan por el mismo proceso de aprendizaje que sus predecesoras", reconoce. Pese a que el mercado, especialmente Wall Street, registra cifras positivas, el alza de las cotizaciones no es eterna. Desde Axa Investment Managers subrayan que "las condiciones actuales pueden seguir siendo propicias para los activos de riesgo durante un tiempo", pero advierten que "las valoraciones ya son elevadas".

Por otra parte, sea cuál sea el desenlace, hay que tener en cuenta también a los principales accionistas de Gamestop, a los que el terremoto bursátil les ha pillado en medio. Pese a que los pequeños inversores reivindican una revolución que hace frente a los 'peces gordos' del mercado, los accionistas mayoritarios de la compañía, muchos importantes firmas de inversión, son hasta ahora los principales beneficiados porque el valor de los millones de acciones que poseen se ha multiplicado. La firma Fidelity mantiene la mayor posición, 13,7%, seguida de RC Ventures, del fundador de Chewy, Ryan Cohen, que posee un 12,9%. BlackRock, que este martes contaba con una participación del 13,2%, redujo su presencia hasta el 0,98%.